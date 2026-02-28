El Asociación de Hostelería de Torrevieja celebra su 50 aniversario en el encuentro anual de los Tenedores de Oro

El Auditorio Internacional de Torrevieja acogió la tradicional Cena de Hermandad “Tenedores de Oro”, una edición especialmente emotiva al coincidir con el 50 aniversario de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC) con 450 invitados.

Un evento que reunió a los galardonados de este año, cuyos premios reflejan "no solo excelencia, sino historias de dedicación y arraigo en la ciudad", tal y como se destacó el presidente de la AEHTC, la más veterana del sector en la Comunidad Valenciana, José Ignacio Pastor. En el acto estuvieron presentes el director general de Turismo de la Generalitat, Israel Martínez, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baños, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; y la concejala de Turismo y Hostelería, Rosario Martínez Chazarra, además de concejales del equipo de gobierno (PP) y del PSOE.

Noche especial

Una noche especial para el sector que es pilar de la economía local, con más de 600 restaurantes y bares, en la que se pudo recordar el "camino recorrido y, sobre todo, compartirlo con quienes sois parte fundamental de esta historia". José Ignacio Pastor señaló en sus palabras de apertura de la entrega de premios que “miramos al pasado con respeto y emoción, pero miramos al futuro con ilusión y responsabilidad. Porque aún queda mucho por hacer y muchos retos que afrontar juntos.” Esta asociación de hostelería comenzó su andadura en 1975. Es la más veterana de la Comunidad Valenciana.

Tras la entega de premios se quiso hacer un reconocimiento a la figura de todos los presidentes que ha tenido la entidad como josé Cánovas Coves, José Antonio Chazarra, Tomás Arenas Bueno, Tomás Arenas Mercader, Antonio Montero, Joaquín Guillamó y José Antonio Lozano.

🏅 Categoría 📋 Galardonado ✨ Motivo del reconocimiento 🏆 Tenedor de Oro 2026 Restaurante La Mar de Bien

Daria Macan (propietaria) Excelencia gastronómica, victorias en concursos de tapas locales y representación de Torrevieja en certámenes internacionales. Fusión de recetas tradicionales con innovación y producto de proximidad. 🏨 Hospitality 2026 Hotel Torrejoven Más de 30 años como pilar del turismo en la Vega Baja. Ejemplo de resiliencia, calidad y adaptación a las demandas del visitante en el sur del casco urbano torrevejense. ⛳ Bandeja de Plata 2026 Mini Golf Las Salinas 40 años creando memorias generacionales. Espacio familiar que combina ocio, gastronomía y la esencia acogedora de Torrevieja. 👨‍🍳 Chef del Año 2026 Ángel González Martos

Restaurante La Mar de Bien Creatividad y dominio técnico que redefinen la propuesta culinaria local. Representante de una nueva generación que impulsa colaboraciones y eventos gastronómicos. 🎖️ Socio de Honor 2026 Tomás A. Arenas Mercader Medio siglo dedicado a la hostelería torrevejense y a la AEHTC, donde ejerció como presidente. Símbolo de compromiso, legado y transformación del sector. 🤝 Empresa 2026 Makro Aliado estratégico de la hostelería local. Apoyo constante a iniciativas de la AEHTC y cercanía con los asociados, fortaleciendo a toda la comunidad hostelera. Fuente: AEHTC • Información.es • Enero 2026

Tenedor de oro

El Tenedor de Oro 2026, máximo galardón de la AEHTC, ha recaído en Restaurante La Mar de Bien, un espacio que ha marcado la gastronomía local con logros como su victoria en "Croqueteando por Torrevieja", su triunfo con la tapa tradicional en "Nos Vamos de Tapas" y su representación de la ciudad en la Mitjor Tapeta del Món. Detrás de este éxito está Daria Macan, su propietaria, quien fusiona recetas de raíz con innovación, apostando por productos de proximidad y una visión que ha convertido su local en un referente comarcal, según destaca la asociación.

Hospitality

Junto a este reconocimiento, el Hospitality 2026 ha destacado al Hotel Torrejoven, un establecimiento histórico que, desde sus inicios, ha sido pilar del turismo en la Vega Baja. Su constante apuesta por la calidad y su adaptación a las demandas de los visitantes lo sitúan como un ejemplo de resiliencia y profesionalidad en un sector en constante evolución, con más de 30 años de historia, al sur del casco urbano de Torrevieja.

Bandeja de Plata

La Bandeja de Plata 2026 reconoce la Mini Golf Las Salinas, un rincón familiar que este año celebra 40 años de historia. Más que un espacio de ocio, este local ha tejido memorias generacionales, combinando juegos, primero en las Eras de la Sal, ahora con gastronomía y un ambiente que refleja la esencia acogedora de Torrevieja.

D. Pamies

Chef del Año

En la cocina, el título de Chef del Año 2026 (período 2025) reconoce el trabajo de Ángel González Martos, también del restaurante La Mar de Bien, cuya creatividad y dominio técnico han redefinido propuestas culinarias en la ciudad. Su influencia trasciende fogones: forma parte de esa nueva generación que mira al futuro sin olvidar las raíces, impulsando colaboraciones y eventos que enriquecen el ecosistema gastronómico local.

Socio de honor

El Socio de Honor 2026, Tomás A. Arenas Mercader, encarna el legado de la hostelería torrevejense. Con medio siglo al frente de su negocio y una trayectoria vinculada a la AEHTC -donde fue presidente en mandatos anteriores-, Arenas simboliza, según el colectivo de hostelería local, el compromiso colectivo. Su figura, clave en la construcción de una asociación que hoy celebra 50 años, refleja cómo la dedicación individual puede transformar un sector entero.

Empresa 2026

Cierra el listado de distinciones la Placa de Reconocimiento Empresa 2026, entregada a Makro por su labor como aliado estratégico de la hostelería local. Su apoyo constante a iniciativas de la AEHTC y su cercanía con los asociados demuestran que, más allá de lo comercial, existe un vínculo sólido que fortalece a toda la comunidad hostelera.

Tradición e innovación

José Ignacio Pastor Pérez, presidente de la AEHTC, que cuenta con más de 160 negocios asociados, destacó cómo cada premio refleja “el alma de nuestra hostelería: tradición, innovación y amor por Torrevieja”.

Eduardo Dolón felicitó a los galardonados: “Sois quienes día a día ponen a Torrevieja en el mapa. Vuestro esfuerzo y pasión son la esencia de nuestro turismo”. Dolón también quiso reconocer el medio siglo de vida de la AEHTC: “No es fácil mantenerse relevante 50 años, pero esta asociación lo ha logrado gracias a su visión y unidad”.

Rosario Martínez, por su parte, elogió la coherencia de los premios: “En un año tan simbólico, la AEHTC ha sabido honrar tanto a los nuevos talentos como a quienes llevan décadas cuidando nuestra identidad hostelera”.

Noticias relacionadas

La AEHTC cierra así una edición histórica de sus premios, recordando que detrás de cada distinción hay historias de esfuerzo, familia y amor por un sector, con más de 600 negocios, que sigue siendo uno de los pilares de la economía local.