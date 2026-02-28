La CHS levanta las restricciones al riego tradicional de la Vega Baja y el Camp d'Elx al superar los embalses del Segura el 46 % de su capacidad

La Confederación Hidrográfica del Segura ha tenido que adelantar un mes, con una sesión extraordinaria, la convocatoria de la Comisión de Desembalse, órgano en el que se planifica la gestión del agua para decidir, como avanzó INFORMACIÓN, suprimir las restricciones de riego a la huerta tradicional tras el episodio extraordinario de lluvias" en la cabecera de la cuenca durante los meses de enero y, sobre todo, febrero de este año. Ha sido gracias al tren de frentes atlánticos que ha atravesado la península y descargaron en las sierras de Jaén, Granada, Albacete y Murcia que alimentan los ríos y acuíferos de la cabecera de la cuenca del Segura.

Riego tradicional

Según explicó Mario Urrea, presidente de la entidad de cuenca, se eliminan las restricciones al regadío tradicional de la Vega Baja y los excedentes del Segura para los que tiene concesión todo el Camp d' Elx y La Murada a través del azud de San Antonio en Guardamar-además de las Vegas Alta y Media de la Región de Murcia-, tras constatar "la mejora sustancial" de la situación hidrológica en la cuenca como consecuencia "del extraordinario periodo de lluvias registrado desde el inicio de año, con especial intensidad durante el mes de febrero".

El segundo más lluvioso

Según el informe de seguimiento del año hidrológico, el periodo entre el 1 de octubre de 2025 y el 15 de febrero de 2026 se sitúa como el segundo más lluvioso de los últimos diez años para ese mismo intervalo temporal. La precipitación media real acumulada alcanza los 230 l/m², lo que supone un 110% más que el promedio de la última década y un 152% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta pluviometría ha tenido una incidencia especialmente significativa en las cabeceras de los ríos Segura, Taibilla y Mundo, generando un notable incremento de las aportaciones. A 18 de febrero, los recursos de la propia cuenca ascienden a 365 hm³, lo que representa 253 hm³ más que en el mismo periodo del año hidrológico anterior. Destaca, además, la aportación registrada el 5 de febrero, con 34 hm³ en un solo día, la mayor desde que existen registros diarios sistemáticos (octubre de 1982).

Embalse de la Pedrera que ha recibido parte de los exedentes generados por las últimas lluvias, desde Ojós, a través del postrasvase / áxel Álvarez

Las existencias de recursos propios de la cuenca, sin sumar las del trasvase del Tajo, se sitúan en 300 hm³ a 18 de febrero de 2026, 226 hm³ más que en la misma fecha del año anterior. La Confederación Hidrográfica evita realizar un análisis en conjunto de las existencias de reservas en toda la cuenca en función del análisis que esté haciendo de la situación -si es disponibilidad de agua para el regadío tradicional lo hace por separado-. Pero si habla de sequía o escasez hídrica, suma las existencias del trasvase. Así con el caudal procedente del trasvase del Tajo y los caudales del Segura, los embalses de la cuenca superan ahora el 46,4 % de su capacidad: 529 hectómetros. En torno a 40 hectómetros no son utilizables porque se reservan en presas que tienen como función exclusiva evitar el riesgo de inundaciones.

Sin embargo, la CHS sí suma el global de las existencias del Tajo y de la cuenca a la hora de cifrar los índices de sequía y escasez de la demarcación, que se encuentran ahora en normalidad.

Reservas

A la vista de estos datos, la comisión revisó el escenario hídrico para el periodo marzo-septiembre de 2026. Con una estimación de existencias de 300 hm³ a 1 de marzo y un objetivo de reservas a final de año hidrológico fijado en 150 hm³, se dispondrá de 150 hm³ de reservas aprovechables. A ello se suman unas aportaciones previstas de 146 hm³, lo que sitúa la disponibilidad total estimada en 296 hm³ para ese periodo.

Esta disponibilidad, señaló el presidente de la CHS, permite atender una demanda estimada de 265 hm³ entre marzo y septiembre sin necesidad de mantener el régimen de restricciones vigente hasta la fecha.

Los embalses de la cuenca, en especial Fuensanta, además de laminar la crecida de los ríos Segura, Taibilla y Mundo, han permitido reservar el 92% del agua incorporada al sistema. Solo el 8 % "extra" ha llegado a Guardamar.

Limitaciones

Con este panorama la Comisión de Desembalse resolvió eliminar las limitaciones aprobadas el pasado mes de diciembre, que establecían reducciones del 35% para los regadíos tradicionales y del 49% para los no tradicionales y que ya estaban vigentes desde hacía un semestre aunque con porcentajes más reducidos.

Asimismo, la CHS subraya que esta decisión se adopta "desde la prudencia y la planificación", consolidando unas reservas que permitirán afrontar el próximo año hidrológico en mejores condiciones, y garantizando en todo momento el abastecimiento urbano y el equilibrio del sistema.

El organismo de cuenca recuerda que cualquier decisión puede ser nuevamente revisable "si la situación empeora debido a nuevas situaciones meteorológicas adversas para los consumos".

Concepto Clave Datos (Balance 2025-2026) Impacto / Decisión Pluviometría

Oct 2025 - Feb 2026 230 l/m² 2º más lluvioso en 10 años (+110% sobre media) Incremento de aportaciones a ríos y acuíferos. Reservas Propias

A 18 de febrero 300 hm³ +226 hm³ respecto al año anterior Embalses al 46% de capacidad (sumando Tajo). Previsión Disponibilidad

Marzo - Septiembre 2026 296 hm³ Frente a una demanda de 265 hm³ Superávit de 31 hm³ para el periodo. Gestión de Crecidas

Embalses cabecera 92% Retenido Solo 8% derivado a Guardamar Laminación en Cenajo, Talave y Fuensanta. DECISIÓN FINAL: Eliminación total de restricciones de riego (huerta tradicional y Camp d'Elx).

La CHS apuntó algunos datos sobre la gestión de los caudales durante las últimas semanas, fundamentalmente en la cabecera del Segura y Mundo. Las presas de Cenajo, Talave, Camarillas y, con protagonismo especial la de Fuensanta que llegó a laminar una crecida de 500 metros cúbicos por segundo, han sido las principales infraestructuras de laminación, lo que ha permitido regular el 92 % de las aportaciones: la CHS asegura que, al contrario de lo que ha mantenido el Sindicato Central del Acueducto del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) y formaciones políticas como PP y Vox la mayor parte del agua "extra" generada por este episodio de lluvias se ha podido reservar en esos embalses. "Y solo el 8% se ha conducido a través de Ojos hacia Guardamar del Segura", aseguró Urrea.