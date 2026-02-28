La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas

Mientras España se llena de titulares sobre la recuperación de las reservas hídricas tras el paso del tren de borrascas atlánticas en la práctica totalidad de las demarcaciones hidrológicas, incluso en la del Segura, hay un espacio en la provincia de Alicante a la que le falta mucho para recuperar reservas suficientes que garanticen su abastecimiento urbano: la Marina Baixa, que además, arrastra un déficit hídrico desde 2020, que la hace dependiente desde entonces de un suministro externo de la planta desaladora de Mutxamel para garantizar el suministro de agua de consumo humano.

Así, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sigue manteniendo a la Marina Baixa en el nivel de alerta por escasez. Un índice que estima el desequilibrio entre recursos disponibles de agua y demandas de agua para consumo humano y agrícola.

Algo que comparte con el Vinalopó-Alacantí con la diferencia esencial que esta zona tiene garantizados 30 hectómetros de trasvase del Júcar para el uso agrícola, lo que permite preservar los acuíferos para el abastecimiento humano, por una parte, y el suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, para el caso de l'Alacantí.

Sentencia

El Consorcio de Aguas de la Marina Baixa señala que la situación es «preocupante», en un escenario en el que los criterios ambientales del Ministerio para la Transición Ecológica, a juicio de esta entidad de gestión del agua, no ayudan: el pasado 5 de noviembre de 2025, que fija la obligación de mantener caudales ecológicos en los ríos Guadalest -que desemboca en el río Algar- y el Amadorio, definiéndolos como ríos convencionales y no como ríos rambla, una decisión que obliga a desembalsar agua durante todo el año, de las dos presas de la comarca, de capacidad limitada, al margen de su reserva de agua, que es escasa -el embalse de Amadorio cuenta con 4,4 hectómetros y está al 27 % de su capacidad y el de Guadalest reserva otros 4 y se encuentra al 32 %-. Lo que se suma a una crisis de sequía que lleva tres años afectando a la zona, colocando a la comarca en estado de alerta y obligando a revisar las estrategias de garantía de suministro para la población y el regadío en la próxima década.

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por el Consorcio, validando el criterio del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que impone caudales ecológicos continuos. El Consorcio, según explica a INFORMACIÓN su director técnico e ingeniero, Jaime Berenguer, mantiene que la característica natural de estos cauces es la de río rambla, en la que solo se mantiene el caudal en momentos de lluvia y señala el precedente del río Gorgos en la Marina Alta. En ese caso, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sí ha reconocido la condición de río rambla, lo que implica que no está obligado a llevar un caudal ecológico en verano. El fallo judicial se produce en una situación hídrica que Berenguer califica de «preocupante» después de un periodo seco que abarca los años 2023, 2024 y 2025. Durante este trienio, la comarca ha permanecido en situación de sequía en estado de alerta. Por ejemplo, este domingo, la presa de Amadorio estaba recibiendo 0,14 metros cúbicos de agua, mientras desembalsaba en la presa como caudal ecológico hasta el litoral algo más: 0,19. Es un volumen muy pequeño pero toda el agua importa cuando no hay.

Lluvias

A finales de 2025 la comarca recibió una punta de 180 litros por metro cuadrado con el resurgimiento de las fuentes del Algar. Lluvias que permitieron elevar el volumen de almacenamiento en los embalses de Guadalest y Amadorio, que apenas alcanzaban el 20 % de su capacidad. Además, las precipitaciones ayudaron a recuperar una parte de los niveles de los acuíferos subterráneos.

Sin embargo, el déficit pluviométrico acumulado entre el periodo comprendido entre 2023 y 2025 alcanza los 400 litros por metro cuadrado. Es el volumen de precipitaciones que se estima necesario para volver a la normalidad hidrológica. Solo con ese aporte extra se lograría recuperar al cien por cien los acuíferos y embalses afectados por la sequía. El organismo gestiona en torno a 45 hectómetros cúbicos (hm3) al año. Este volumen se reparte entre el abastecimiento a las poblaciones y el regadío agrícola, con una distribución equilibrada del 50 por ciento para cada uso. El Consorcio abarca el 45 % de la extensión de la comarca pero más del 97 % de su población en Benidorm, Altea, la Vila Joiosa, Finestrat, Polop, La Nucía y l'Alfàs del Pi.

Para hacer frente a los retos futuros, Berenguer señala que se aprobó a finales de 2025 un plan estratégico validado por la Junta General en la recta final de 2025. El plan prevé un crecimiento de la demanda urbana de abastecimiento para el próximo decenio que cuantifica en 12 hm adicionales a los 45 actuales, que debe cubrirse mediante recursos no convencionales. La opción elegida es la desalación, que se concretará mediante dos nuevas instalaciones específicas para la comarca.

La primera es la desaladora la desaladora a ubicar en término municipal Benidorm y que se financiaría con fondos del Consorcio, para lo que hay que recuperar la concesión de agua que se otorgó en 2000 y que pertenece a la Sociedad Proyectos Temáticos (Terra Mítica). Esta instalación aportaría un volumen de 6 hm3 al sistema. Los otros 6 necesarios para cubrir la demanda llegarían mediante la nueva desaladora que debe levantar el Miteco a ubicarse en la Vila Joiosa. Una opción obligada por la denegación del Miteco de concesiones de agua para la Marina Baixa de la desaladora de Mutxamel, de la que ahora recibe agua con una autorización en precario. La desaladora de La Vila debe incluirse en el nuevo ciclo de planificación hidrológica de la cuenca del Júcar 2028-2033. Se estima que fuera una realidad en 2034 en una primera fase.

Corto plazo

Mientras se esperan estas infraestructuras se están diseñando soluciones para el corto plazo. Para el año 2026 se han previsto 6 hm3 de aportes externos a través de la desaladora de Mutxamel. Se destinarán dos a consumir durante esta primavera. El resto, los 4 hm3 restantes a partir de finales de junio hasta septiembre. El periodo de mayor demanda hídrica en la costa. Estas medidas se adoptan bajo una previsión de lluvias en este invierno y primavera de normalidad, sin contar con episodios excepcionales.

El Consorcio cuestiona, además, 25 años de falta de inversiones del Gobierno español en la Marina Baixa para garantizar el abastecimiento urbano que contrastan con los 205 millones de euros invertidos en el sur de Alicante y señalan al ejemplo de la Mancomunidad del Taibilla, que depende del Miteco, y cuenta con infraestructuras modernas financiadas mayoritariamente con fondos europeos.

Esta situación hídrica de la comarca se abordó en la Junta de Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí, de la que también forma parte el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa.

Embalse de Amadorio, en una imagen reciente / Rafa Arjones

El suministro agrícola

En cuanto al regadío, el informe destaca avances recientes en infraestructuras de regeneración. Como el inicio de la ejecución de las obras para dotar de tratamiento terciario a las depuradoras de Altea y la Vila Joiosa, lo que permitirá una reutilización de las aguas de más calidad. Unas actuaciones que llegan después de una década de proyectos y revisiones técnicas. En este proceso, el Consorcio ha participado activamente desde el inicio. La entidad va más allá y quiere reivindicar la ejecución para el año 2027 de la ampliación del terciario de la depuradora de Benidorm. Esta obra es considerada fundamental para el equilibrio agrícola y ambiental. La ampliación permitirá pasar de los 5,5 hm3 actuales a los 10,5 hm3 de agua regenerada disponible para la agricultura.

El impacto de esta ampliación sería considerable para el sector agrícola local. Permitirá garantizar el regadío de 3.850 hectáreas. Estas tierras corresponden a la Comunidad de regantes del Canal Bajo del Algar, la Vila Joiosa, Altea, La Nucía, y Polop. Además de los usos agrícolas, se cubrirían los nuevos usos urbanos de la zona.

Un objetivo ambiental clave es conseguir el Vertido Cero en Serra Gelada. El plan contempla llevar los excedentes de agua regenerada a los tramos finales de los ríos Guadalest y Amadorio. Esto se haría mediante las infraestructuras existentes del canal Bajo del Algar. Así se complementarían los caudales ecológicos en los tramos de ríos respectivos. El Consorcio califica esta obra de fundamental.