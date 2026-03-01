CALLOSA DE SEGURA
Miguel Ángel Ferrández pregona la Semana Santa de Callosa de Segura en la Arciprestal de San Martín
El pregonero evocó recuerdos personales y familiares y destaca su vínculo con las cofradías de la Semana Santa callosina
La iglesia Arciprestal de San Martín de Callosa de Segura acogió este domingo el tradicional pregón de Semana Santa, con la presencia de todas las cofradías y hermandades pasionales. La Junta Mayor designó a Miguel Ángel Ferrández Noguera para glosar la Semana Santa callosina. El pregonero fue realizando un recorrido por la Pasión de Jesucristo a través de sus imágenes, pasos y agrupaciones, que convierten esta celebración en una de las más relevantes de la provincia.
Con San Martín, San Roque y la Inmaculada como testigos, Ferrández "logró emocionar profundamente al mundo cofrade local con una intervención cargada de sensibilidad y maestría, propias de un enamorado de su ciudad, sus tradiciones, su cultura y su identidad, entre las que destaca la Semana Santa", según señaló Miguel Martinez Aparicio, cronista oficial de Callosa.
Convencimiento contagioso
El discurso ofrecido fue cuidado y elaborado y estuvo "marcado por un convencimiento contagioso y una profunda emoción que recorrió los días que van desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección", y en él se "puso en valor la imaginería de esta histórica ciudad y la devoción heredada de sus habitantes, con un estilo delicado en el que se entrelazaron la prosa y el verso".
No faltaron las referencias personales que han marcado la trayectoria de este actor de la Pasión callosina, así como su vinculación con cofradías como Jesús Triunfante, Santa María Magdalena, el Silencio o la Virgen de los Dolores, con las que mantiene un estrecho lazo, sin olvidar al conjunto de hermandades, imágenes y procesiones. Destacaron, además "las evocaciones familiares, junto a sus recuerdos de infancia y juventud en el barrio Lucas y la Plaza de los Dolores, completaron un pregón que fue ampliamente aplaudido y reconocido por los asistentes congregados en la iglesia de San Martín".
