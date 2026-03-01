Arte para combatir el machismo en Orihuela

Familia, casa, trabajo y lo que se tercie. Lo mismo para un roto que para un descosido. Servicial y sacrificada por los demás, colocándose siempre en último lugar. Sin rechistar. Calladita te ves más bonita. Dice la escritora Irene Vallejo que a las mujeres el insulto nos sexualiza. Nos están adoctrinando con una idea clave: el espacio que nos corresponde es lo doméstico, la obediencia, la pureza, el refinamiento, la contención, la discreción. Si muestras enfado, te acusan de histérica o loca.

Lo más grave es ser demasiado libre, enérgica, decidida, dominante, segura... pasarse de lista. A los hombres, en cambio, se les reprocha sobre todo su falta de energía, ambición, estatus y apetito de dominio. El peor insulto es no ser lo bastante hombre, un perdedor, blando, empobrecido, apocado. Vaya, un calzonazos.

Mensaje contra uno de los clichés asentados en la sociedad y contra la violencia machista / TONY SEVILLA

Vallejo escribió El infinito en un junco como un homenaje a las manos que crean, que cuidan y que narran, para recordarnos que las mujeres tejieron la historia mucho antes de poder escribirla. Durante siglos, las historias se susurraron entre hilos y agujas.

No es casualidad que se usen expresiones como el hilo de un relato, el nudo del argumento, la trama de una novela, hilar fino... "Somos herederas de una tradición que une el pensamiento con las manos", dice la autora que teje una intrahistoria, y en esas hebras hay un tapiz de creatividad.

El arte puede cambiar el mundo despertando la conciencia social y empoderando a las personas. Dicen que la mayoría de insultos refuerzan los estereotipos que circulan, y contra esos clichés Orihuela se prepara para vivir un marzo por la igualdad, con la marcha del 8M, el próximo domingo, en el Día Internacional de la Mujer.

En este contexto, la ilustradora oriolana Ana Roldán Blaya expone una muestra de acuarelas, Las mujeres que no estudié, que pone en valor a 17 mujeres del mundo del arte, la pintura y la ilustración, como Lita Cabellut o Maruja Mallo, que han permanecido invisibilizadas. La exposición, que está organizada por la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Orihuela, podrá visitarse del 3 al 31 de marzo en la Biblioteca Pública María Moliner.

El día de la inauguración, el martes a las 19 horas, la autora también hablará del proceso de creación y de investigación -con más de 200 encuentas-, además de la vida y obra de cada una de ellas.

A partir del día 4 otra exposición, Voces y oficios. Mujer trabajadora. Época dorada, que podrá visitarse en La Lonja hasta el 31, en la que la artista oriolana Fabiola Andreu presenta una serie de pinturas al óleo que ha preparado durante dos años como homenaje a figuras femeninas que destacan por su fuerza y perseverancia por alcanzar sus objetivos y su lucha por la igualdad en el ámbito doméstico y laboral.

Artista polifacética, Andreu realiza sus obras en distintas técnicas: escultura pintura, fotografía, grabado... con un mismo hilo conductor: crear para expresar sus emociones, profundizando en el poder de la comunicación a través del arte como terapia.

Una de sus múltiples facetas es la fotografía social, en la que la autora presenta la carga histórica que pesa sobre la mujer y su cuerpo. "Los estereotipos -social, política, cultural e históricamente determinados- se han convertido en la materia prima esencial de un buen número de mujeres que pretendemos, al menos, poder nombrar o señalar los conflictos que presenta la sociedad", explica.

Dos jóvenes portan una pancarta apelando a la fuerza femenina / TONY SEVILLA

Talento y valentía

En esta obra no ha querido hacer retratos como tal, pero sí seleccionar a mujeres, como iconos de otras muchas, por sus talentos, sus méritos y sus valentías. Es, según sus propias palabras "un proyecto que evoluciona en la búsqueda del despertar de la conciencia ciudadana, tanto en el plano íntimo como en la realidad sociopolítica que nos rodea".

Así, ha elegido una serie de rostros de mujeres valiosas por sus profesiones, esfuerzos y aportaciones a la trasformación social, imperando por encima de todo, subraya, "aquellas que supieron romper con el techo de cristal que tanto nos oprimía, subrayando el concepto de igualad que encarnan".

Y como lo que no se nombra no existe. Se trata de la abogada Vanesa Amat; la arqueóloga Mari Carmen Sánchez Mateo; Carmen Cabrera, Lourdes Cayuelas, Remedios Simón, Nuxi Belchi, Trini Guirado, Loli Vélez y Loli Andreu, de las Mujeres Claras y Mujeres por Mujeres de Jacarilla; la profesora de baile social Ana Molera; la cirujana Silvia Correoso; la directora de coro Pilar Fabregat; la directora de teatro Manuela García; RociíoPajares, empresaria de industria Panter; la farmacéutica Julia Valoria; la filósofa Ana Mas; la ingeniera de caminos y estructuras hidráulicas Mari Loli Ortuño; la jueza Elena García Moreno; Mar Andreu, de Mujer/Vida-Naturaleza; Mari Elo Sarabia, profesora de corte y confección y sus mujeres en costura, Mercedes Terrés, Elena Rabaza, Olga Quintero, Ana Cabrera, Dinita Gonzalez y María Gil y las peluqueras Teresa Pacheco y Ana Mora.

Las mujeres facturan

Hace tres años la cantante Shakira convulsionó al mundo con aquello de "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Yolanda Domínguez, artista visual experta en comunicación para la igualdad, publicó en 2024 Las mujeres facturan: el dinero también es cosa nuestra, con el que quiso sacar de las sombras este otro asunto invisibilizado, centrándose en los obstáculos económicos con los que se encuentran las mujeres y su historia económica.

Con más de 11 años creando trabajos de participación colectiva y piezas audiovisuales con el objetivo de desenmascarar el machismo normalizado en la cultura, el libro ayuda a identificar los referentes culturales asociados a la riqueza y los estereotipos asociados al género que empujan constantemente a las mujeres a ser generosas sin pedir nada a cambio.

También ofrece consejos prácticos para el día a día, desde cómo hacer que te escuchen en una reunión hasta cómo organizar tus finanzas, a través de entrevistas y testimonios de empresarias, directivas y políticas, como Nadia Calviño (exministra de Economía y presidenta del Banco Europeo de Inversiones), Sarah Harmon (CEO de Sngular consultora tecnológica), Laura Baena (emprendedora y creadora del Club de Malas Madres), Ida Carruido (criminóloga y comunicadora), Marta Cabezas (socia fundadora de bufete de abogados HIVE), Bisila Bokoko (CEO de BBES y conferenciante) y Anne Delmas (directora de VisionLab).

Domínguez estará en Orihuela el 11 de marzo con la conferencia Las mujeres facturan, dentro del programa que ha organizado la Concejalía de Igualdad en colaboración con las asociaciones que integran la Mesa de Igualdad.

La edil Agustina Rodríguez ha explicado que la programación rinde homenaje a las mujeres que han luchado y continúan luchando por sus derechos, la igualdad de oportunidades y una sociedad más justa e igualitaria, al tiempo que reafirma el compromiso municipal con la eliminación de la discriminación, el empoderamiento de las mujeres, la erradicación de las violencias machistas y el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

Porque, frente al miedo, siempre se pueden tejer alas para volar.