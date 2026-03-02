Estos son los menús y restaurantes que participan en la Muestra Gastronómica de la Alcachofa

Almoradí acoge el 7 y 8 de marzo el 11º Congreso Nacional de la Alcachofa, una fiesta gastronómica con demostraciones, degustaciones, talleres en torno a esta rica hortaliza.

Además, del 9 al 13 de marzo también tendrá lugar la Muestra Gastronómica organizada por la Asociación de Restaurante de Almoradí, donde la alcachofa será la protagonista. Un gran abanico de recetas, unas de toda la vida y otras creadas por los profesionales de la cocina, harán las delicias de los comensales a un precio de 60 euros.

Restaurantes y menús de la Muestra Gastronómica de la alcachofa de Almoradí

Restaurante Silvino. 9 de marzo

Alcachofas con bonito en escabeche

Canelón de pollo campero y alcachofas

Ensalada de brotes tiernos escarola y alcachofas

Judías de Salamanca estofadas con perdiz y alcachofas

Paletilla de cabrito con alcachofas al horno

Natillas naranja-limón

Vino blanco Casa Agrícola Moscatel del Alto Vinalopó

Vino Tinto J. Manuel Corrales Tempranillo de Valdepeñas

Vino de postre Olivares (Monastrell)

Cerveza Estrella de levante

Cava L'origan Aire Brut Nature

Agua mineral Numen

Cafés Salzillo

Cultivo de alcachofas en la Vega Baja / Información

Bar Restaurante Angelín. 10 de marzo

Almejas con alcachofas en sus salsas

Albóndigas de bacalao con gambas y alcachofas

Ensalada de alcachofas y sardina ahumada

Guisado de conejo con alcachofas

Rabo de toro

Tiramisú de limón

Vino tinto: Arrocal paraje los Colmenares (Tempranillo)

Vino blanco: Pedras Loiras (Albariño)

Cerveza Mahou 5 estrellas

Agua Bezoya

Cava: Jaume Giro elaboración artesana (xárelo, macabeo, parellada y chardonnay)

Café Zambú

Restaurante Los Infantes. 11 de marzo

Alcachofa a la brasa

Alcachofa "Aquí la tierra"

Ensalada de tomate, salazón y alcachofas

Tortilla en caldo Solomillo de vaca con crema de alcachofas

Torrija con helado de canela Vino tinto Cerámic.

DOP Alicante Vino blanco Cerámic

DOP Alicante

Cerveza Heineken

Agua Montepino

Cava Bobal Blanc de Noir. DOP Utiel Requena

Cafés Kenia

Alcachofas a las brasas / Áxel Álvarez

Restaurante El Buey. 12 de marzo

Alcachofas en salsa con tallarines de calamar

Pastel de alcachofa trufado

Ensalada de alcachofa, tomate, salazón y ajo negro

Alubias con alcachofas y atún rojo

Carrillada ibérica con puré de alcachofas y salsa PX

Copa de moka

Vino tinto Alicante Bouschet. DOP Alicante

Vino blanco Triga Chardonnay. DOP Alicante

Cerveza Mahou cinco estrellas

Agua Solán de Cabras

Cava Jaume Giró i Giró Montaner

Cafés Kenia

Restaurante El Cruce. 13 de marzo