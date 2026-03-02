Estos son los menús y restaurantes que participan en la Muestra Gastronómica de la Alcachofa
Cinco establecimientos ofrecerán sus menús como parte el 11º Congreso Nacional de la Alcachofa
Almoradí acoge el 7 y 8 de marzo el 11º Congreso Nacional de la Alcachofa, una fiesta gastronómica con demostraciones, degustaciones, talleres en torno a esta rica hortaliza.
Además, del 9 al 13 de marzo también tendrá lugar la Muestra Gastronómica organizada por la Asociación de Restaurante de Almoradí, donde la alcachofa será la protagonista. Un gran abanico de recetas, unas de toda la vida y otras creadas por los profesionales de la cocina, harán las delicias de los comensales a un precio de 60 euros.
Restaurantes y menús de la Muestra Gastronómica de la alcachofa de Almoradí
Restaurante Silvino. 9 de marzo
- Alcachofas con bonito en escabeche
- Canelón de pollo campero y alcachofas
- Ensalada de brotes tiernos escarola y alcachofas
- Judías de Salamanca estofadas con perdiz y alcachofas
- Paletilla de cabrito con alcachofas al horno
- Natillas naranja-limón
- Vino blanco Casa Agrícola Moscatel del Alto Vinalopó
- Vino Tinto J. Manuel Corrales Tempranillo de Valdepeñas
- Vino de postre Olivares (Monastrell)
- Cerveza Estrella de levante
- Cava L'origan Aire Brut Nature
- Agua mineral Numen
- Cafés Salzillo
Bar Restaurante Angelín. 10 de marzo
- Almejas con alcachofas en sus salsas
- Albóndigas de bacalao con gambas y alcachofas
- Ensalada de alcachofas y sardina ahumada
- Guisado de conejo con alcachofas
- Rabo de toro
- Tiramisú de limón
- Vino tinto: Arrocal paraje los Colmenares (Tempranillo)
- Vino blanco: Pedras Loiras (Albariño)
- Cerveza Mahou 5 estrellas
- Agua Bezoya
- Cava: Jaume Giro elaboración artesana (xárelo, macabeo, parellada y chardonnay)
- Café Zambú
Restaurante Los Infantes. 11 de marzo
- Alcachofa a la brasa
- Alcachofa "Aquí la tierra"
- Ensalada de tomate, salazón y alcachofas
- Tortilla en caldo Solomillo de vaca con crema de alcachofas
- Torrija con helado de canela Vino tinto Cerámic.
- DOP Alicante Vino blanco Cerámic
- DOP Alicante
- Cerveza Heineken
- Agua Montepino
- Cava Bobal Blanc de Noir. DOP Utiel Requena
- Cafés Kenia
Restaurante El Buey. 12 de marzo
- Alcachofas en salsa con tallarines de calamar
- Pastel de alcachofa trufado
- Ensalada de alcachofa, tomate, salazón y ajo negro
- Alubias con alcachofas y atún rojo
- Carrillada ibérica con puré de alcachofas y salsa PX
- Copa de moka
- Vino tinto Alicante Bouschet. DOP Alicante
- Vino blanco Triga Chardonnay. DOP Alicante
- Cerveza Mahou cinco estrellas
- Agua Solán de Cabras
- Cava Jaume Giró i Giró Montaner
- Cafés Kenia
Restaurante El Cruce. 13 de marzo
- Alcachofas a la crema de foie al PX
- Pudin de alcachofas con merluza y crema de gamba blanca
- Ensalada de tomate raf, alcachofas y bonito en salazón
- Pelota de pava borracha
- Bacalao con crema de alcachofas y parmesano
- Lingote de mousse de pistachos
- Vino Tinto D.O Jumilla Casa Castillo "La Tendida" (Monastrell)
- Vino Blanco D.O. Alicante Sofía Cañizares (Macabeo, Chardonay, Moscatel)
- Cerveza Heineken
- Agua Monte Pinos
- Cava Requena Sofía Cañizares
- Cafés Zambú
