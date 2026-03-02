La Generalitat tumba un plan urbanístico impulsado por el Ayuntamiento de San Miguel que iba a ocupar con casas 26.000 metros cuadrados de una rambla

La Generalitat ha tumbado un plan urbanístico sobre suelo inundable, validado por el equipo de gobierno del PSOE, a petición de varias firmas constructoras y que contaba con todos los informes favorables de los funcionarios municipales: pretendía construir 76 viviendas y un supermercado sobre 26.000 metros cuadrados, según informó la Asociación de Vecinos de San Miguel.

En 2020, en la primera operación urbanística realizada tras el acceso al poder del gobierno municipal socialista actual, se tramitó la recalificación de un sector de suelo no urbanizable mediante la aprobación del Plan Parcial SUS-R4 UEF Blue Lagoon. Este plan estaba limitado al norte por la calle Las Filipinas, al sur por el borde del casco sin finalizar, al oeste por el colegio privado Villamartín y al este por la calle el Escorial. La urbanización se ubicaba en una vaguada de fondo plano, con riesgo de inundación, lo que la cartografía del Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación (Patricova) denomina riesgo geomorfológico.

Tramitación municipal

El plan parcial superó toda la tramitación previa municipal, procedimiento en el que se desestimaron las alegaciones presentadas por la asociación de vecinas y vecinos "San Miguel Arcángel", en las que se advertía de los riesgos de inundación tanto en el sector como aguas abajo, donde se ubica el campo de golf Villamartín, perteneciente al término municipal de Orihuela.

Fue aprobado por mayoría en el pleno municipal con todos los informes técnico-jurídicos favorables de los funcionarios que no apreciaban el riesgo geomorfológico de inundación marcado con claridad en los mapas del Patricova desde 2003 y en su revisión de 2015. Finalizada la tramitación municipal, en noviembre de 2021 fue remitido a la Conselleria para que emitiese la evaluación ambiental estratégica.

Aspecto de la zona que finalmente no va a ser urbanizada / INFORMACIÓN

En 2025 el diario oficial de la Generalitat publicó el informe ambiental desfavorable del Plan Parcial de mejora del Sector SUS-R4 «U.E.F Blue Lagoon». Según el Informe Ambiental la normativa del Patricova prohíbe, como alegó en su día la asociación, la reclasificación de Suelo No Urbanizable afectado por peligrosidad de inundación como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable.

La resolución señala, además, que el terreno actúa como un "puente verde" que permite el paso de fauna y la circulación natural del agua entre zonas residenciales y que urbanizarlo rompería esa conexión ecológica, afectando al paisaje y a la infraestructura verde del territorio. Tal y como figura en las últimas resoluciones del ámbito urbanístico que está emitiendo la Generalitat, se señala que la comarca de la Vega Baja ya sufre escasez de recursos hídricos y el proyecto no aportó datos claros sobre cuánta agua necesitarían las viviendas previstas y las zonas comerciales, ni de dónde saldría ese agua a largo plazo.

La justificación de los técnicos para validar la propuesta del promotor era que se trataba de un suelo que forma una "isla" sin edificar y por lo tanto a "consolidar". La zona en la que se quería actuar, Blue Lagoon, para "colmatar" lo que quedaba por urbanizar es uno de los residenciales más caóticos y peor dotados de equipamientos de la Vega Baja.

Convenios y sentencias

Los promotores planteaban construir viviendas y un supermercado de 6.000 metros cuadrados. Hacían valer unos convenios urbanísticos que obligan al municipio a compensarles -aportaron en su día suelos de equipamiento- y el hecho de que los terrenos sí aparecieran como urbanos en el Plan General de Ordenación Urbana. El Tribunal Supremo tumbó ese plan general que contemplaba autorizar 40.000 viviendas por insostenible. Justificaban la reclasificación en que sus fincas -que están obligados a mantener en condiciones- son foco «de maleza y suciedad».

En rojo el cauce que el Ayuntamiento autorizaba ocupar con 80 viviendas y que figura con riesgo de inundación en el Patricova / INFORMACIÓN

La legislación urbanística valenciana pide evitar los nuevos desarrollos en las zonas de riesgo de inundación significativo y el Patricova establece que la planificación urbanística «no podrá dar lugar a un incremento del riesgo de inundación» y sobre todo «en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable». En un suelo aportado por los promotores para obligar y condicionar al municipio a compensar con suelo urbano -en un acuerdo que se remonta a hace más de 15 años- se ejecutó una rotonda con una inversión de 400.000 euros. El Ayuntamiento ocultó la identidad de los promotores tachándola de los expedientes de información pública esgrimiendo la ley de Protección de Datos.

En la planificación urbanística actual del San Miguel de Salinas en la cabecera de esa vaguada se planificaron equipamientos sin señalar el riesgo, mientras que el planeamiento de Orihuela, se grafiaba como el trazado de un barranco.