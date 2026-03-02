Orihuela limpia los residuos acumulados en el azud del Puente Nuevo

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha llevado a cabo este lunes labores de limpieza en el río Segura para retirar residuos y cañas acumuladas en el azud del Puente Nuevo, un punto, además, especialmente sensible al coincidir con la zona de toma de los acueductos de riego.

Basura acumulada en el río Segura a la altura del Puente Nuevo / Información

La suciedad acumulada, apunta el Consistorio, se ha producido tras las lluvias y los desembalses controlados por la Confederación Hidrográfica del Segura.

Con todo, las quejas vecinales se han ido sucediendo desde, al menos, hace dos semanas ante un estado "deplorable" del río a su paso por el casco urbano, con acumulación de cañas, basura y plásticos, especialmente en la zona detrás del Casino.

Desde la Junta de Distrito III se ha aplaudido la actuación "necesaria tras semanas" de acumulación de residuos, esperando que "estos trabajos mejoren la imagen, la seguridad y el estado ambiental del río", al mismo tiempo que han exigido que "la limpieza y el mantenimiento sea continuo y no puntual".