Orihuela revive el misterio de la Sábana Santa

El trono del Santo Sepulcro Vacío de la Hermandad de la Resurrección de Orihuela está de estreno. El paso lucirá una réplica de la Sábana Santa -que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret durante unas 30 horas-, con la silueta de las huellas, sustituyendo a la sábana blanca que desfilaba hasta ahora.

Además, se incorpora en la parte de atrás del trono, junto al ángel, una réplica del Santo Sudario, una tela que, según las escrituras, se colocó en la cabeza de Jesucristo para bajarlo de la cruz, y sus manchas de sangre concuerdan exactamente con las de la Sábana Santa.

Ambas piezas, que se expondrán en una misa este domingo a las 19:30 horas en San Juan de la Penitencia, han sido realizadas por el Centro Español de Sindonologia. Su presidente, Jorge Manuel Rodríguez Almenar, será el encargado de inaugurar este martes las 39 Jornadas de Jesús Resucitado, que organiza la hermandad en Biblioteca Pública Fernando de Loazes, que este año giran en torno al rostro de Jesús con la Sábana Santa.

Así, ofrecerá la conferencia La Sábana Santa a la luz de la ciencia, a las 20 horas para dar paso a las 20:45 horas a la inauguración de la exposición Sábana Santa: un misterio que permanece, que podrá visitarse hasta el día 10.

Ya el jueves, a las 20 horas, el invitado será el padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros por la Paz y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, para hablar del rostro de Jesús en la actualidad y en nuestro entorno. No en vano, la normativa interna de esta hermandad obliga a ayudar de modo permanente al necesitado. Por ejemplo, en otras ocasiones se han centrado en la trata de personas o en la migración y los refugiados.

Lo que refleja la Sábana Santa de Turín es que el cadáver que envolvió no se trató como el de cualquier otro preso común de la época de Cristo. Por ejemplo, no era costumbre colocar una corona de espinas al reo, ni nadie era flagelado y después crucificado, ya que se trataba de dos penas distintas.

Réplicas

En Orihuela, además, se puede apreciar una réplica de la Síndone autorizada y certificada por la Diócesis de Turín -a través de la mediación del entonces vicario episcopal, José Antonio Gea, y del obispo Rafael Palmero-, en la antigua sacristía de la capilla de Nuestro Padre Jesús en el convento de San Francisco, donde se muestra junto con una colección de réplicas de reliquias de Cristo, que se expone desde hace más de una década, coincidiendo con el 400 aniversario de la llegada de la primera imagen de El Abuelo a la ciudad.

Entre ellas, la lanza de Longinos -con la que este soldado comprobó si Jesús estaba muerto-, la corona de espinas, tres clavos -dos de 18 centímetros y uno de 34 con el que supuestamente clavaron los pies a Jesús-, el sudario que envolvió la cabeza y una piedra del Monte Calvario de Jerusalén, que no es una réplica, sino una reliquia auténtica que se consiguió gracias a la labor de los frailes Franciscanos que guardan a Nuestro Padre Jesús.

Procesión

Lo que la hermandad saca a la calle cada Semana Santa es la representación simbólica de otro misterio, el de la resurrección. Se fundó en 1987, y hasta entonces no había existido en la Pasión oriolana ninguna cofradía que representara esta escena.

La hermandad porta el Cirio Pascual, encendido en la Vigilia Pascual el Sábado Santo, a las 23 horas, saliendo en procesión seguidamente, a las 0:30 horas, ya en la madrugada del Domingo de Resurrección.

Procesionó por primera vez en 1988 desde la Iglesia de San Agustín, y uno de sus actos más significativos y de gran popularidad es el Santo Encuentro, que lo protagonizan las imágenes del Salvador Resucitado y la Dolorosa. En este acto, un niño de la hermandad, elegido por sorteo, es el encargado, tras el cese de la música, de quitarle a la virgen el puñal de dolor que lleva clavado en el pecho.

Santo Encuentro entre el Salvador Resucitado y la Dolorosa / Tony Sevilla

Como curiosidad, la imagen de la Dolorosa, de Francisco Salzillo, solo puede contemplarse durante esta procesión, ya que el resto del año está en clausura, en el Monasterio de San Juan de la Penitencia, de las monjas Clarisas.

Noticias relacionadas

Por su parte, la imagen titular, el Salvador Resucitado es una obra anónima del siglo XVII, por lo que es, junto con La Diablesa, la más antigua de la Semana Santa oriolana. Una de sus singularidades es que el trono incorpora diapositivas, y cada año se cambia una de ellas dependiendo del tema que se haya desarrollado en las jornadas sobre Jesús de Nazaret, en este caso sobre la Sábana Santa.