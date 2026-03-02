Sorteos
La Primitiva deja más de 40.000 euros en Alicante: el boleto premiado se selló en San Fulgencio
Uno de los boletos premiados en la segunda categoría del sorteo de este lunes fue validado en la provincia de Alicante
El sorteo de La Primitiva de este lunes 2 de marzo ha vuelto a dejar un premio en la provincia de Alicante. Uno de los cuatro acertantes de segunda categoría (5 aciertos + complementario) ha validado su boleto en San Fulgencio, llevándose un premio de 43.367,97 euros.
El boleto ganador fue sellado en el Receptor nº 32.270, situado en la Avenida San Isidro, 6A, en esta localidad alicantina.
Más de 43.000 euros por cinco números y el complementario
En esta ocasión no hubo acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro), por lo que el bote seguirá creciendo para el próximo sorteo. En la primera categoría (6 aciertos) se registraron tres boletos ganadores en toda España, cada uno premiado con 356.581,11 euros.
Por su parte, la segunda categoría (5 aciertos + complementario) dejó cuatro acertantes, entre ellos el boleto validado en San Fulgencio, con un premio individual de 43.367,97 euros.
Combinación ganadora de La Primitiva hoy
La combinación premiada en el sorteo del 2 de marzo ha sido: 11 - 15 - 18 - 20 - 30 - 46
Complementario: 06. Reintegro: 4
En cuanto al Joker, el número ganador ha sido: 8 416 993
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
