Torrevieja impulsa la obtención de la Indicación Geográfica Protegida de la artesanía salinera como sello de calidad

El Ayuntamiento de Torrevieja ha solicitado la protección como Indicación Geográfica Protegida de la artesanía salinera. Una nueva modalidad de este sello de calidad, que es conocido desde hace décadas por amparar productos alimenticios, que reconoce al producto por un origen geográfico claro, poseer una reputación o características vinculadas al territorio y, con al menos, una fase de su producción debe realizarse en dicha zona. La tramitación ha sido impulsada por la Concejalía de Cultura, que dirige Antonio Quesada. La presentación de la iniciativa se ha encargado a través de un contrato menor al despacho de abogados especializados Berenguer y Pomares. El contrato adjudicado a finales de diciembre pasado cubre el servicio de gestión para la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la artesanía salinera de Torrevieja, incluyendo la elaboración del expediente técnico, el asesoramiento jurídico y administrativo y la gestión de la solicitud formal y cuenta con un plazo de ejecución de diez meses.

Artesano salinero con uno de sus barcos cuajados en sal, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

La Unión Europea puso en marcha el 1 de diciembre de 2025 una nueva modalidad de Indicación Geográfica Protegida para productos artesanales e industriales no alimentarios, gestionadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante.

Esta figura legal vincula la calidad, reputación o características específicas de un producto con un origen geográfico determinado, permitiendo a los fabricantes utilizar un sello oficial que los diferencia en el mercado y los protege frente a falsificaciones.

Según la información pública sobre el nuevo sistema de protección este abarca productos no alimentarios como cerámica, marroquinería, vidrio y otros artículos cuyas cualidades se deban fundamentalmente a su lugar de origen. Las solicitudes pueden ser presentadas por agrupaciones de productores, administraciones regionales o locales, como ha sido el caso de Torrevieja, e incluso por productores individuales en casos especiales. El proceso requiere la presentación de un pliego de condiciones que defina de manera precisa el vínculo entre el producto y la zona geográfica de referencia.

Así ha sido el primer intento de cuajar los veleros en sal / Ana Meléndez

Entre los beneficios de esta protección figuran el aumento de la confianza del consumidor, la mejora en la comercialización de los productos, la protección contra la competencia desleal y la preservación de técnicas tradicionales de fabricación. La gestión centralizada a través de la EUIPO ofrece protección válida en todo el mercado europeo, simplificando los trámites para los productores que buscan amparar sus creaciones bajo este sello de calidad.

Sin artesanos ni producción importante

Hay dos limitaciones muy importantes para que el reconocimiento sea efectivo: solo dos salineros jubilados mantienen viva la tradición original del cuaje y la producción real de artesanía se ciñe en estos momentos a la que realiza la Escuela Municipal de Artesanía Salinera y la de centros educativos de Torrevieja, aunque la apertura de las salinas torrevejenses al uso turístico desde 2018 ha hecho revivir la tradición porque se ofrece y comercializa como souvenir a sus más de 40.000 visitantes anuales.

La artesanía salinera consiste en la elaboración de maquetas -principalmente de barcos- recubiertas de sal natural cristalizada en la laguna de Torrevieja. Esta técnica es posible gracias al sistema de extracción en húmedo, único en Europa, que mantiene una salinidad constante (~27,5º Baumé) y permite el cuaje controlado de la sal sobre determinadas estructuras materiales de superficie porosa.

El proceso exige conocimientos empíricos: los artesanos deben reconocer las condiciones óptimas de viento (levante), salinidad y marea, y manipular las piezas durante 48 horas en varias fases para lograr una cristalización homogénea. Las primeras referencias escritas datan de 1883, en una crónica del periódico El Constitucional Dinástico que describe un gabinete forrado íntegramente en sal en la casa del administrador de las salinas, y de 1887, con un anuncio de venta de barcos de sal en una tienda de la calle Progreso (hoy Canónigo Torres). Tradicionalmente, los artesanos eran trabajadores de las salinas que complementaban su ingreso con esta actividad. Hoy solo quedan dos en activo -Miguel Pérez y Juan Pujol-, ambos jubilados y reconocidos con el Premio Diego Ramírez en 2019.

Exhibición de artesanía salinera en Fitur 2026 / INFORMACIÓN

Escuela municipal y talleres

Aunque existen talleres en centros escolares (CEIP Cuba, CEIP Inmaculada) y una Escuela Municipal de Artesanía Salinera, no se transmite el conocimiento esencial: el acceso a la laguna y la experiencia directa en el cuaje, que depende de permisos de la empresa Salins du Midi, actual gestora de la industria salinera. Los alumnos aprenden a construir maquetas, pero no a gestionar el proceso de cristalización, que exige familiaridad con el entorno lagunar y autorización para operar en su interior.

Taller de barcos en sal que emplea una de las antiguas dependencias de las salinas, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

El Ayuntamiento de Torrevieja, que también ha solicitado ante la Generalitat, como avanzó INFORMACIÓN, la protección de la artesanía como Bien de Interés Cultural, presentó la artesanía salinera como uno de sus rasgos identitarios en la última edición de la Feria Internacional de Turismo, con la presencia de alumnos de la Escuela Municipal. La propuesta de BIC busca la creación de una figura de artesano remunerado mediante un convenio entre Ayuntamiento, empresa salinera, Parque Natural y Ministerio de Cultura, así como el refuerzo de la escuela con acceso real a las salinas durante la campaña de cristalización, para que los futuros artesanos adquieran las competencias completas, no solo las parciales. También se propone impulsar la investigación y la difusión en colaboración con la Asociación Cultural Ars Creatio y la Universidad de Alicante, que ya han producido material documental, como el cortometraje Artesanos de la Sal.