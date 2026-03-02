El Tribunal de Recursos Contractuales paraliza el contrato de mantenimiento de los colegios de Torrevieja
La licitación salió el mes pasado por 2,1 millones de euros durante cuatro años para 16 centros educativos y el Centro de Educación de Adultos
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha decretado la suspensión cautelar de la licitación del servicio de mantenimiento y reparación de los colegios de Torrevieja después de que una de las empresas que se han presentado al concurso -la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos- haya presentado un recurso contra los pliegos. En concreto, no estaría de acuerdo con la valoración técnica.
El Ayuntamiento, por su parte, ha presentado alegaciones, solicitando la desestimación del recurso especial y, al mismo tiempo, se ha opuesto a la medida cautelar de suspensión. El tribunal dispone de hasta tres meses para resolver el conflicto.
La medida se produce poco después de que el Consistorio iniciara el expediente, a principios de febrero, para garantizar el correcto estado de conservación, la seguridad y el funcionamiento de todos los centros educativos públicos del municipio de Infantil y Primaria, con una duración de cuatro años -más uno prorrogable- por 2.167.763 euros. De hecho, el plazo de presentación de las ofertas acababa este jueves.
El objetivo es dar cobertura a 15 centros educativos actualmente en funcionamiento y a uno nuevo de próxima apertura, incluyendo el Centro de Educación de Adultos y las zonas exteriores de los colegios nº 14, nº 15 y nº 16, aunque excluye las aulas prefabricadas de estos tres últimos.
El pliego establece que se otorgarán 85 puntos a la oferta económica más ventajosa, mientras que en la puntuación técnica se darán de forma automática otros 15 puntos a las empresas que tengan en vigor certificación conforme a normas UNE o equivalente específica internacional en gestión del mantenimiento de edificios, sin que se valoren certificaciones de calidad, medio ambiente o seguridad y salud de carácter general, ni otras certificaciones que no tengan por objeto específico la gestión del mantenimiento de edificios.
Servicio de guardia
El servicio contempla un mantenimiento integral de los edificios y de todas sus instalaciones, con actuaciones tanto preventivas como correctivas. Entre los trabajos incluidos se encuentran la conservación y reparación de instalaciones eléctricas, fontanería, saneamiento, climatización, redes de calefacción, sistemas de protección contra incendios, carpinterías, cerramientos, cubiertas, pavimentos, patios escolares, pistas deportivas, parques y juegos infantiles, así como trabajos de albañilería, pintura e impermeabilización.
Uno de los aspectos más destacados del contrato es la prestación de un servicio de guardia permanente, operativo las 24 horas del día durante todo el año, que permitirá actuar de manera inmediata ante cualquier incidencia o emergencia que pueda afectar a la seguridad o al normal desarrollo de la actividad educativa.
Los trabajos se estructurarán en dos modalidades: por un lado, el mantenimiento incluido en un canon mensual, que abarca las labores preventivas, técnico-legales y las reparaciones dentro del periodo de garantía; por otro, los trabajos correctivos específicos, que se ejecutarán mediante partes de trabajo supervisados por los técnicos municipales para reparaciones, reposiciones o actuaciones fuera del periodo de garantía legal.
Mejoras
El Ayuntamiento asegura que el contrato "incorpora importantes mejoras" respecto a anteriores licitaciones, como la inclusión del mantenimiento de zonas verdes, jardines y huertos escolares, siempre que no estén cubiertos por otros contratos municipales, así como la realización de inspecciones técnicas obligatorias a través de entidades de control autorizadas (OCA). También se prevé una mejora en la cualificación del personal adscrito al servicio.
El incremento del presupuesto previsto se justifica por el aumento de los costes salariales y del salario mínimo interprofesional, el encarecimiento de materiales y energía, el incremento del número de centros educativos, la adaptación a nuevas exigencias normativas y la subrogación del personal del contrato anterior -en total ocho trabajadores-.
