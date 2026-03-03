Lo que no te puedes perder en el XI Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí
Almoradí celebra el 7 y 8 de marzo el encuentro anual gastronómico, convirtiendo a la localidad en capital nacional de la alcachofa
Se instalarán 25 carpas dedicadas a gastronomía, mercado de proximidad, artesanía, vinos, cervezas y conservas
Almoradí se prepara para convertirse de nuevo en epicentro nacional de la alcachofa con la celebración del XI Congreso Nacional de la Alcachofa, previsto para los días 7 y 8 de marzo. La cita, ya consolidada en el calendario gastronómico y declarada Fiesta de Interés Turístico de la Comunidad Valenciana, llega este año con un programa reforzado, más espacio expositivo y un marcado componente social que une tradición, innovación e inclusión.
Entre las principales novedades figura la ampliación del recinto ferial, situado en la Plaza de la Constitución de Almoradí y su entorno, que se extenderá también hacia los laterales de la iglesia para ganar comodidad y aumentar las zonas de degustación. En total se instalarán 25 carpas dedicadas a gastronomía, mercado de proximidad, artesanía, vinos, cervezas y conservas. Más de 14 establecimientos ofrecerán elaboraciones con alcachofa en la plaza y, según la organización, el fin de semana implicará a prácticamente toda la hostelería local.
El programa del XI Congreso Nacional de la Alcachofa mantiene los clásicos más esperados: el desfile de la Diosa Cynara, la torrá popular gratuita de alcachofas, música en directo, talleres infantiles, el «Tapea con Alcachofa» (tapa y caña por 5 euros) y numerosos showcookings con chefs invitados y alumnado de Formación Profesional. También vuelve el Encuentro Autocaravanista en el Parque del Kurruncho, que ya ha completado sus 140 plazas.
En el apartado productivo, el presidente de la marca Alcachofa Vega Baja, Antonio Ángel Hurtado, subraya el papel de la Vega Baja como primera zona productora de alcachofa de la Comunitat Valenciana y la segunda de España. La campaña 2025-2026 registra un aumento del 10% en superficie, hasta 2.500 hectáreas, con una previsión de alrededor de 27.000 toneladas, pendiente de la evolución climatológica primaveral.
Uno de los momentos centrales de esta jornada será la entrega del reconocimiento «Joyero de la Alcachofa» 2026, que recaerá en Alcachofa de España el domingo 8 de marzo, junto a una mención especial a Antonio Galindo por su trayectoria. Ese mismo día, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se celebrará un acto de homenaje a la mujer en el mundo rural y agroalimentario.
Inclusión y gastronomía
La vertiente inclusiva llegará desde la jornada inaugural con la participación de David Martínez, un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que ha impulsado un recetario visual con pictogramas para facilitar la cocina a personas con necesidades de comunicación. Acompañado por su madre, Joana Navas, ofrecerá una ponencia sobre gastronomía e inclusión. «Cuando se le da una oportunidad al autismo, ocurren cosas maravillosas», defiende el joven, que también reivindica que «un diagnóstico no es un destino». Además, el congreso contará con chefs de alto nivel como Roger Julián, del restaurante Simposio (Estrella Michelin), que cocinará en directo su plato premiado en Alicante Gastronómica.
Programación
Sábado 7 de marzo
10:00 h. Apertura del Recinto Ferial en la Plaza de la Constitución.
Mercado Semanal (declarado de Interés Turístico Provincial) y Encuentro Autocaravanista organizado por ACAV.
10:00 h. a 23:00 h. “Tapea con Alcachofa” (Tapa + Caña: 5€) con la participación de establecimientos locales.
10:30 h. a 20:30 h. Espacio “Alcachofa Vega Baja” y Mercado Artesanal y de Cercanía.
11:00 h. Talleres Infantiles de Alcachofa y showcooking de recetas saludables.
11:30 h. Ponencia sobre trastornos de alimentación e hipersensibilidad en el espectro autista.
12:00 h. Inauguración oficial.
12:10 h. Monólogo de la Alcachofa.
Showcookings con chefs invitados y alumnado de Formación Profesional.
15:30 h. Tardeo con Ciudad Canalla.
18:00 h. Macro Taller Infantil del CDT de Torrevieja.
19:30 h. Concierto de El Chico Erre y Retayler + DJ Mixtrapp.
21:00 h. Torrá popular gratuita de Alcachofa de la Vega.
21:30 h. Actuación de Los Happys.
23:30 h. Cierre.
Domingo 8 de marzo
10:30 h. Apertura del Recinto Ferial.
Motoencuentro Cultural a cargo de la Motopeña Los Arcasiles y Abuela Club.
Exhibición y degustación de la Agrupación Huertana del Bajo Segura y peñas invitadas.
10:30 h. a 17:00 h. “Tapea con Alcachofa” (Tapa + Caña: 5€).
Espacio “Alcachofa Vega Baja” y Mercado Artesanal.
10:45 h. Acto Institucional del Día de la Mujer, con reconocimiento a la mujer en el mundo rural.
11:30 h. Innovando Tradiciones: Churros con Alcachofa.
11:45 h. Desfile de la Diosa Cynara, desde la calle Tomás Capdepón hasta el Recinto Ferial, acompañada por la Unión Musical de Almoradí.
13:15 h. Showcooking y ponencias con Juande Zaragoza (ACYRA) y Roger Julián, chef Estrella Michelin del Restaurante Simposio y ganador del Concurso Nacional de Alcachofa en Alicante Gastronómica.
Entrega oficial del galardón “Joyero de la Alcachofa” a Alcachofa de España.
14:30 h. Degustación gratuita de arroz con alcachofas.
15:00 h. Actuación de Blacknight.
17:00 h. Clausura.
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
- Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
- La Generalitat confirma que prescinde de la Senda del Poeta y apuesta por otras actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años
- Le llaman para una reforma en Torrevieja y hace un hallazgo increíble: “En un hueco encontramos la mano de una etarra”
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses
- Torrevieja desautoriza solo en un mes la instalación de quince terrazas