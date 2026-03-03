Compromís registra en Corts una batería de preguntas sobre Vertido O y acusa al PP y PSOE de “inoperancia”

Compromís ha registrado una batería de preguntas en Les Corts Valencianes destinadas a la Vicepresidencia Tercera y conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para conocer "qué ha hecho el Consell del Partido Popular en los últimos dos años para arrancar Vertido O, el mayor proyecto de aguas en décadas de la provincia de Alicante".

La solicitud de información la firman la portavoz adjunta a Les Corts, Aitana Mas, y la portavoz de Medio Ambiente de la coalición, Paula Espinosa, inquiriendo al conseller Vicent Martínez Mus sobre la actuación de la Generalitat en un plan que preveía el aprovechamiento de unos 27 hectómetros anuales de aguas residuales actualmente vertidos en la bahía de Alicante que servirían para el riego en las comarcas de l'Alacantí, Vinalopó y Vega Baja, así como la reutilización de estas aguas para la limpieza de la ciudad de Alicante.

Tres años

“Este mes se cumplen tres años desde que Compromís presentó un proyecto que persigue conseguir la soberanía hídrica de nuestras comarcas. Recuerdo que Alicante vive en el epicentro del cambio climático y lo que la ciudadanía no podemos tolerar es que, nuevamente, PP y PSOE vuelvan a meternos en otra guerra del agua que oculta una gran inoperancia. La ciudadanía no quiere conflictividad en asuntos como el agua, quiere soluciones efectivas en la lucha contra el cambio climático”, señaló Mas.

Mas recordó al PP que es la Generalitat la administración impulsora del proyecto. Tal y como lo presentó en marzo de 2023 la propia Mas, siendo vicepresidenta del Consell del Botànic, el proyecto 'Vertido Cero, Reutilización 100 %' aglutina una inversión de 370 millones entre el Ministerio de la Transición Ecológica y la Generalitat, la mayor actuación económica en décadas en materia hídrica. La diputada valencianista ha exigido al Consell que trabaje y no se dedique a crear cortinas de humo.

“El PP se ha acostumbrado a una política del agua que busca conflicto constantemente y no soluciones al cambio climático. No creen en él. No solo no han hecho la parte que tenían planificada, sino que se dedican a enredar a regantes y ciudadanía para esconder su inutilidad.”, ha aseverado la política crevillentina tras las acusaciones del Consell contra el Gobierno de Moncloa.

D. Pamies

Preguntas a la Generalitat

Así, la coalición ha preguntado a la Generalitat, entre diversas cuestiones, en qué fase administrativa se encuentra Vertido 0, qué actuaciones concretas se han llevado a cabo, si existe un calendario actualizado de la ejecución de obras, cuál es el riesgo real de pérdida de fondos europeos y qué reuniones de coordinación se han mantenido con el Ministerio entre 2024 y 2025 y si existe algún desacuerdo técnico o entre las administraciones autonómica y estatal.

“Nada de lo que ha hecho el Consell de Carlos Mazón o Pérez Llorca nos hace pensar que el Partido Popular y sus socios de VOX se crean la lucha contra el cambio climático. Llevamos casi tres años de políticas negacionistas contrarias al pensamiento científico y queremos conocer el estado real de las actuaciones que corresponden a la Generalitat, porque no han licitado ninguna de las obras que les correspondía en las estaciones de depuración de Rincón de León y el Monte Orgegia. Y al ministerio le pedimos que vuelva a presupuestar el proyecto, ya sea a través de los presupuestos del Estado o de fondos europeos e incluya Vertido 0 en los planes de cuenca 2028-2033”, ha concluido Espinosa.