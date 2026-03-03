La Generalitat "cuela" en el plan de ordenación de Escalona la ubicación de la planta de basuras en Torremendo

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del futuro parque natural de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, que acaba de aprobar el Consell, deja la puerta abierta a la instalación de la planta de basuras comarcal en Torremendo.

El Consorcio Vega Baja Sostenible, que gestiona los residuos de los 27 municipios de la comarca, ha delegado en la empresa adjudicataria, formada por la Unión Temporal de Empresas de la multinacional Prezero y Cívica, la propuesta de emplazamiento, que ya en el plan de gestión inicial de planta de tratamiento sin vertedero en abril de 2024 señalaba el lugar de instalación en unos terrenos de esta pedanía de Orihuela, junto al límite con Murcia, entre las sierras de Pujálvarez y el Cristo -Paisaje Protegido- y aguas arriba de la futura presa de laminación de avenidas de Tabala.

Los suelos son propiedad de la UTE desde 2008 y tienen su origen en una operación de compraventa investigada en la macrocausa de corrupción del caso Brugal. Ese emplazamiento fue rechazado inmediatamente por los vecinos de Torremendo en asamblea en aquel momento y por el propio regidor de Orihuela.

Esta localización es la que ha vuelto a estar sobre la mesa, pese a una fuerte oposición vecinal y de los ayuntamientos afectados, incluido el oriolano, que ha llegado a asegurar que si el consorcio impone la planta en esta pedanía, Orihuela abandonará ese órgano de gestión de las basuras.

Con el ya aprobado el PORN, publicado este martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, se confirma que la parcela sigue dentro de este ámbito de protección. No solo no la excluye, sino que la Administración autonómica "cuela" en la normativa que este uso está permitido, con la paradoja de que la Generalitat ha ido tumbando varios proyectos de plantas solares precisamente por su impacto ambiental.

En concreto, el PORN establece que en la denominada Zona II de Amortiguación de Impactos -subzona IIA y IIB- "se consideran compatibles los usos y actividades de plantas para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos que, por sus características, deban emplazarse alejadas de áreas habitadas, siempre que no afecten a terrenos arbolados y zonas forestales con vegetación gipsícola", lo que ya está levantando ampollas, sobre todo desde los colectivos conservacionistas.

Mapa del ámbito y la zonificación del PORN / Información

"Nos parece inaceptable que se permitan plantas de residuos en el ámbito del PORN", ha criticado Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona (ASE), una asociación que lidera desde finales de los años 90 la lucha por la conservación de este espacio que concentra numerosos valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, hasta el punto de constituir uno de los ámbitos más relevantes de la Comunidad Valenciana por sus valores ecológicos, paisajísticos y culturales.

El Consorcio Vega Baja Sostenible ha insistido en llegar a un acuerdo cuanto antes para la construcción de la planta de tratamiento de los residuos, ya que la falta de instalaciones propias obliga a recurrir a vertederos lejanos -hasta 13 diferentes-, algunos fuera de la Comunidad, lo que encarece la factura y dificulta la logística.

De hecho, su presidente, Francisco Cano, señaló a INFORMACIÓN que la intención de la entidad pública es decidir la ubicación definitiva de la planta de tratamiento y sus características durante el actual mandato. Y lo que es más importante, que esa decisión se someta a votación de los 27 municipios de la Vega Baja, la Diputación y la Generalitat, que son los miembros del Consorcio.

Cano, que es alcalde del PP en Formentera del Segura, señaló que, por su parte, no tiene intención alguna de demorar más esa gestión teniendo en cuenta necesidad urgente de una planta de tratamiento. Algo que aclaró ante las voces de algunos ayuntamientos a los que afecta directamente lo que se vaya a decidir, como Orihuela, Bigastro, Benejúzar o Jacarilla, que se inclinan por un periodo de tranquilidad, por aplazar el debate hasta después de las elecciones municipales de mayo de 2027. Tampoco están muy por la labor muchos otros municipios, centrados en sus respectivos equipos de gobierno en ganar las elecciones, a dos pasos de iniciarse el año electoral, con escaso entusiasmo a la hora de posicionarse en una materia tan polémica como la gestión de residuos.

La sorprendente inclusión de la posibilidad de instalaciones de tratamiento las zonas de amortiguación de impactos del futuro Parque Natural reabre el debate sobre la postura del Ayuntamiento de Orihuela, cuyo alcalde Pepe Vegara ha señalado que se opondrá. Sin embargo, una cosa es que rechace la planta y otra distinta es que pueda denegar la licencia, que es un acto reglado.

La Generalitat busca fórmulas para que el Consistorio no tenga que intervenir en el proceso de autorización. Por ejemplo, a través de la revisión del Plan Integral de Residuos en el que se abra la puerta a la posibilidad a que una instalación de este tipo no necesite el trámite municipal por motivos de interés general. Algo improbable, pero no imposible jurídicamente teniendo en cuenta lo que acaba de ocurrir con el PORN.

Ámbito

El ámbito del PORN comprende parte de los términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, y el área que la rodea para reforzar la protección de este enclave de alto valor ambiental de la Vega Baja. Así, se configura como un instrumento de ordenación ambiental con carácter obligatorio y ejecutivo en todo lo que afecta a la conservación de la flora, la fauna, los ecosistemas, el paisaje y los recursos naturales, prevaleciendo sobre otros instrumentos de ordenación territorial o urbanística.

Entre sus objetivos generales figuran la identificación y georreferenciación de los espacios y elementos del patrimonio natural, la determinación de su estado de conservación, la regulación de usos y actividades compatibles, el establecimiento de regímenes de protección diferenciados y la promoción de medidas de conservación y restauración.

Usos

De esta forma, impulsa la regulación de usos y actividades compatibles con la conservación de los valores ambientales sobre 19.000 hectáreas, estableciendo dos grandes categorías: Zona I de Alto Valor Ambiental y Zona II de Amortiguación de Impactos, con un régimen específico de usos y limitaciones en cada una de ellas.

Además, regula aspectos clave como la protección de hábitats y especies, la gestión forestal, la prevención de incendios, la ordenación de actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, el uso público, las actividades deportivas, turísticas e industriales, así como la implantación de infraestructuras.

Entre las determinaciones más relevantes, el PORN declara incompatibles nuevas autorizaciones o concesiones mineras de explotación y determinadas actuaciones que supongan alteraciones significativas del suelo o de los hábitats prioritarios. También, fija criterios estrictos para la implantación de actividades industriales y turísticas, especialmente en las zonas de mayor valor ambiental.

Con esta aprobación decaen las medidas cautelares en todo el ámbito, ya que se pueden solicitar autorizaciones para las actividades que el PORN permite.

Protección

Esta herramienta, que el Consell del Botànic dejó pendiente, es previa a la declaración del parque natural, que concluirá un proceso de protección iniciado, a nivel autonómico, con la declaración del Paisaje Protegido de la Sierra Escalona.

El parque natural abarcará 18.108 hectáreas y contempla la zona de protección estricta de 9.004 hectáreas y otras 9.104 de amortiguación de impactos que incluye Sierra Escalona, las sierras del Cristo, Pujálvarez y Dehesa de Campoamor, donde se alterna una fisiografía montañosa con el mosaico de cultivos de secano y regadío con matorral, pinares de pino carrasco (Pinus halepensis), formando el conocido mosaico agroforestal del espacio protegido. Incluye además, el embalse de La Pedrera, construido en 1980, que está dentro del catálogo de zonas húmedas de la Comunidad.

Este espacio sufre una importante presión por parte de la actividad inmobiliaria turístico residencial, del regadío intensivo y en los últimos años proyectos de plantas solares.

Más recientemente, el proyecto de un megacamping con capacidad para 450 personas, sobre 10,26 hectáreas a menos de dos kilómetros de la zona mejor conservada del Paisaje Protegido de Sierra Escalona y a uno del núcleo urbano de Torremendo, ha recibido el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, por lo que ya solo resta que el Ayuntamiento de Orihuela conceda la licencia ambiental, que autoriza la actividad y las condiciones para llevarse a cabo.

También a dos kilómetros de Torremendo, una empresa ha proyectado un resort de 33 hectáreas en Sierra Escalona, con una capacidad para 261 tiendas de campaña y autocaravanas y 86 cabañas, además de restaurante, supermercado y 12.000 metros cuadrados de zona deportiva y piscina.

Cobijo de la fauna

Desde la conselleria se destaca que este conjunto de figuras de protección pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la conservación de una importante masa forestal, más densa en las zonas de barrancos y umbrías, formada principalmente por pino carrasco, madroño, coscoja, lentisco y palmito, en la que encuentra cobijo la fauna.

Así, el principal valor faunístico de este territorio es la abundante población de conejo que ha permitido que especies de gran relevancia como el águila real o el águila perdicera encuentren en el paisaje una de sus principales áreas de dispersión (de juveniles o inmaduros), y que mamíferos carnívoros como el gato montés presente un tamaño poblacional importante en esta zona, siendo una de las mejores poblaciones del sudeste ibérico. Entre los predadores resalta también la presencia de la gineta y el tejón.

De hecho, el entorno de Sierra Escalona constituye una de las escasas áreas de dispersión del águila perdicera que existen en la Península. Además, destacan las comunidades de aves de presa como el aguilucho común, el águila culebrera o el búho real, que cuenta con una de las mayores poblaciones mundiales de parejas reproductoras en esta zona forestal única en el extremo sur de la provincia.