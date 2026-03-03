El Gobierno apoya con 40.000 euros la Senda del Poeta tras la supresión de la financiación por parte de la Generalitat

El Ministerio de Cultura ha anunciado este martes que apoyará la organización de la Senda del Poeta con una ayuda de 40.000 euros. Este evento, también conocido como Camino Hernandiano, recorre, con la participación de miles de personas, las localidades más vinculadas a la vida y obra de Miguel Hernández.

Organizado desde 1998 por la Fundación Cultural Miguel Hernández, en colaboración con otras organizaciones e instituciones, en esta edición -número 30- no contará con la financiación que desde hace años le concedía la Generalitat Valenciana.

El Gobierno ha indicado que "tan pronto se ha sabido que el evento corría riesgo de no celebrarse, el Ministerio de Cultura ha decidido apoyar económicamente a la fundación, con el objetivo de sufragar los gastos de organización y logística y que la Senda del Poeta se pueda realizar en 2026 con normalidad".

Así, este año la celebración se retrasará cerca de un mes, previsiblemente hasta el 24, 25 y 26 de abril, debido a la pérdida de apoyo de la Generalitat en el último momento y la consecuente reorganización, tanto logística como administrativa, que incluye la solicitud de los permisos necesarios para su realización.

Memoria democrática

Este evento se organiza cada año alrededor del día del aniversario de la muerte de Miguel Hernández, el 28 de marzo. "La elección de esta fecha vincula la historia y trayectoria del poeta con el reconocimiento de su figura como víctima de la dictadura, encarcelado por su apoyo a la República y a quien se le negó atención médica en la prisión, hasta provocar su muerte", ha apuntado el ministerio, al tiempo que ha subrayado que "censurar este aspecto de su vida, así como su vínculo y defensa de la República, va en contra de la Ley de Memoria Democrática".

En palabras del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "intentar borrar el contexto en el que murió Miguel Hernández es reescribir la historia, y la memoria democrática no se recorta por incomodidad ideológica". Además, ha añadido que "donde se trate de ejercer la censura o de borrar nuestra memoria democrática, ahí estará el Ministerio de Cultura, y por eso hemos garantizado nuestro apoyo para que este homenaje al poeta se siga celebrando".

En esta línea, la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, precursora también de la iniciativa, ha hecho hincapié en que la sustitución de este evento por parte del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) por otras actividades en octubre es "disfrazar de interés perpetuo por Miguel Hernández una programación en el mes de nacimiento del poeta para que no hablemos de marzo, mes de su asesinato en diferido por el franquismo". Por ello, han insistido en que "no dejaremos que la verdad se enmascare de buenas intenciones", porque "la memoria es primordial".

Inicio de la Senda del Poeta / Matias Segarra

La ruta

La Senda del Poeta recorre 68 kilómetros durante tres días. El itinerario se inicia en Orihuela, donde nació el poeta el 30 de octubre de 1910; continúa por Redován -pueblo natal de su padre-, Callosa de Segura y Cox, donde vivió su primera etapa familiar con su esposa Josefina Manresa; pasa por Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche, donde vivieron y murieron su viuda e hijo y donde se encuentra la sede de la Universidad que lleva su nombre, y El Rebolledo, finalizando en Alicante, ciudad donde falleció el poeta el 28 de marzo de 1942 y en cuyo cementerio se encuentra enterrado.

Apoyos

Los ayuntamientos de la Vega Baja, la Universidad Miguel Hernández y la propia familia del poeta ya han mostrado su apoyo a la fundación para que se celebre. Además, el PSOE llevó al pleno oriolano una declaración institucional que aprobó por unanimidad instar a la Generalitat a que siga financiando esta emblemática actividad, algo que los socialistas tienen previsto hacer en todos los municipios de la comarca.

Y también lo elevará a las Cortes. La diputada autonómica del PSPV-PSOE, Ana Belén Juárez, aseguró que "desde las Cortes los socialistas vamos a defender que se siga impulsando la Senda del Poeta con financiación autonómica, porque se trata de un evento imprescindible para la memoria democrática y para la dignificación de la vida y la obra de nuestro poeta más universal".

A su vez, los grupos de izquierdas con representación en la Diputación de Alicante, PSOE y Compromís, presentarán en el pleno de este miércoles una moción para defender y "blindar" la iniciativa.

Protestas

La Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández convocó una protesta en la plaza del Carmen de Orihuela, junto al Ayuntamiento, donde ondeó la bandera tricolor. Como trasfondo, apuntaron colectivos hernandianos, está la intención por parte de PP y Vox, en el Gobierno autonómico y municipal, pese a apoyar la declaración institucional, de borrar la memoria del poeta, blanquear su figura y despojarle de su ideología, criticando que al IVAJ lo que no le gustan son las banderas republicanas que portan diversas organizaciones en el acto inaugural de la senda.

Acto de la Senda del Poeta, el año pasado en el Rincón Hernandiano / Matías Segarra

Primero, recordaron, fue la sustitución de los vinilos en el Rincón Hernandiano y ahora la senda. La plataforma "Tu pueblo y el mío" llegó a tachar de "vergonzosa" la decisión de la Generalitat, por "su absurdo y grosero odio a nuestro poeta universal y a su legado cultural y social".

La Asociación de Amigos de Miguel Hernández, la propia fundación y otros colectivos avanzaron desde un primer momento que estaban preparando la cita, asegurando que la senda se iba a realizar con o sin el apoyo institucional, desde el esfuerzo desinteresado y generoso de los hernandianos, aunque por razones de logística se tuviera que posponer a después de Semana Santa y para que los centros escolares puedan participar tras las vacaciones. No en vano, la participación de las nuevas generaciones sigue siendo esencial, pese a la afirmación del IVAJ de que en los últimos tiempos se estaba dervirtuando con asistentes de todas las edades.