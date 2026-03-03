Los vecinos de Torremendo advierten al Consorcio que una sentencia de 2010 ya descartó la ubicación de la planta de basuras en la pedanía

Después de muchos años en los cajones, un grupo de vecinos de Torremendo volvió a enfundarse las camisetas contra la planta de basuras y se presentó este martes en el Palacio Provincial. La Asociación de Vecinos Virgen de Monserrate de Torremendo registró en la que es sede física del Consorcio Plan Zonal de Residuos en la Diputación Provincial un escrito de alegaciones contra la ubicación de la planta de tratamiento de basuras comarcal en la pedanía oriolana. Los vecinos aportan documentación técnica y judicial que, según su criterio, impide la ubicación elegida, que se plantea desde hace casi veinte años.

La propuesta actual incluye una planta de tratamiento mecánico-biológico de residuo urbano mezclado, una instalación para residuos voluminosos, una planta de tratamiento de fracción orgánica de recogida selectiva, una planta de tratamiento de poda y diversas instalaciones complementarias como oficinas, vestuarios y sistemas de control de accesos. Infraestructuras a ubicar en el paraje conocido como Fuente Amarga, en el término municipal de Orihuela, sobre unos 200.000 metros cuadrados, dentro del ámbito del futuro parque natural de Sierra Escalona, tras incorporar los técnicos de la Generalitat este uso en la versión final del Plan de Ordenación de Recursos Naturales publicada hace unos días. Uso que no figuraba en la inicial de 2023, como avanzó INFORMACIÓN.

Terrenos propuestos por la UTE para ubicar la planta comarcal de tratamiento de basuras sin vertedero / TONY SEVILLA

Escrito

Según el escrito presentado por la asociación, esta ubicación no es nueva. Las mismas parcelas ya fueron objeto de propuesta de adjudicación de la gestión en el año 2007 por la UTE Sufy-Proambiente bajo el nombre de finca La Pistola. En noviembre de ese año, la comisión técnica del Consorcio de Residuos de la Vega Baja emitió un informe que desestimó la ubicación porque no se situaba en una zona considerada apta orientativamente por el Plan Zonal. Además, se indicaba que el suelo era forestal y geológicamente inadecuado.

Pese a este informe técnico desfavorable, en el año 2008 se aprobó un proyecto similar para estas mismas parcelas. La junta de gobierno del Consorcio adjudicó el contrato de concesión de obra pública a la UTE Cespa Gestión de Residuos y Enrique Ortiz e Hijos. Sin embargo, una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante declaró nula la adjudicación del contrato del plan zonal de la Vega Baja en las parcelas ahora propuestas. El fallo judicial obligaba al Consorcio a ubicar las instalaciones en Albatera, bajo la denominada solución base, que había propuesto la propia adjudicataria. La decisión judicial se basó en la ausencia de estudios medioambientales previos y el incumplimiento de procedimientos administrativos.

Cosa juzgada

Los vecinos señalan que pretender que un nuevo informe técnico pueda revivir el emplazamiento de la planta en Torremendo "simplemente cambiándole el nombre a la finca -pese a que se ubican bajo la misma referencia catastral-" constituye una vulneración del principio de cosa juzgada. No se puede someter a nueva valoración técnica lo que un juez ya ha descartado mediante sentencia firme. A lo largo de los casi veinte años de tramitación de este plan zonal, la asociación observa lo que denomina como "una estrategia de confusión terminológica respecto a la ubicación de la planta de tratamiento". El actual emplazamiento propuesto como Paraje Fuente Amarga o Torremendo guarda una identidad sustancial total con la denominada Variante 1 presentada por la UTE Sufy-Cies-Proambiente en el año 2007, así como con la propuesta posterior declarada nula por sentencia judicial de Cespa-Ortiz, ahora Prezero-Cívica.

Recreación virtual de las instalaciones que asumirían el tratamiento de 200.000 toneladas / INFORMACIÓN

Baile de nombres

Este baile de nombres responde, a juicio de la asociación vecinal, a "presentar como novedosa una opción que ya fue objeto de controversia judicial y administrativa desde el inicio del proceso". La elección del emplazamiento en Torremendo no es, por tanto, una cuestión técnica "abierta a discreción del Consorcio", sino que está limitada por lo establecido en la sentencia de 2010. El objeto del contrato y la zona de gestión siguen siendo los mismos. El hecho de que la UTE, ahora bajo las marcas PreZero y Cívica, insista en la ubicación de Torremendo, donde se asumirían en torno a 200.000 toneladas de basura al año, "demuestra que el interés de la mercantil sigue prevaleciendo sobre la legalidad establecida", siempre según aseguran los vecinos.

La Asociación de Vecinos también recuerda que en marzo de 2021 se denegó una autorización para una planta de compostaje en la misma parcela. El informe emitido por la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Conselleria establecía causas de denegación relacionadas con la ubicación en suelo forestal, la alta permeabilidad del terreno y la falta de estudios de escorrentías adecuados.

Acceso a la finca de La Pistola en Torremendo (Orihuela), en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

La Asociación de Vecinos Virgen de Monserrate solicita al Consorcio que desestime de forma definitiva el emplazamiento de Fuente Amarga y Torremendo y que inicie un nuevo proceso de selección de alternativas basado en criterios de consenso institucional, respeto a la infraestructura verde y ubicación en suelos industriales ya degradados, alejados de las zonas de especial protección. Antes de que la UTE propusiera este emplazamiento el Consorcio pidió que los municipios plantearan ubicaciones. Lo hizo Orihuela con una parcela en La Estafeta, junto a Jacarilla. La iniciativa, vista de forma positiva inicialmente por el Consorcio, chocó con los intereses urbanísticos de varias constructoras de la Vega Baja que con previsión de construcción de miles de viviendas turísticas en la zona. La Generalitat se apresuró entonces a invalidar la propuesta.

La planta es impulsada por el Consorcio como una solución al grave problema de tratamiento de residuos de la comarca, que genera más de 200.000 toneladas al año de basuras y debe trasladarlos hasta 13 vertederos distintos en Valencia, Murcia, Alicante, Cuenca y Almería al carecer de instalaciones de tratamiento. El transporte y eliminación de esa basura le va a costar al Consorcio 31 millones de euros en 2026.