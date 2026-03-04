¿Qué es el ES-Alert que ha llegado a los móviles de Torrevieja?

¿Puede Torrevieja sufrir un tsunami? La ciudad ha acogido este miércoles un ejercicio coordinado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana para comprobar la respuesta, tanto de los servicios como de la población, ante una posible situación de riesgo.

Mensaje difundido mediante el ES-Alert en el simulacro de Torrevieja. / INFORMACIÓN

Seísmo en el Mediterráneo

A las 09.04 horas se ha enviado un mensaje Es-Alert preventivo a los teléfonos móviles de la población de Torrevieja para información de la celebración de un simulacro a los alrededores del Auditorio Conservatorio Internacional, el IES Mare Nostrum, el CP Nuestra Señora del Rosario y el parque acuático Aquopolis, donde durante la mañana pueden verse sirenas y vehículos de emergencia movilizados como parte del dispositivo. Aunque en un principio estaba previsto que la alerta llegara a las 9 en punto, ha sonado con cuatro minutos de retraso.

El aviso ha recreado un escenario de riesgo sísmico en el Mediterráneo, un ejercicio enmarcado en el supuesto en el que el Centro de Coordinación de Emergencias recibe a las 09:08 horas un aviso del Instituto Geográfico Nacional (IGN Sismología) que informa de que se ha producido un seísmo en Argelia de magnitud 8,5, capaz de generar un tsunami en las costas del sureste español, con especial incidencia en el municipio de Torrevieja.

Desde el 112 se ha recordado que la presencia de sirenas o vehículos de emergencias en la zona forma parte del simulacro, por lo que no debe generar alarma entre los vecinos o personas que se encuentren en los alrededores de los puntos donde se desarrolla el ejercicio.