¿Qué es el ES-Alert que ha llegado a los móviles de Torrevieja?
Se trata de una simulación difundida por Emergències 112 CV en la que se trata un supuesto riesgo de tsunami
¿Puede Torrevieja sufrir un tsunami? La ciudad ha acogido este miércoles un ejercicio coordinado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana para comprobar la respuesta, tanto de los servicios como de la población, ante una posible situación de riesgo.
Seísmo en el Mediterráneo
A las 09.04 horas se ha enviado un mensaje Es-Alert preventivo a los teléfonos móviles de la población de Torrevieja para información de la celebración de un simulacro a los alrededores del Auditorio Conservatorio Internacional, el IES Mare Nostrum, el CP Nuestra Señora del Rosario y el parque acuático Aquopolis, donde durante la mañana pueden verse sirenas y vehículos de emergencia movilizados como parte del dispositivo. Aunque en un principio estaba previsto que la alerta llegara a las 9 en punto, ha sonado con cuatro minutos de retraso.
El aviso ha recreado un escenario de riesgo sísmico en el Mediterráneo, un ejercicio enmarcado en el supuesto en el que el Centro de Coordinación de Emergencias recibe a las 09:08 horas un aviso del Instituto Geográfico Nacional (IGN Sismología) que informa de que se ha producido un seísmo en Argelia de magnitud 8,5, capaz de generar un tsunami en las costas del sureste español, con especial incidencia en el municipio de Torrevieja.
Desde el 112 se ha recordado que la presencia de sirenas o vehículos de emergencias en la zona forma parte del simulacro, por lo que no debe generar alarma entre los vecinos o personas que se encuentren en los alrededores de los puntos donde se desarrolla el ejercicio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
- Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
- La Generalitat confirma que prescinde de la Senda del Poeta y apuesta por otras actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años
- Le llaman para una reforma en Torrevieja y hace un hallazgo increíble: “En un hueco encontramos la mano de una etarra”
- El Gobierno señala ahora que tiene previsto reparar en 2028 el embalse de San Diego del trasvase del Júcar
- Torrevieja desautoriza solo en un mes la instalación de quince terrazas