Detienen otra vez en Orihuela a los The Marcos Brothers por coacciones y lesiones a un inquilino

Los The Marcos Brothers, que se "venden" en redes sociales como gurús inmobiliarios con el alquiler por habitaciones, vuelven a estar en el ojo del huracán por prácticas cuanto menos dudosas. Dos de los tres hermanos han vuelto a ser detenidos en Orihuela, mientras han saltado a algunos medios de comunicación como los hermanos que han conseguido un imperio partiendo con solo 35.000 euros, contando ya en su haber con 12 edificios en propiedad, 74 habitaciones y 15 estudios en arrendamiento, además de gestionar otros 17 inmuebles de inversores, y ofreciendo cursos online para enseñar a otras personas su modelo de negocio.

Los hechos se produjeron el pasado 19 de febrero, cuando efectivos policiales acudieron a un piso "patera" de calle Adolfo Clavarana tras recibir un aviso por una reyerta, según diversas fuentes. En ese momento había cinco personas en la vivienda.

Los dos detenidos se presentaron presuntamente en el inmueble y se dirigieron a una de las habitaciones que tienen alquiladas, donde estaba durmiendo la víctima, a la que tiraron del colchón al suelo y comenzaron a propinarle golpes y empujones hasta el punto de que tuvo que ser trasladada a un centro de salud por fracturas en varias costillas.

También le robaron sus pertenencias, algunas bolsas con ropa y mantas. Por todo ello, fueron acusados de presuntos delitos de coacciones, allanamiento de morada, robo con violencia y lesiones, mientras alegaron que el inquilino les debía 700 euros.

Dos de los tres hermanos, de 26 y 29 años, fueron detenidos, aunque en los hechos también habría participado el tercero y dos individuos más. Posteriormente, el juzgado decretó su puesta en libertad.

Una de las viviendas reformadas en pleno centro histórico / Información

En julio, también fueron detenidos por un presunto delito de coacciones a sus inquilinos, en una vivienda de las denominadas "Pantera Rosa", en el entorno de la Casa Museo Miguel Hernández, donde un argelino y su madre estaban alquilando desde febrero una habitación con derecho a baño y cocina por 500 euros al mes. Hasta ese momento, habían pagado 300 euros de fianza y dos mensualidades, por lo que debían unos 2.500 euros.

El hombre denunció que estaba recibiendo por parte de los propietarios presiones con métodos "poco ortodoxos" para que abonara los pagos pendientes. Además, puso en conocimiento de la policía que le pedían mil euros por empadronarle a él y a su madre (500 euros por cada uno).

Poco después, al volver del trabajo, lo esperaban en su casa los dos detenidos, que lo sujetaron del cuello con la técnica del Mataleón, provocándole lesiones leves con erosiones y contusiones en la espalda, abdomen, brazo y costado.

The Marcos Brothers, con más de 6.500 seguidores en Instagram, se presentan como "tres hermanos creando un imperio de habitaciones", "trabajando, aportando valor y creando oportunidades donde otros solo ven problemas". Así, venden su fórmula de éxito en redes sociales, haciendo hincapié en que lo que hacen es "legal, transparente y honesto".

Con mensajes como "somos austeros, queremos jubilar a nuestros padres", ofrecen trucos sobre "cómo las casas empiezan a trabajar por ti" con un modelo que llaman "Rent to bro" de compra de inmuebles, reforma y arrendamiento por habitaciones.

También ofrecen curiosos consejos para cobrar el alquiler, distinguiendo entre dos formas: la de "educación y empatía, y tres años después tal vez se cobra" y la de ir "directo al grano, sin repetir, y cobrando antes que la notificación del banco". La una la acompañan con un emoticono con una balanza (de justicia) y la otra con un guante de boxeo. "Unos prefieren el método zen, y otros el del cobrador del flow", indican.

Además, se han vanagloriado de usar ciertos métodos, como los de empresas de desocupación, para cobrar los impagos.

Lo que llaman proeza en su tierra ha conseguido que la Corporación municipal, tanto el bipartito de PP y Vox como la oposición, haya puesto la lupa sobre unas prácticas "dudosas". Tanto el área de Urbanismo como la de Bienestar Social acumularon múltiples denuncias. Las viviendas se dieron a conocer como las "Pantera Rosa" al pintar sus fachadas, en pleno casco histórico oriolano, de un llamativo rosa y sus elementos de herrajes de amarillo chillón, los colores corporativos de la mercantil, de al menos 18 inmuebles del casco histórico, cerca de elementos protegidos de la calle San Juan, el colegio de Santo Domingo y la Casa Museo Miguel Hernández.

Tras recibir varios expedientes por infracción urbanística, la empresa cambió la tonalidad, pero las denuncias pasaron a ser un problema social por hacinamiento e incluso se apuntó a una presunta red de explotación residencial, multiplicando el número de habitaciones disponibles para destinarlas a alquiler y llegando a alojar a hasta 30 personas en superficies de poco más de 100 metros cuadrados. Todo ello en unos inmuebles que podrían encontrarse en situación de ruina.

The Marcos Brothers junto a los inmuebles reformados en pleno centro histórico de Orihuela / Información

Incluso, el Ayuntamiento dio un paso más en diciembre llevando a la Fiscalía un presunto delito que estaría cometiendo la empresa. El propio alcalde de la localidad, Pepe Vegara, firmaba el escrito que pide al Ministerio Fiscal que investigue unos hechos que podrían ser ilícitos penalmente.

Empadronamiento

En concreto, exponía que la Concejalía de Estadística venía constatando desde hace varios meses un inusitado incremento de solicitudes de empadronamientos de personas extranjeras en diversos inmuebles del municipio en los que la mercantil -Marcos Real State- alquila habitaciones.

En este sentido, el Consistorio solicitaba que se determine si ello constituiría un fraude de ley, pudiendo estar utilizándose el contrato de arrendamiento de habitación con el fin de obtener, previo pago de precio en concepto de renta arrendaticia, el empadronamiento del posible inquilino.

Estado insalubre

La Policía Autonómica -la unidad de la Policía adscrita a la Comunidad Valenciana-, a la que el Ayuntamiento le pidió su colaboración, inspeccionó en septiembre una casa situada en la calle Pintor Agrasot, número 63, encontrándose con que en este inmueble había 16 habitaciones con unas zonas comunes que se hallan en un estado insalubre y una instalación eléctrica en pésimas condiciones, pudiendo además constatar que ni dispone de ningún medio de extinción de incendios ni plan de evacuación del edificio ni señalizaciones.

Hacinados

Así, los agentes se desplazaron a principios de noviembre a este mismo edificio que se alquila por habitaciones, y lo que se encontraron fue dantesco: unas 30 personas malviviendo en unas condiciones deplorables.

El informe incluía fotografías que mostraban una vivienda sin condiciones de habitabilidad, sino más bien de hacinamiento, teniendo en cuenta el número de inquilinos y el escaso y deficiente espacio.

Según el escrito que llegó a Fiscalía, la mercantil estaría aprovechando la situación de vulnerabilidad de extranjeros, que carecen, la mayoría de ellos, de las necesidades más básicas, para formalizar supuestos contratos de arrendamiento de viviendas al objeto de obtener la correspondiente inscripción en el padrón municipal, lucrándose con ello y ubicando a estas personas en habitaciones en deplorables condiciones que ponen en riesgo su integridad física, al presentar un nivel de insalubridad inaceptable y un deterioro de instalaciones que suponen una merma de la seguridad de los residentes.

Derrumbe

Pocos después de remitirse ese escrito, se produjo el derrumbe del techo de otro de los inmuebles, en la calle Flores, causando heridas en uno de los residentes, de 50 años.

El desplome se produjo como consecuencia del colapso del falso techo de la vivienda, teniendo que acudir también una dotación de bomberos del parque del municipio, que centró sus labores en el saneamiento de la zona y la retirada de elementos que pudieran acarrear algún peligro.

Los agentes, que inspeccionaron el exterior de la finca, observaron diversas grietas, concluyendo que deberían ser evaluadas por personal técnico de la Concejalía de Urbanismo.

En cuanto al interior del inmueble, los efectivos solo pudieron acceder a la planta baja, que estaba compuesta por un total de siete habitáculos destinados como viviendas y dos zonas comunes que compartían un único baño y cocina.