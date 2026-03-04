PILAR DE LA HORADADA
El pleno de Pilar de la Horadada reelige a Vitorino López como juez de paz
El su tercer mandato consecutivo el juez, además de ejercer las funciones de mediación, buscará recuperar la potestad de oficiar matrimonios civiles
El pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada acordó en la sesión ordinaria la reelección de Victorino López Rojo como juez de Paz titular del Juzgado de Paz del municipio, que tomó posesión del cargo en la que será su tercera judicatura. Al acto asistió el alcalde José María Pérez Sánchez y la concejal Marina Sáez Martínez, a quienes les ha agradecido la confianza depositada en su persona para los próximos cuatro años. López Rojo, muy conocido y querido por los pilareños por su labor de proximidad judicial y de mediación, ha expresado su vocación de servicio público, quedando a disposición plena de los ciudadanos de Pilar de la Horadada, ofreciéndoles “ayuda en la resolución de conflictos sociales que puedan surgir, de manera imparcial e independiente, pero leal al sentimiento de justicia”, ha aseverado.
Compromiso
Añadiendo su “compromiso de defender la figura del Juez de Paz en los actos se mediación y conciliación como requisito previo para interponer una demanda en el ámbito civil y mercantil” que son los únicos para los que tienen facultades tras la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
No obstante, el Juez de Paz de Pilar de la Horadada, junto con los de la Vega Baja dependientes de Orihuela, han creado un grupo de trabajo que tiene por objetivo insistir para que les devuelvan la capacidad de poder tramitar y oficializar matrimonios civiles, ya que actualmente solo lo pueden hacer los alcaldes y los notarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
- Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
- La Generalitat confirma que prescinde de la Senda del Poeta y apuesta por otras actividades para jóvenes de entre 12 y 30 años
- Le llaman para una reforma en Torrevieja y hace un hallazgo increíble: “En un hueco encontramos la mano de una etarra”
- El Gobierno señala ahora que tiene previsto reparar en 2028 el embalse de San Diego del trasvase del Júcar
- Torrevieja desautoriza solo en un mes la instalación de quince terrazas