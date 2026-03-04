Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PILAR DE LA HORADADA

El pleno de Pilar de la Horadada reelige a Vitorino López como juez de paz

El su tercer mandato consecutivo el juez, además de ejercer las funciones de mediación, buscará recuperar la potestad de oficiar matrimonios civiles

El juez de Paz, Vitorino Pérez, segundo por la izquierda, junto a los representantes municipales y el alcalde

El juez de Paz, Vitorino Pérez, segundo por la izquierda, junto a los representantes municipales y el alcalde / información

D. Pamies

D. Pamies

El pleno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada acordó en la sesión ordinaria la reelección de Victorino López Rojo como juez de Paz titular del Juzgado de Paz del municipio, que tomó posesión del cargo en la que será su tercera judicatura. Al acto asistió el alcalde José María Pérez Sánchez y la concejal Marina Sáez Martínez, a quienes les ha agradecido la confianza depositada en su persona para los próximos cuatro años. López Rojo, muy conocido y querido por los pilareños por su labor de proximidad judicial y de mediación, ha expresado su vocación de servicio público, quedando a disposición plena de los ciudadanos de Pilar de la Horadada, ofreciéndoles “ayuda en la resolución de conflictos sociales que puedan surgir, de manera imparcial e independiente, pero leal al sentimiento de justicia”, ha aseverado.

Compromiso

Añadiendo su “compromiso de defender la figura del Juez de Paz en los actos se mediación y conciliación como requisito previo para interponer una demanda en el ámbito civil y mercantil” que son los únicos para los que tienen facultades tras la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Noticias relacionadas

Los juzgados de paz tienen los días contados

Los juzgados de paz tienen los días contados

D. Pamies

No obstante, el Juez de Paz de Pilar de la Horadada, junto con los de la Vega Baja dependientes de Orihuela, han creado un grupo de trabajo que tiene por objetivo insistir para que les devuelvan la capacidad de poder tramitar y oficializar matrimonios civiles, ya que actualmente solo lo pueden hacer los alcaldes y los notarios.

