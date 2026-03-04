Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto

Los vecinos de Torrevieja comenzaron la mañana de este miércoles con un fuerte pitido en sus móviles a las 9:05 horas. Que no cunda el pánico. El mismo Es-Alert avisaba a la población de que se iba a celebrar un simulacro de seísmo y tsunami: "No existe riesgo real alguno. Ante sirenas o presencia de equipos de emergencia, mantengan la calma y prosigan con sus actividades habituales".

Tres minutos más tarde, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat recibía el aviso por parte del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de que se había producido un seísmo en Argelia, de magnitud 8.5, capaz de producir un tsunami en las costas del sureste español, especialmente en la ciudad salinera.

Así, a las 9:20 horas el CCE de activaba la fase de preemergencia del Plan Territorial de la Comunitat Valenciana (PTECV) por riesgo de tsunamis en Torrevieja y transmitía el aviso al Ayuntamiento, que a su vez activaba su Plan Territorial Municipal y convocaba un Cecopal preventivo, que veinte minutos después decretaba la evacuación de 17 centros educativos, un centro comercial, varios edificios públicos y algunas empresas. Al mismo tiempo el IGN recalculaba el terremoto, reduciendo la magnitud a 8.2.

Ya a las 9:42 horas se habían movilizado varias unidades en el Auditorio Conservatorio Internacional, con bomberos forestales, del consorcio provincial y del Ayuntamiento de Alicante, así como la Policía Local y de la Generalitat, los servicios de emergencias sanitarias y efectivos de la Guardia Civil.

El IGN informaba a las 10 horas de las últimas mediciones del seísmo, aconsejando la desactivación de la fase de preemergencia del PTECVC ante la ausencia de riesgo de tsunamis. Así, el Consistorio desactivaba el Cecopal.

Terremoto

Pero a las 10:20 horas el organismo del Centro Nacional de Información Geográfica comunicaba un nuevo terremoto de nivel VI-VIII en la falla de Torrevieja, con epicentro al norte de la ciudad, y el CCE activaba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Comunitat Valenciana, en Situación 2.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento informaba de que había muchos daños, edificios colapsados y posibles víctimas, activando su Plan Territorial Municipal en fase de Emergencia y constituyendo de nuevo el Cecopal.

Solo diez minutos después los bomberos confirmaban los daños y advertían de la posibilidad de múltiples víctimas, por lo que el CEE movilizaba el vehículo SATCOM -dotado con sistema satelital que garantiza las comunicaciones en cualquier situación de emergencia- y a los técnicos de emergencias de la Generalitat.

Además, la unidad canina de los bomberos buscaba supervivientes entre los cascotes del terremoto.

A las 11 horas se solicitaba la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, se movilizaba a los bomberos de Valencia, la Policía Local de Alicante, Protección Civil de Torrevieja, los servicios de emergencias sanitarias y a Cruz Roja tras producirse el derrumbe del sótano en el colegio Nuestra Señora del Rosario y el IES Mare Nostrum.

Así ha sido el simulacro por tsunami en Torrevieja del que ha avisado el Es-Alert /

Incendio

Casi al mismo tiempo, a las 11:15 horas, se producía un incendio forestal en las proximidades del Auditorio Conservatorio Internacional tras la caída de una línea de alta tensión.

A estas alturas ya había constituidos tres puestos de mando: en el auditorio, el IES Mare Nostrum y el parque acuático Aquopolis, donde se estaba produciendo una estampida por el pánico.

Eran las 11:35 horas cuando la Cruz Roja constituía un albergue próximo al colegio Nuestra Señora del Rosario con capacidad para 150 personas para atender a víctimas y familiares.

Los bomberos, por su parte, rescataban a 10 atrapados en uno de los escenarios, excarcelando a cinco personas heridas y otras cinco que pudieron salir por su propio pie.

El incendio se daba por extinguido, pero a las 12:04 horas los bomberos de Castellón y la UME se esforzaban por controlar en el Aquopolis una situación de pánico y estampida provocada por el terremoto.

El CCE daba por finalizado a las 12:10 horas el simulacro de un seísmo en Torrevieja, en el que se activaron todos los procedimientos de actuación de carácter horizontal -que abarca las tres provincias- del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

Participación

En total, participaron unos 350 efectivos, convirtiéndose en el operativo más importante y de mayor envergadura, incluyendo Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, SAMU, Cruz Roja, bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, Valencia y Castellón, forestales y efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, junto a otros cuerpos de seguridad y emergencias, así como cuatro helicópteros, un hidroavión, cuatro drones y unidades especializadas.

También colaboraron más de 800 figurantes y diversos recursos municipales para la gestión de evacuados, la atención a víctimas simuladas y la coordinación de los servicios básicos.

El "ensayo" sirvió, entre otras cosas, para poner a prueba por primera vez un nuevo mecanismo de actuación de carácter horizontal que la Generalitat acaba de implantar, en coordinación con los consorcios provinciales de bomberos y los bomberos municipales de València, Alicante y Castellón de la Plana, para dar una respuesta unificada ante grandes emergencias con la movilización inmediata de bomberos de toda la Comunitat Valenciana, con efectivos y recursos de los seis servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) y del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat (SBF).

Un instrumento de gestión que se activa con la Situación 2 del Plan de Emergencias de la Comunitat y comporta la eliminación de fronteras administrativas en la asignación de efectivos.