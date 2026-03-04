Torrevieja ofrece un fin de semana cultural con teatro, flamenco y un congreso educativo

Torrevieja concentra este fin de semana una variada oferta cultural que abarca desde el teatro carnavalesco hasta una nueva edición del congreso reiventando la educación, pasando por el flamenco y el teatro musical familiar. Entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo, el Teatro Municipal y el Auditorio Internacional acogen cuatro citas que han registrado una alta demanda de entradas, con el Congreso de Educación ya completo y el Teatrico del Carnaval próximo a agotar sus localidades.

Teatrico del Carnaval

El viernes, 6 de marzo, a las 21:00 horas, el Teatro Municipal de Torrevieja acoge el Teatrico del Carnaval, iniciativa que regresó en 2024 tras una década sin representaciones. Organizado por la Asociación Cultural Carnaval de Torrevieja, el evento, que tuvo que aplazarse por causas meteorológicas en la edición del Carnaval de 2026, cuenta con 34 actores amateurs vinculados al carnaval local y presenta la comedia "Si lo sé no volvemos, somos la polla carnavalera". El precio de las entradas, prácticamente agotadas, es de 5,50 euros.

La obra, escrita por el propio elenco y dirigida por José Manuel Romero García "Romero", aborda el regreso de una familia torrevejense tras 40 años fuera de la ciudad. El montaje incluye referencias a hechos ocurridos durante 2025 y mantiene el tono característico de la iniciativa. La función está dedicada a Gema López, Reina del Carnaval y Escudo de Oro 2026, así como a Ignacio y Tere, participantes del Teatrico desde los años 90.

Espectáculo del Día Internacional del Flamenco / INFORMACIÓN

Reinventando la educación

El sábado, 7 de marzo, el Auditorio Internacional de Torrevieja celebra el Congreso "Reinventar la Educación 2026: Educar para la Vida". El encuentro, presentado por Rafa Durán, reúne a profesionales del sector educativo para compartir metodologías y estrategias. Entre los participantes figuran Toni Nadal, Tati Ballesteros, Manu Velasco, Mar Romera, Jorge Ruiz y Ana Ibáñez. Todas las localidades están agotadas.

VIII Día Internacional del Flamenco: "De Mujer a Mujer"

La Casa de Andalucía "Rafael Alberti" organiza el sábado, 7 de marzo, a las 20:00 horas, la gala "De Mujer a Mujer" en el Teatro Municipal. El espectáculo cuenta con las voces de Carmen Carmona Lara, Premio Melón de Oro 2025, y Rocío de Amparo. Al baile participan Carmen Romero hija y Carmen Romero, y al toque Antonio Fernández "El torero" y Juan de Mateo. La entrada a este espectáculo cuenta con un precio de 8,50 euros y apenas quedan una veintena por vender.

Cartel anunciador del Musical Barbie / INFORMACIÓN

"Barbie: El Musical" cierra el fin de semana

El domingo, 8 de marzo, a las 17:00 horas, el Teatro Municipal acoge "Barbie: El Musical", espectáculo familiar dirigido por Michi Vílchez. La producción incluye coreografías y música en directo.Con coreografías espectaculares, una puesta en escena dinámica y una historia pensada para todos los públicos, la propuesta combina humor, energía y entretenimiento. "Una oportunidad para disfrutar en familia de una producción que promete risas, música en directo y un despliegue visual pensado para sorprender a pequeños y mayores", según difunde Cultura Torrevieja. Para este musical queda la mitad del aforo por completarse con una entrada de 12,75 euros.

Hay que recordar que por cada entrada, al margen de si compra de forma presencial en taquilla o vía online, la empresa que gestiona la programación cultural de Torrevieja, Cultura Torrevieja, formada por la UTE Mediapro y Esatur, cobra dos euros suplementarios de gestión.

El Congreso "Reinventar la Educación 2026" ha agotado todas sus localidades. Las entradas restantes para el Teatrico, el VIII Día Internacional del Flamenco y "Barbie: El Musical" pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal y a través de la web www.culturatorrevieja.com.