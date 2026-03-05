Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cacería de funcionariosDecreto Mazón viviendaIlicitanos atrapadosExportaciones EEUUMazón reapareceJornada continua colegiosComité Disciplina Rafa Mir
instagramlinkedin

Dos accidentes y más de 40 incidencias complican el tráfico en las carreteras de Alicante

Dos siniestros en la N-332 a la altura de Torrevieja y en la CV-905 en La Mata marcan la mañana, mientras continúan varios cortes y restricciones por obras en la provincia.

Dos accidentes y más de 40 incidencias complican el tráfico en las carreteras de Alicante

Dos accidentes y más de 40 incidencias complican el tráfico en las carreteras de Alicante

1.119 personas fallecieron en las carreteras españolas en 2025, 35 menos que el año anterior / Europa Press

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La provincia de Alicante registra este jueves por la mañana 41 incidencias de tráfico en 13 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (09.32 horas). Entre ellas destacan dos accidentes, localizados en la N-332 a la altura de Torrevieja y en la CV-905 en La Mata, ambos señalizados como obstáculos fijos en la vía.

El siniestro más reciente se ha producido a las 09.04 horas en la N-332, en el kilómetro 58,857 en Torrevieja, en sentido creciente de la kilometración. Antes, a las 07.09 horas, se notificó otro accidente en la CV-905 en La Mata, en el kilómetro 4,869 y en sentido decreciente.

Además de estos siniestros, la DGT informa de retenciones en la N-332 a su paso por Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,75, donde la circulación es irregular en ambos sentidos.

A estas incidencias se suman numerosos trabajos de mantenimiento y obras que afectan a varias vías de la provincia. Entre ellas destacan restricciones en la AP-7 entre Mutxamel y Altábix, en la A-70 a la altura de Fontcalent, en la A-7 entre Castalla e Ibi y en la N-332 en Guardamar del Segura. También continúan cortes totales en la CV-715 entre Tàrbena y Parcent por obras.

Noticias relacionadas

La DGT recomienda extremar la precaución al volante y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar un desplazamiento, especialmente en los tramos con obras o incidencias activas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
  2. La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
  3. Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
  4. Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
  5. ¿Qué es el ES-Alert que ha llegado a los móviles de Torrevieja?
  6. Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
  7. El Gobierno señala ahora que tiene previsto reparar en 2028 el embalse de San Diego del trasvase del Júcar
  8. Estos son los menús y restaurantes que participan en la Muestra Gastronómica de la Alcachofa

Dos accidentes y más de 40 incidencias complican el tráfico en las carreteras de Alicante

Dos accidentes y más de 40 incidencias complican el tráfico en las carreteras de Alicante

Duras críticas de los empresarios del polígono industrial de Torrevieja al incumplimiento de las promesas electorales de Dolón

Duras críticas de los empresarios del polígono industrial de Torrevieja al incumplimiento de las promesas electorales de Dolón

Castellana Properties invierte dos millones de euros en la renovación del Centro Habaneras de Torrevieja

Castellana Properties invierte dos millones de euros en la renovación del Centro Habaneras de Torrevieja

La Generalitat presume de las “subvenciones” a la Fundación Miguel Hernández de los dos últimos años tras retirar los fondos a la Senda del Poeta

La Generalitat presume de las “subvenciones” a la Fundación Miguel Hernández de los dos últimos años tras retirar los fondos a la Senda del Poeta

Frasquitín: cinco generaciones cocinando la historia de Callosa

Frasquitín: cinco generaciones cocinando la historia de Callosa

Detienen otra vez en Orihuela a los The Marcos Brothers por coacciones y lesiones a un inquilino

Detienen otra vez en Orihuela a los The Marcos Brothers por coacciones y lesiones a un inquilino

La mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana en Torrevieja: simulacro de tsunami y terremoto

La mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana en Torrevieja: simulacro de tsunami y terremoto

El escultor Ramón Campos dona a Orihuela catorce obras inspiradas en la poesía de Miguel Hernández

El escultor Ramón Campos dona a Orihuela catorce obras inspiradas en la poesía de Miguel Hernández
Tracking Pixel Contents