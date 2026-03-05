Dos accidentes y más de 40 incidencias complican el tráfico en las carreteras de Alicante

La provincia de Alicante registra este jueves por la mañana 41 incidencias de tráfico en 13 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (09.32 horas). Entre ellas destacan dos accidentes, localizados en la N-332 a la altura de Torrevieja y en la CV-905 en La Mata, ambos señalizados como obstáculos fijos en la vía.

El siniestro más reciente se ha producido a las 09.04 horas en la N-332, en el kilómetro 58,857 en Torrevieja, en sentido creciente de la kilometración. Antes, a las 07.09 horas, se notificó otro accidente en la CV-905 en La Mata, en el kilómetro 4,869 y en sentido decreciente.

Además de estos siniestros, la DGT informa de retenciones en la N-332 a su paso por Torrevieja, entre los kilómetros 54 y 57,75, donde la circulación es irregular en ambos sentidos.

A estas incidencias se suman numerosos trabajos de mantenimiento y obras que afectan a varias vías de la provincia. Entre ellas destacan restricciones en la AP-7 entre Mutxamel y Altábix, en la A-70 a la altura de Fontcalent, en la A-7 entre Castalla e Ibi y en la N-332 en Guardamar del Segura. También continúan cortes totales en la CV-715 entre Tàrbena y Parcent por obras.

La DGT recomienda extremar la precaución al volante y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar un desplazamiento, especialmente en los tramos con obras o incidencias activas.