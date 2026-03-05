Dos agentes de la Policía Local de Orihuela fuera de servicio detectan en la AP-7 un coche robado en Francia que termina con dos detenidos en Algorfa

La Policía Local de Orihuela ha participado en la localización de un vehículo sustraído en Francia y en la detención de sus ocupantes tras ser detectado por dos agentes cuando se encontraban fuera de servicio.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes, tras finalizar su turno y circular por la salida del peaje de la AP-7 en dirección a Alicante, observaron un vehículo con matrícula francesa que circulaba a gran velocidad. Ante esta circunstancia, decidieron comprobar la matrícula a través de las bases de datos policiales, confirmando que el turismo constaba como sustraído en Francia.

Tras verificar esta información, los agentes iniciaron un seguimiento del vehículo mientras avisaban a los distintos cuerpos policiales de la zona para facilitar su localización.

El turismo fue finalmente interceptado en el municipio de Algorfa, con la colaboración de la Policía Local de Algorfa y otros cuerpos de seguridad de la comarca.

Como resultado de la actuación, se logró recuperar el vehículo sustraído y se procedió a la detención de las dos personas que viajaban en su interior, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

Desde la Policía Local de Orihuela se destaca la rápida actuación de los agentes, que permitió detectar el vehículo robado y facilitar su localización hasta su interceptación final.