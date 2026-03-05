La borrasca Regina deja hasta 30 litros por metro cuadrado en la Vega Baja y mejora la calidad del aire tras la calima

Las previsiones se han cumplido y la borrasca Regina dejó este martes hasta 30 litros por metro cuadrado en la Vega Baja. Las precipitaciones han sido más generosas en el litoral de la comarca, en puntos de Torrevieja -rozando los 30 litros por metro cuadrado en San Luis- o también los 30 en Pinar de Campoverde, en Pilar de la Horadada, según los datos públicos recabados por las estaciones de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) y Proyecto Mastral.

🌧️ Municipio Precipitación (l/m²) Albatera 12.7 Almoradí Los Llanos 19.5 Bigastro La Cruz 18.7 Cox centro 11.7 Guardamar del Segura 26.6 Orihuela La Matanza 10.8 Orihuela La Murada 9.4 Orihuela centro 16.2 Orihuela Los Caminos 23.6 Pilar de la Horadada Torre de la Horadada 27.2 Pilar de la Horadada Ayuntamiento 24.6 Pilar de la Horadada Pinar de Campoverde 29.2 Pilar de la Horadada Policía Local 23.4 Redován San Carlos 9.2 Rojales Ciudad Quesada 21.1 San Luis de Torrevieja 27.0 Hospital de Torrevieja 24.0 📊 Fuente: AVAMET y Proyecto Mastral /Datos a las 19.15 horas del 5 de marzo de 2025

Los acumulados han sido más discretos en el interior -La Murada solo recogió diez litros- pero la mayor parte del territorio comarcal ha recibido una "buena regada", además, con muy pocas incidencias por acumulación de agua, como la que se produjo en la carretera que une el centro comercial de La Zenia con Villamartín en Orihuela Costa, puesto que han sido lluvias de intensidad moderada.

Aguas "grises", casi negras

Al margen de problemas muy puntuales de calles y viales anegados, se produjo un nuevo episodio de vertido de miles de metros cúbicos de aguas residuales mezcladas con las de lluvia en la estación de bombeo (EBAR) del Hombre del Mar, en pleno corazón de la fachada marítima de Torrevieja.

Las lluvias volvieron a provocar la saturación de la red, al ser incapaz de impulsar a la depuradora toda el agua que recibe por gravedad, por sumar al habitual caudal de aguas residuales correspondientes a 40.000 viviendas, el de la lluvia. El agua salía al mar, con un color que contrastaba con el del litoral, por el aliviadero, muy cerca del arranque la cara externa del paseo del dique de Levante, como pudo comprobar INFORMACIÓN.

La renovación de esta estación de bombeo figuraba en la reurbanización del puerto de Torrevieja de la mano del Ayuntamiento. Pero el municipio, sin dar muchas explicaciones desistió cuando ya estaba adjudicado, y ha dejado en manos de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat esa inversión que supera los 15 millones de euros porque debe renovar todos los colectores que evacuan las aguas residuales del centro del casco urbano de Torrevieja, no solo el bombeo.

La borrasca Regina se anticipó durante buena parte de la semana con una espesa calima, temporal marítimo y mucho levante lo que provocó que empeorara la calidad del aire, tal y como estuvo reflejando durante dos días la red de vigilancia de la Generalitat en la Vega Baja, situada en el Hospital de la Vega Baja de Orihuela y en el Parque de Bomberos de Torrevieja, que señalaba un empeoramiento de las condiciones del aire y que se ha disipado con las lluvias.