Pepe Ríos deja la presidencia de los empresarios del polígono Casa Grande y reprocha a Dolón el incumplimiento de su contrato electoral

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Casa Grande celebró una asamblea anual marcada por las críticas al incumplimiento del Ayuntamiento de Torrevieja de sus promesas a la hora de llevar a cabo mejoras en el espacio industrial y por la salida de la presidencia de uno de los fundadores del propio colectivo, Pepe Ríos. Durante la reunión se procedió a la votación y elección de la nueva junta directiva que gobernará los destinos de la entidad, resultando elegido como presidente Jorge Almarcha, que pretende compatibilizar esta dirección con la de la Asociación de Comerciantes de Torrevieja (Apymeco), de la que ha sido reelegido recientemente para su tercer mandato.

Se trata de dos asociaciones estrechamente relacionadas en su objetivo aunque, en un principio, sin conflicto de intereses. La Asociación del Polígonocuenta con 120 actividades asociadas. Una de las primeras medidas propuestas por Almarcha, que carece de actividad registrada en el polígono, es elevar las cuotas de los empresarios para poder impulsar nuevos proyectos.

Crispación

El ambiente que se respiró durante la asamblea, según la nota de prensa de la propia asociación, fue "de notable crispación y disgusto", sentimiento compartido por la mayoría de asociados "debido a la falta de avances en las reivindicaciones históricas que la asociación viene presentando ante el Ayuntamiento de forma reiterada". Ante esta situación de estancamiento, los miembros acordaron la elaboración de una memoria detallada con todas las necesidades de la zona industrial, documento que se decidió difundir "para dar conocimiento social de la situación que atraviesa la zona".

Entre las demandas más urgentes figura la mejora de la señalización de tráfico y el repintado de las vías, junto con la instalación de reductores de velocidad que garanticen la seguridad vial. A esto se suma la necesidad de optimizar la retirada de vehículos abandonados que ocupan espacios de forma prolongada en el polígono.

Firma de Eduardo Dolón del "contrato electoral" con el presidente de la Asociación de Empresarios, Pepe Ríos en la campaña electoral de 2023. La Asociación señala que se han incumplido todos los puntos salvo el de instalación de videovigulancia / INFORMACIÓN

El contrato electoral

El servicio de limpieza constituye otro de los puntos críticos identificados por los empresarios, quienes denuncian que es bastante deficiente en algunas calles que no son principales, generando una imagen deteriorada del conjunto industrial. Relacionado con esta cuestión, la asociación reclama la instalación de contenedores de residuos selectivos para vidrio, cartón, plástico y demás materiales, "una infraestructura básica que actualmente brilla por su ausencia", pese a que el Ayuntamiento estrenó nuevo servicio de recogida de basuras a mediados de 2022 y la propia sede de la empresa adjudicataria, Acciona, se encuentra en el polígono.

Uno de los incumplimientos más señalados durante la asamblea fue el relativo a la reurbanización de la zona para restaurar el asfaltado y las aceras. Se trata de un compromiso que el alcalde, Eduardo Dolón, adquirió con esta asociación mediante una promesa electoral por escrito, en un documento firmado en 2023 y que se hizo público durante la campaña electoral, y cuya obra se debería haber ejecutado antes de finalizar 2025 sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo.

Quince años esperando paradas de autobús

La dotación de paradas de autobús representa otra de las asignaturas pendientes más antiguas. Esta reivindicación se remonta al año 2011, según recordó Ríos, que recibió en aquel momento la promesa de "un pliego del nuevo servicio" de transporte urbano que todavía hoy, en 2026, no se ha puesto en marcha, y no ha conseguido hacerse realidad pese a los quince años de solicitudes continuadas por parte de los asociados y las sucesivas juntas directivas. Los empresarios solicitan dos paradas en la avenida de las Cortes Valencianas y una en Delfina Viudes, para los cientos de trabajadores que se desplazan a diario a la zona industrial.

La instalación de estas paradas mejoraría la llegada de clientes a los negocios de la zona, pero su impacto más importante radica en el uso por parte de los trabajadores de las empresas ubicadas en el polígono, quienes evitarían tener que desplazar el coche particular y dejarían libres plazas de aparcamiento. La medida tendría igualmente un importante impacto medioambiental positivo.

El presidente entrante mostró su frustración personal por no haber visto este proyecto cumplido, ya que lo considera una gran medida para el desarrollo de esta zona industrial. Aunque cabe la posibilidad de que esa carencia se pueda resolver con el nuevo servicio de autobús urbano en los próximos meses.

La falta de aparcamiento provoca escenas urbanas de docenas de coches aparcados sobre la acera. La situación no es peor porque la parcela municipal que debería ser una zona verde situada entre el tanatorio y la avenida de Delfina Viudes se emplea como aparcamiento. Aunque en ese mismo solar permanecen numerosos vehículos abandonados sin ser retirados.

Escena habitual de coches aparcados sobre las aceras en las calles del polígono industrial / D. Pamies

Negocios ilegales

La vigilancia por parte de las autoridades sobre los negocios ilegales instalados en las naves completa el listado de reclamaciones. Los empresarios denuncian la existencia de actividades fraudulentas que no cumplen con las normativas vigentes y suponen una competencia desleal para aquellos negocios que están bien regulados y soportan los altos costes de cumplir con la legalidad. Esta situación se produce especialmente con talleres de automoción clandestinos que operan sin control en el polígono y que "no existen" oficialmente, mientras que el resto de negocios velan por cumplir estrictamente con la legislación.

En el polígono, que se extiende sobre 360.000 metros cuadrados y que fue aprobado en 1982, se alternan todo tipo de negocios de servicios, industriales y también de hostelería. Desde concesionarios a talleres mecánicos, pasando por restaurantes, gasolineras, alimentación al por mayor, una amplia zona de ocio nocturno y discotecas, sedes de inmobiliarias, tiendas de electrodomésticos y muebles, hasta actividades de reciclaje de residuos y suministradores de materiales de construcción, además de numerosas sedes de empresas vinculadas a ese mismo sector de la construcción y la vivienda.

Insatisfacción

La asamblea se cerró con un ambiente "de insatisfacción generalizada", según la nota de prensa difundida por la propia asociación, "por no haber obtenido mejores resultados en la gestión de las reivindicaciones durante los últimos años. Pese a ello, se trasladó a la nueva junta toda la confianza y apoyo para cumplir con su labor con éxitos en el futuro inmediato".

Una de las calles del polígono Casa Grande de Torrevieja / TONY SEVILLA

¿Funcionan las cámaras?

Las únicas actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento durante este mandato han sido la instalación de un sistema de videovigilancia en las dos fases del polígono y la mejora parcial de señalización, presupuestadas en 400.000 euros que ante la evidencia de su propio estado, ha dejado atrás su propuesta de denominación de parque industrial Casagrande. Según fuentes de la asociación el sistema de videovigilancia no estaría operativo porque el Ayuntamiento lo puso en marcha sin contar con la autorización de la comisión de videovigilancia de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para certificar que la instalación va a cumplir con la legislación de videovigilancia y protección de datos personales. Aunque sí ha logrado un efecto disuaorio a la hora de evitar vertidos en las calles y probablemente más de un robo. En la última década también se ha invertido un montante importante en obras de construcción de redes de recogida de aguas pluviales para evitar las inundaciones y en 2022 se llevó una muy limitada renovación de alumbrado.

Noticias relacionadas

El presidente saliente, Pepe Ríos, agradeció a la junta la labor desarrollada durante su mandato y destacó especialmente la permanencia en la misma desde su creación de Alicia Jiménez como secretaria durante quince años, así como la labor de la tesorera, Ana López, a quien atribuyó todo el éxito en la gestión administrativa de estos años. Ambas sostienen el día a día de las peticiones y gestiones de los asociados.