Castellana Properties invierte dos millones de euros en la renovación del Centro Comercial Habaneras

El Centro Comercial Habaneras de Torrevieja cerró el año 2025 con 4,9 millones de visitas (+2% con respecto al año anterior), batiendo el récord histórico de afluencias para el centro comercial desde que Castellana Properties adquirió el activo. Además, de enero a diciembre de 2025, también ha experimentado un incremento del 4% en las ventas respecto al año anterior.

Castellana Properties, compañía cotizada especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en la Península Ibérica y propietaria del centro comercial, ha invertido cerca de 2 millones para reformar las instalaciones y adaptarlas a las nuevas marcas que ya se han incorporado al centro comercial. Con una ocupación cercana al 100% (98,1%) y un crecimiento del 20% en visitas desde que la compañía adquiriera el centro en 2018,

Incorporaciones

Durante este último año, el centro comercial, abierto en 2005, ha incorporado a su oferta reconocidas enseñas como JD Sports, Juguettos, Koala Bay, El Rincón, Casa Carmen y la reciente estrenada Ozone Bowling. En total se han registrado doce operaciones comerciales en el último ejercicio, sumando más de 3.900 m² entre nuevas aperturas, reubicaciones y renovaciones de imagen. A las nuevas incorporaciones se suman las reubicaciones y ampliaciones de Bershka y Stradivarius, del grupo Inditex, así como los "movimientos estratégicos" de Punt Roma, Kiko Milano o Women’s Secret.

David Fernández, Asset Manager de Castellana Properties, señaló en su visita al centro que “hemos destinado cerca de 2 millones de euros a la renovación de Habaneras y los resultados en 2025 son el reflejo de una estrategia sostenida de inversión, reposicionamiento y apuesta por operadores diferenciales".

La nueva planta alta de Habaneras, epicentro de la renovación

La planta alta del centro comercial ha sido el epicentro de "una profunda reconfiguración del área de ocio y restauración", resultado de diversas actuaciones estratégicas y nuevas incorporaciones. Antes de Navidad el centro abrió las puertas de Casa Carmen, culminando la oferta de restauración, y acaba de aperturar el nuevo Ozone Bowling, que ocupa un espacio de más de 600 m² dedicado al entretenimiento familiar y con un concepto único en España.

En este nuevo espacio, Ozone Bowling introduce por primera vez en España el Duckpin Bowling de la marca oficial QubicaAMF, una modalidad de bolos muy popular en Estados Unidos que comienza ahora su expansión en Europa. Habaneras se convierte en el primer centro de la región en apostar por este innovador concepto.

Jorge Doncel, Gerente del centro comercial, señaló por su parte, que “la llegada del Duckpin Bowling de la mano de Ozone Bowling es un claro ejemplo de nuestra vocación por ofrecer propuestas diferenciales y únicas en España".

La renovación de Big Jump, con 354m² de instalaciones hinchables totalmente actualizadas, refuerza también esta nueva propuesta familiar. Todas estas actuaciones completan la puesta en valor de la planta alta, que combina gastronomía, diversión y experiencias en un entorno moderno y acogedor, consolidando a Habaneras como punto de encuentro de referencia en la Costa Blanca.

Inaguración de la nueva zona de bowiling con la asistencia de la vicealcaldesa Rosario Martínez Chazarra, entre otros cargos públicos del Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Adquisición

Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, el Centro Comercial Habaneras se ubica en una posición estratégica junto al centro urbano de Torrevieja, y es uno de los principales referentes comerciales y de ocio de la Vega Baja. El complejo cuenta con 25.021 m² de superficie, 850 plazas de aparcamiento gratuito y reúne a 66 marcas, generando alrededor de 650 empleos. Con una afluencia anual de 5 millones de visitas, se ha consolidado como uno de los principales motores comerciales y de ocio de la Vega Baja.

El Centro Comercial Habaneras fue construido por Metrovacesa e inaugurado en el año 2005, en el principal acceso a la ciudad desde la CV-905, junto a la avenida de Rosa Mazón. Ha cambiado de manos en tres ocasiones. Lo adquirió Unibail-Rodamco en 2008- y tuvo que afrontar en 2010 una renovación para hacer frente a la feroz competencia del centro comercial de Orihuela Costa. A su vez la norteamericana Harbert Management Corporation (HMC) lo compró a Unibail en 2015 por 65 millones de euros.

Castellana Properties, empresa española, subsidiaria sudafricanaVukile Property Fund, dedicada a la adquisición, gestión y rehabilitación de activos inmobiliarios en el sector retail, cerró su adquisición en 2018 por un valor de 80,6 millones de euros. Es un centro comercial que inauguró un tipo de arquitectura de centro comercial compacto pero con calles abiertas, muy apreciado por el turismo residencial.