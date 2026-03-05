La nueva pasarela peatonal sobre la AP-7 en Orihuela Costa recorta un metro su anchura: los ciclistas tendrían que pasar a pie

El proyecto para el puente peatonal sobre la AP-7 en Orihuela Costa recorta en un metro su anchura, pasando de los 4,3 metros que aparecían en el pliego a tres para uso ciclopeatonal, lo que supone que un ciclista tendría que pasar andando debido a las dimensiones y las distancias de seguridad. Además, se contemplan tres pequeñas expropiaciones.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre a la empresa Anta Ingeniería Civil la redacción del proyecto de la pasarela, con un uso compartido para bicis y peatones, para conectar el sector de Lomas de Cabo Roig con la calle Creus, en la carretera de San Miguel.

Se trata de un puente muy transitado al ser el único que conecta esta urbanización, La Cuerda o Lomas de Golf con las playas, el centro de salud, la farmacia o las tiendas de alimentación. Con un único carril de circulación en cada sentido y sin aceras, los viandantes se ven obligados a caminar por el arcén de apenas 40 centímetros de anchura, poniendo en riesgo su integridad.

Por eso, se trata de una vieja demanda vecinal. Tras más de 20 años de parálisis, el bipartito de PP y Vox licitó en abril su redacción, que acabó adjudicándose siete meses después con un importe de 72.600 euros, lo que supuso una rebaja de 13.800 euros sobre el presupuesto inicial.

Fue un proyecto con el que el alcalde, Pepe Vegara, se presentó a las elecciones e incluso se anunció como la primera inversión cuando se aprobaron los presupuestos de 2024.

Puente sobre la AP-7 en Lomas de Cabo Roig / Unidos por la Costa

Proyecto

La adjudicataria ofreció, además, una ampliación del equipo técnico, incorporando un ingeniero civil y un técnico universitario en Ciencias Ambientales, con el objetivo de garantizar una propuesta sólida desde el punto de vista estructural y medioambiental.

El pliego establece que se tendría en cuenta el uso mixto ciclopeatonal, con una anchura libre de paso no inferior a 1,8 metros y para el carril bidireccional ciclista al menos 2,5 metros de anchura. En total, 4,3 que ahora se han reducido a tres.

Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento, sin haber obtenido respuesta por el momento. También la edil Luisa Boné (Ciudadanos) interpeló sobre esta cuestión en el último pleno al concejal Víctor Valverde, remitiéndose a que le contestaría por escrito.

El proyecto también incorpora un alumbrado con luminarias led para uso peatonal y ciclista sobre la calzada y un diseño de la pasarela acorde con el entorno urbano en el que se encuentra, realizando el estudio luminotécnico que asegure una iluminación adecuada, otra de las reivindicaciones vecinales.

Plazos

Con todo, esta infraestructura clave para acabar con los constantes problemas de movilidad, garantizando la seguridad y mejorando la conectividad entre urbanizaciones densamente pobladas, aún tendrá que esperar.

Una vez recibida la aprobación de la Demarcación de Carreteras de Alicante (Ministerio de Fomento), que podría presentar alegaciones, se tienen que licitar las obras, cuya adjudicación, dada su cuantía de casi 1,4 millones de euros, podría tardar de nueve meses a un año, de forma que a finales de este año o principios de 2027 podría iniciarse la construcción de la pasarela, cuyo plazo de ejecución se conocerá cuando se haga pública la licitación, aunque podría estar en torno a los cinco meses a sumar desde que se adjudique, que con probabilidad no sería antes de un año, por lo que se concluiría poco antes de las elecciones de 2027.

Con estos plazos, advirtió la asociación vecinal Unidos por la Costa, se corre el riesgo de que no esté operativo hasta después del siguiente mandato, teniendo en cuenta que una vez convocados los comicios electorales no se pueden realizar inauguraciones, según la ley electoral.

Masiva protesta en 2018 para reclamar la senda peatonal / Tony Sevilla

Desarrollo urbanístico

Las cláusulas que establecían el desarrollo del sector Lomas de Cabo Roig incluían el desdoblamiento de este puente de la carretera CV-941 que cruza la autopista. El agente urbanizador, que comenzó las obras de la urbanización en diciembre de 2004, ejecutó en su día el plan previsto, pero nunca llegó a construir la pasarela peatonal.

A su vez, depositó un aval bancario. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha desestimado un recurso de apelación interpuesto por Caixabank (anteriormente Bancaja), confirmando que debe entregar al Ayuntamiento el aval de casi 1,3 millones de euros y dando validez al acuerdo del pleno que declaraba la incautación de la garantía a la empresa urbanizadora para que sea el municipio el que ejecute la obra -pendiente desde hace más de 20 años-.