De Orihuela a Madrid: nace el Premio "Para la libertad" en homenaje a Miguel Hernández

Hace tres años un nutrido grupo de ciudadanos propuso en Orihuela la creación del Premio "Para la libertad". El documento se remitió tanto al Ayuntamiento oriolano como a la Fundación Cultural Miguel Hernández, sin llegar a buen puerto durante este tiempo hasta que la plataforma "Tu pueblo y el mío" retomó el proyecto.

El resultado es que el próximo día 14, en el mes en el que se conmemora la muerte de Miguel Hernández, se hará entrega de este nuevo premio, a la vez que se rinde un homenaje a su figura. Pero no será en su ciudad natal, sino en Madrid, porque, explica el presidente de la plataforma, Lucas López Moreno, "Miguel Hernández no es solo Orihuela: es un patrimonio literario y democrático de todo el país". En suma, prosigue, "celebrarlo en un espacio histórico de cultura y pensamiento, como el Ateneo madrileño, ayuda a proyectar su legado a nivel estatal y a sumar complicidades institucionales y culturales".

El acto, a las 12 horas, contará con la participación de voces diversas y también muy reconocidas, desde el ámbito literario a juristas, sindicalistas, activistas, pasando por la familia del poeta e instituciones, lo que "demuestra que Miguel Hernández sigue siendo un autor vivo: su obra cruza generaciones y debates actuales", añade López Moreno.

Bajo el nombre Miguel Hernández y su legado, une poesía, memoria y libertad, y por eso "la mesa es plural y transversal", señala. Incluso, acudirán Ernest Urtasun, ministro de Cultura, y Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática.

El propio López Moreno abrirá el homenaje junto a Marta Higueras, secretaria nacional de Tu Pueblo y el Mío, y Francisco Cánovas, presidente del Ateneo de Madrid. Se realizará un minuto de silencio en honor a Paco Esteve -el rayo que no cesa hernandiano-, recientemente fallecido, y a continuación intervendrán, entre otros, Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes; José Antonio Muñoz Grau, escritor y estudioso hernandiano; Cristina Almeida, abogada y activista social; Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO y exdiputado; David Montufo, creador digital y comunicador; Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández; Joan Pàmies, biógrafo del poeta, y el escritor David Uclés y la exalcaldesa Manuela Carmena a través de un vídeo.

Cartel del homenaje / Información

Así, se hará entrega de la primera edición del Premio "Para la libertad", en alusión a uno de los poemas más significativos, que resume lo que fue su vida y su obra, a la periodista Silvia Intxaurrondo, por su defensa de la libertad de prensa e información.

El acto se inició en octubre del 2024, coincidiendo con la anulación de los sumarios franquistas que condenaron al poeta, pero se tuvo que aplazar a diciembre por la dana de Valencia. Aunque de carácter anual, se ha aplazado a este mes de marzo para hacerlo coincidir con una fecha hernandiana.

Llega, además, en un momento sensible y polémico a cuenta de la supresión de los fondos por parte de la Generalitat a la Senda del Poeta, lo que está generando una gran movilización cultural y social. Por eso, subraya López Moreno, "valoramos especialmente que el Ministerio de Cultura haya anunciado apoyo económico para que pueda celebrarse: es un mensaje claro de que el legado de Hernández se protege y se impulsa, no se recorta".

Y por ello también "uno de los objetivos principales de este año, además de homenajear al poeta, es acercarlo al público joven, y enmarcarlo dentro de la era digital, donde también su legado sigue vivo", explica, al tiempo que recuerda que "a pesar de lo que algunos se empeñan en negar, es una figura de primer orden, que genera un enorme consenso y expectación, y es sin duda el mayor tesoro cultural que ha dado Orihuela y cuyo mensaje vital y poético está plenamente vigente". De hecho, recalca, "es un orgullo y una verdadera emoción ver lo vivo que está Miguel".

Origen del premio

El Premio "Para la libertad", por su parte, responde a un manifiesto firmado en abril de 2023 por José Antonio Muñoz Grau, el historiador Javier Sánchez Portas, el pintor Pepe Aledo; Antonio Luis Galiano, cronista de la ciudad; Juan José Sánchez Balaguer, codirector de la Cátedra Iberoamericana de Industrias Culturales y Creativas (UMH); Vicente Pina, por entonces en calidad de librero -ahora es concejal de Educación-; Ana Gómez Pardo, promotora de eventos culturales; Julia Valoria, directora del programa de televisión Relatos de la Vega Baja; Amalia Navarro, pintora, y personas vinculadas al ámbito cultural como Antonio Parra, Nuria Iniesta, Concepción Pozuelo, Marieli Zerón Sánchez.

La intención era que se celebrara en el Teatro Circo de Orihuela para reconocer a quienes contribuyan a la libertad de los pueblos o personas, respondiendo a un sentimiento popular del pueblo oriolano en gratitud y reconocimiento a su poeta. Porque Orihuela, decía la propuesta, "tiene el legado literario y moral del poeta más universal en esa defensa de la libertad, que nos coloca en una situación única para promover ese premio y que convertiría a esta ciudad en un referente internacional en defensa de algo tan básico en los derechos humanos como es la libertad".

El acto, finalmente en Madrid, concluirá con la interpretación de Para la libertad, que se ha convertido en un himno que traspasa fronteras, gracias también a Joan Manuel Serrat, hijo adoptivo de Orihuela.