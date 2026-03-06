La UCIN da "prácticamente" por roto el pacto de gobierno en Callosa de Segura al rechazar PSOE e IU que Javier Pérez sea alcalde

La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) en el Ayuntamiento de Callosa de Segura, liderada por Javier Pérez, da prácticamente por roto el pacto de gobierno con el PSOE e IU al no llegar a un acuerdo sobre el relevo en la Alcaldía, que correspondía a esta formación desde el mes de enero y hasta las elecciones municipales de mayo de 2027, según fuentes conocedoras de la negociación consultadas por INFORMACIÓN.

Tras más de un mes de encuentros y reuniones en las que el principal escollo para el PSOE y la alcaldesa Amparo Serrano era precisamente que Javier Pérez, exalcalde del Partido Popular durante 13 años, fuera el candidato a la Alcaldía para lo que resta de mandato municipal hasta mayo de 2027, las negociaciones no dan para más, según las mismas fuentes. De hecho, las asambleas del PSOE e IU decidieron el jueves que con Javier Pérez como alcaldable no hay acuerdo. Aunque todavía podría haber margen para enderezar el desencuentro in extremis en los próximos días.

Decisión

La decisión la daba por hecho Pérez el jueves por la tarde a través de un mensaje interno en el que comunicaba que, al no llegar a un acuerdo, habían decidido abandonar el equipo de gobierno, algo que hacían pese a que durante el tiempo que se ha prolongado esta gestión del tripartito consideraban que ha sido buena y coordinada y había muchos proyectos pendientes. Los ediles han continuado esta semana acudiendo a sus concejalías con normalidad. El anuncio de la ruptura del gobierno es inminente, pero los tres partidos se han dado algo más de margen a última hora.

Fuentes socialistas explicaron este viernes que el principal motivo es que "no se ha respetado el acuerdo". En el documento no aparecían nombres de alcaldables, pero se acordó verbalmente que por parte de UCIN no podría ser Pérez, al igual que en el PSOE se elegiría a Serrano en lugar de a Fran Maciá. Ambos han sido alcaldes. Y se denunciaron mutuamente por su gestión municipal con causas que llegaron al juzgado.

Así, los socialistas apostaban por José Antonio Illán Cutillas, hasta ahora primer teniente alcalde y concejal de Hacienda y Transparencia.

Ese relato no coincide con el que hace UCIN: "Fran Maciá se apartó porque quiso. UCIN nunca dijo que descartaba a Javier Pérez, y sí que decidió en asamblea que no fuera José Antonio Illán". En las filas de la candidatura independiente se indica que el PSOE también ha propuesto a su concejala Remedios Canales, pero matizan que la formación independiente adopta sus propias decisiones.

Composición de la Corporación

La intención del PSOE, en caso de no lograrse el acuerdo, sería gobernar en minoría, con cinco ediles e IU (un concejal), continuando con Serrano al frente, que compatibilizaría la Alcaldía con su profesión de docente. Eso si no se produce una moción de censura, para la que se necesitan nueve votos. UCIN cuenta con tres ediles, el PP con siete y Vox con uno. También puede ocurrir que se bloquee el Ayuntamiento, volviendo al punto inicial del mandato, cuando Manuel Martínez Sirvent (PP) dejó la Alcaldía.

Ecuador

En el mes de enero se cumplía el ecuador del pacto que se materializó con la votación de investidura el 3 de septiembre de 2024 de Serrano como alcaldesa, para desplazar al PP que gobernó hasta ese momento en minoría, cuando quedaban tres años de mandato. Los acuerdos cerrados ese mismo mes entre los representantes de los tres partidos políticos recogían que la Alcaldía se repartiría en un año y medio para PSOE y UCIN -Serrano hasta este mes de enero y el resto hasta las elecciones sería para un edil de los independientes, que no se definía-.

La regidora, Amparo Serrano, en el despacho de Alcaldía de Callosa de Segura / AXEL ALVAREZ

UCIN elegiría el primer teniente de alcalde -que finalmente fue Illán Cutillas- en ese primer periodo y el PSOE haría lo propio en el segundo -el edil Ángel García Aguilar (EUUP)-, mientras que el tercer teniente de alcalde sería designado por el grupo que ostentara la Alcaldía, en este caso Ginés Pelegrín Sánchez. Hasta ahora, la alcaldesa, los tres tenientes de alcalde, Ana Belén Berná Berná (PSOE) y Remedios Canales (UCIN) han compuesto la junta de gobierno.