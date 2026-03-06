La Generalitat precinta el ascensor de La Lonja de Orihuela hasta nuevo aviso

El único ascensor con el que cuenta La Lonja de Orihuela para acceder por ejemplo al auditorio, primordial para las personas con movilidad reducida, está precintado desde el pasado 18 de febrero, algo que se ha hecho notar en recientes eventos como la presentación del libro oficial de Semana Santa que ha llevado a cabo la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías.

Fuentes municipales han explicado a este periódico que se debe a "una dificultad técnica" que no incluye el contrato de mantenimiento en vigor, lo que supone que al no ser un gasto corriente se necesita realizar una inversión para poder subsanarla y, a su vez, licitar y adjudicar un contrato en el que se está trabajando desde hace más de 15 días, según las mismas fuentes, que añaden que hasta entonces el ascensor se ha dejado fuera de servicio "por seguridad".

Los problemas se detectaron hace más de seis meses, cuando una inspección técnica por parte de la Generalitat reveló defectos graves que incumplían las exigencias de seguridad establecidas en el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.

Tras aquella primera inspección se requirió al Ayuntamiento que corrigiera las deficiencias. Sin embargo, al no realizarse las actuaciones necesarias, el organismo de control volvió a inspeccionar el aparato el pasado 18 de febrero. Comprobando que los fallos seguían sin resolverse, la Administración autonómica decretó su precinto y puesta fuera de servicio el 18 de febrero, algo que comunicó al Consistorio dos días después, según ha desvelado el PSOE.

El auditorio de La Lonja es un espacio muy utilizado por asociaciones y entidades de la ciudad, con una intensa actividad cultural y social, donde se celebran audiciones, presentaciones de libros y numerosos actos vinculados a la Semana Santa durante el periodo de Cuaresma.

Quejas

Precisamente, en la presentación del libro de la Semana Santa, personas con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas no pudieron acceder al recinto debido al cierre del ascensor, una situación que generó cierto estupor -y quejas- entre los asistentes al no haberse advertido, además, previamente a los organizadores del acto.

Unos hechos que le han valido al PSOE para cargar de nuevo contra "la inacción del equipo de gobierno". El concejal socialista Luis Quesada ha criticado que el Ayuntamiento no haya atendido los requerimientos de la Generalitat Valenciana desde el pasado mes de julio sobre las revisiones, sin haber contestado ni actuado a tiempo.

"Este es el compromiso real de este gobierno con la accesibilidad. Cuando llega el 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad, todo son manifiestos y declaraciones de solidaridad, pero cuando hay que demostrarlo es en situaciones como esta", ha lamentado el edil.

"Es lamentable que por no atender requerimientos administrativos y no actuar a tiempo se generen problemas de accesibilidad en edificios públicos y se perjudique a vecinos y asociaciones", ha concluido Quesada.