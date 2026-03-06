La Generalitat regenera 30 hectáreas de la pinada en el Moncayo de Guardamar donde se secaron miles de pinos entre 2023 y 2025

La Generalitat ha comenzado la repoblación de unas 30 hectáreas de la pinada de Guardamar del Segura en la zona del Moncayo con 14.000 árboles y arbustos a través de un contrato encargado a la empresa pública Tragsa.

La intervención se produce tras la realizada por la Administración autonómica entre finales de 2024 y principios de 2025 en la que se talaron, desbrozaron y trituraron más de 11.000 pinos muertos por la sequía.

Se trata de unos 300.000 metros cuadrados de pinada sobre las dunas, en el rectángulo comprendido entre la casa de peones camineros de la N-332 al norte, al este con el mar, la propia carretera nacional al oeste y la pasarela y senda peatonal que lleva a la playa, en el extremo sur. Ha sido el Ayuntamiento de Guardamar el que se ha hecho eco de la actuación. La Generalitat no se ha pronunciado.

La pinada de Guardamar languidece / Áxel Álvarez

Ciprés de Cartagena

En la repoblación se ha apostado por el ciprés de Cartagena, con 8.000 ejemplares, y que es capaz de sobrevivir con menos de 200 litros por metro cuadrado de precipitación al año, a diferencia del pino, que también es muy resistente, pero sufre estrés hídrico cuando las lluvias se sitúan por debajo de los 250 litros anuales.

Así se encuentra la pinada en la zona de El Moncayo en Guardamar tras la tala de cientos de pinos / Áxel Álvarez

No obstante, se van a replantar pinos carrascos (1.200 ejemplares), además de especies de arbustos mediterráneos adaptados a las condiciones aridez y marítimas de la zona como es el caso del lentisco, bayón o la genista. Los trabajos de plantación se completan con nuevas retiradas de pinos secos y su desbroce, que se acumula sobre el propio terreno.

El ámbito de la actuación es grande, pero muy limitado con respecto a las más de 500 hectáreas con las que cuenta esta pinada de repoblación plantada en las dos primeras décadas del siglo XX para frenar el avance de las dunas entre el norte de La Marina en Elche y La Mata en Torrevieja, que cuenta con otras muchas zonas en las que la sequía agravó las plagas y secó muchas zonas de este bosque de pinos en 2023 y 2024.

Replantación en el Moncayo 🌲 Replantación en el Moncayo Nombre Científico Nombre Común Ejemplares Pinus halepensis Pino carrasco 1.200 Tetraclinis articulata Araar / Ciprés de Cartagena 8.000 Argania spinosa Argán 600 Pistacia lentiscus Lentisco 2.500 Chamaerops humilis Palmito 700 Osyris quadripartita Bayón 1.000 Ephedra fragilis Efedra 250 Retama sphaerocarpa Retama 180 Genista umbellata Bolina 265 ✅ Total de ejemplares 14.695 Fuente Tragsa Fuente Tragsa

La combinación de temperaturas muy por encima de los valores normales y precipitaciones muy por debajo de lo que puede considerarse normal dio lugar al extremo debilitamiento y muerte de alrededor de 1,5 millones de pinos en toda la Comunidad Valenciana. De ellos, más de 590.000 en la Vega Baja. Una mortandad que era especialmente llamativa en zonas como la pinada de Guardamar.

La última anualidad hidrológica, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, fue la segunda más seca de la serie histórica, muy cerca de la primera, 2013-2014 con precipitaciones que apenas rozaron los 200 litros por metro cuadrado.

Pinada sobre las dunas con ejemplares muertos en 2023 y 2024 por la sequía en Guardamar del Segura / AXEL ALVAREZ

Opacidad de Tragsa

La información pública de contratación de esta inversión es, como es la práctica habitual para todos los contratos adjudicados de la empresa estatal Tragsa, totalmente opaca. No hay ni rastro del pliego de condiciones del contrato, del proyecto técnico ni de la inversión que se va a realizar con dinero público.

Cuando los medios de comunicación solicitan información sobre sus contratos, la empresa remite a las administraciones que se los encargan. Y a su vez las administraciones que se los encargan remiten a Tragsa.

Tragsa recibe los encargos de forma directa, sin mediar concurso. La administración confía en la empresa, especializada en trabajos ambientales e infraestructuras, porque permite reducir mucho los plazos administrativos.