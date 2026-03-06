Lío para pedir la reducción del tasazo de basuras en Orihuela: las bonificaciones de 2026 se tenían que haber solicitado en 2025

Confusión en los plazos para solicitar las reducciones de la tasa de basuras en Orihuela, que es de 202 euros al año. La ordenanza que la regula se aprobó cuando PP y PSOE, con la abstención de Vox, alcanzaron un acuerdo a última hora en el pleno de diciembre de 2024 para que el incremento del impuesto -hasta ese momento de 70 euros anuales- entrara en vigor el 1 de enero de 2025 con la condición de introducir una serie de bonificaciones por motivos socioeconómicos.

La propia ordenanza, en su disposición transitoria, señala que el plazo de solicitud de estas reducciones es el año anterior al de su aplicación. Es decir, que durante 2025 se debieron pedir para 2026, así como durante este año se pueden solicitar, hasta el 31 de diciembre, las bonificaciones para 2027.

Sin embargo, en 2025, y dado que la ordenanza se aprobó a finales de 2024, no había tiempo material para solicitarlas, por lo que la norma preveía que, en ese primer año -y solo en ese-, se podrían solicitar hasta el 31 de marzo, pero eso no impedía que durante el resto de 2025 estuviera abierto el plazo para pedir las bonificaciones para 2026, plazo que acabó el 31 de diciembre pasado.

El Ayuntamiento informó en febrero de que el plazo acababa el 31 de marzo / Información

El Ayuntamiento recordaba a mediados de febrero que el plazo para solicitar las reducciones de la tasa de RSU finalizaba este 31 de marzo, y ahora ha tenido que rectificar, indicando que realmente se pueden pedir durante todo este año para que se aplique en 2027.

Si la unidad familiar tiene ingresos limitados o atraviesa una situación económica o social especial, se puede beneficiar de una reducción del 20%, 50% o 70%, dependiendo de si se cumplen los requisitos económicos y sociales. Unas ayudas dirigidas a familias monoparentales y numerosas, personas con discapacidad o dependencia, víctimas de violencia de género o beneficiarios de prestaciones sociales (RVI, IMV, pensiones no contributivas…). No se aplica de forma automática ni se prorrogan una vez concedidas, por lo que es necesario solicitarla en cada ejercicio a través de la web de SUMA o las oficinas situadas en la calle Mancebería, número 13.

De momento, no han trascendido cuántos han sido los beneficiarios hasta ahora, aunque, dada la confusión, la cifra podría situarse lejos de la estimación que hacía el Ayuntamiento de que podrían optar cerca de 6.000 familias oriolanas. Es decir, probablemente ha habido gente que a partir del 31 de marzo de 2025 no hizo la solicitud para 2026 y que tampoco sabe que este año tiene hasta diciembre, porque ni en el propio Consistorio parecían aclararse.

Críticas

Ciudadanos ha avanzado este viernes que exigirán al gobierno de PP y Vox toda la información relativa a la recaudación de la tasa en 2025, primer año de implantación, así como sobre cuántos contribuyentes se han beneficiado realmente de las bonificaciones pactadas por PP y PSOE durante 2025 y 2026, dado que para este año ya debe saberse ese dato al tener que haberse solicitado durante el ejercicio anterior.

La formación naranja también ha pedido explicaciones al alcalde Pepe Vegara, también concejal de Hacienda, y a la edil de RSU, Rocío Ortuño, por "no conocer siquiera las ordenanzas que llevan entre manos y con las que se supone que gestionan Orihuela".

José Aix, portavoz de Cs, ha manifestado que es "un despropósito y una incompetencia absoluta en la gestión de la tasa de las basuras", desconociendo el texto de su propia ordenanza y causando con ello "un grave perjuicio a todos los contribuyentes".

Además, ha recordado que "el PSOE, para mayor confusión, reclamó en el pleno de enero al alcalde y a la concejala, que se fijara expresamente el plazo de solicitud de bonificaciones de la tasa de RSU para 2026, cuando por ordenanza ya estaba abierto todo el año pasado, hasta el 31 de diciembre, y cuando en este año se piden las bonificaciones para 2027", concluyendo que "nadie de los que aprobaron con su voto una tasa abusiva para todos los ciudadanos parece haberse leído siquiera lo que aprobaban".