Orihuela licita un nuevo depósito de agua potable en la Costa para duplicar el abastecimiento

Sin nuevas infraestructuras hidráulicas no se puede garantizar el abastecimiento de agua potable en Orihuela Costa, ni para las viviendas existentes ni para las previstas. El Ayuntamiento ha publicado este viernes la licitación de las obras para la construcción de un segundo depósito de agua potable en el litoral, una infraestructura estratégica destinada a reforzar el sistema de abastecimiento y garantizar la reserva de agua en esta zona del municipio en constante crecimiento, con un presupuesto de 2.344.795 euros y un plazo de ejecución de ocho meses a partir de la firma del acta de replanteo.

El litoral carece de capacidad de reserva suficiente, una situación que se arrastra desde, al menos 2010, por falta de previsión, por lo que ahora se permitirá contar con un mínimo que garantice el abastecimiento.

El nuevo depósito, que se construirá junto al actual -construido en 1995- en la zona de El Canal, en Los Dolses, tendrá la misma capacidad que el existente, de 6.000 metros cúbicos, lo que supone que duplicará el volumen de reserva actual para la toma de Peña de las Águilas, pasando de cinco horas de reserva actualmente a diez una vez ejecutado. Esto permitirá garantizar una mayor seguridad en el suministro para los abonados en caso de avería o incidencia.

Los presupuestos de 2024 ya contemplaban un capítulo de inversiones reales de 40,9 millones de euros. Entre ellas, una de las más cuantiosas era el depósito de agua potable en el litoral (2,8 millones, que finalmente son casi 2,4).

Se trata de una primera fase de un conjunto de actuaciones previstas para reforzar el sistema hidráulico del litoral, en concreto, del Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable de Orihuela Costa, actualizado en 2023 con la llegada del actual equipo de gobierno.

Este plan contempla tanto las infraestructuras hidráulicas necesarias para garantizar el abastecimiento y la reserva de volúmenes de agua para todas las viviendas actuales, como las previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, garantizando así tanto la presión como el caudal suministrado.

Desarrollo urbanístico en el litoral oriolano, lindando con el términos municipal de Torrevieja / Tony Sevilla

Hidraqua, concesionaria del servicio de agua potable, ya advirtió en 2022 sobre la imposibilidad de abastecer los desarrollos urbanísticos previstos, con 21.314 nuevas viviendas. La mercantil alertaba de que la capacidad para suministrar agua potable a las viviendas se encontraba al 100%. Así, determinaba que, teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico continuo de la Costa, se podía aseverar que no hay capacidad para poder abastecerla.

Segunda fase

Además del nuevo depósito, será necesaria una segunda toma con una inversión prevista de 15 millones de euros en un horizonte de cuatro años.

Dentro de la segunda fase, ahora en desarrollo, se contemplan diversas actuaciones como una nueva toma desde el canal de Cartagena en el PAU-21, que permitirá disponer de una entrada de agua alternativa y un mayor volumen de suministro.

Asimismo, se prevé la instalación de una impulsión desde la Mancomunidad de los Canales del Taibilla hasta el nuevo depósito del PAU-21, la construcción de un nuevo depósito de cabecera de 2.000 metros cúbicos, una estación de impulsión hacia el depósito existente T-2 de 6.000 metros cúbicos y el mallado de la red arterial DN400, cuyo proyecto ya está finalizado.

Presentación del nuevo depósito / Información

De ello dependerá el desarrollo de importantes proyectos urbanísticos que están pendientes de desarrollarse en La Regia, Cala Mosca y PAU-7. Mientras, con un PGOU desactualizado y que no responde a las necesidades reales al datar de los años 90, se siguen aprobando modificaciones puntuales.

Con la ejecución de las dos fases previstas del Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable en Orihuela Costa, el Ayuntamiento pretende garantizar el suministro de agua potable para la totalidad del crecimiento urbanístico previsto en el actual PGOU, asegurando condiciones adecuadas de caudal, presión y reserva de volúmenes de agua en caso de incidencia.

A largo plazo

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz; el edil de Infraestructuras, Víctor Valverde, y la concejala del equipo de gobierno Anabel García han sido los encargados de presentar el proyecto, resaltando que la obra garantiza que en caso de cualquier incidencia en la red exista una reserva suficiente para asegurar el suministro.

Vegara ha subrayado que esta actuación refleja la apuesta del bipartito por impulsar infraestructuras necesarias para el futuro del municipio, incluso cuando se trata de proyectos que no tienen una repercusión visible inmediata para el ciudadano, pensando más allá del corto plazo. "Estamos hablando de un problema que se arrastra desde hace más de una década, cuando se venía advirtiendo de la necesidad de reforzar el sistema de abastecimiento en Orihuela Costa, y hasta ahora no se había abordado", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que el nuevo depósito no es la solución definitiva, pero sí un paso importante dentro de un proyecto más amplio: "Estamos trabajando también en nuevas conducciones y en una solución estructural que permitirá garantizar el abastecimiento de agua en Orihuela Costa teniendo en cuenta los desarrollos urbanísticos previstos".