Polémica en Almoradí por el nuevo reglamento del pleno: limita a la oposición, según el PSOE

El equipo de gobierno del Partido Popular aprobó el nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento de Almoradí en el último pleno con sus votos a favor y el respaldo de un concejal no adscrito. El PSOE votó en contra al considerar que el texto supone "una clara vulneración del derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española".

Según los socialistas, el nuevo reglamento introduce limitaciones que afectan directamente al ejercicio de la acción política plena de los concejales de la oposición. Entre las medidas más preocupantes, apuntan, se encuentra la restricción de los ruegos y preguntas a un máximo de tres por grupo municipal, lo que "reduce de manera evidente la capacidad de fiscalización y control al equipo de gobierno, función esencial en cualquier sistema democrático".

Además, el ROM elimina el carácter resolutivo de determinadas mociones, que dejan de debatirse y votarse como acuerdos plenarios para ser trasladadas al apartado de ruegos. "Esta modificación vacía de contenido la iniciativa política de los grupos municipales y limita su capacidad para impulsar propuestas que puedan traducirse en acuerdos formales del pleno", sostienen las mismas fuentes.

Mayoría absoluta

El grupo socialista presentó una batería de propuestas con el objetivo de "mejorar el texto, reforzar la transparencia, garantizar la igualdad entre concejales y asegurar un funcionamiento más democrático y participativo del pleno", pero ninguna de estas propuestas ha sido tenida en cuenta, lamentan. "El equipo de gobierno ha optado por imponer su mayoría absoluta en lugar de buscar el consenso necesario en una norma que regula el funcionamiento interno del principal órgano de representación ciudadana", ha manifestado el concejal socialista Fernando Sabino Rueda, que ha añadido que "el pleno municipal debe ser un espacio de debate abierto, plural y garantista".

Por contra, ha continuado, "limitar la intervención, reducir los instrumentos de control y despojar a determinadas iniciativas de su carácter resolutivo supone un claro retroceso en la calidad democrática del Ayuntamiento".

En este sentido, el edil ha manifestado que "este reglamento no es una cuestión técnica, sino política", porque "se están recortando derechos fundamentales que afectan al ejercicio legítimo de la representación pública".

Por último, ha asegurado que "desde el PSOE de Almoradí se continuará defendiendo el respeto al derecho fundamental de participación política, la acción institucional plena de todos los concejales y la garantía de un Ayuntamiento verdaderamente democrático al servicio de toda la ciudadanía".