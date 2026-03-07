El retraso en la urbanización del macroproyecto de La Hoya en Torrevieja deja en el aire la construcción de 775 pisos protegidos del Plan Vive

La urbanizadora del Sector 20 La Hoya de Torrevieja, una de las áreas residenciales en construcción más grandes de España, de 1,8 millones de metros cuadrados con 7.400 viviendas de capacidad y otros 100.000 de zonas comerciales, acabó en agosto de 2025 la primera fase de las cuatro con las que cuenta este macroproyecto. Alrededor del 45% de esta superficie, unos 825.000 metros cuadrados, fue recepcionada oficialmente el pasado mes de octubre y desde ese momento podría haber iniciado la segunda en la que se encuentran las parcelas municipales, con el Ayuntamiento como promotor, para la construcción de más de 775 pisos de promoción pública en el ámbito del Plan Vive de la Generalitat.

Sin embargo, el trazado de viales y las obras de dotación de servicios esenciales -alumbrado, saneamiento, zonas verdes, aguas pluviales, señalización o suministro de agua-, para que estos suelos cuenten con la condición de solares urbanos, no han comenzado.

El área de Urbanismo, que dirige el alcalde, Eduardo Dolón (PP), ha reclamado con un requerimiento en este sentido para que la UTE, formada mayoritariamente por las empresas Corpic (Urmosa) y Grupo TM junto a un tercer socio que participa aproximadamente con el 15 %, cumpla con sus obligaciones legales. La UTE ha alegado, y ahora el municipio debe resolver este escrito de alegaciones, según ha podido confirmar INFORMACIÓN con fuentes del equipo de gobierno.

Los plazos se están agotando. Generalitat y Ayuntamiento presentaron en julio de 2025 como un éxito de tramitación la adjudicación del Plan Vive en Torrevieja, el más importante en número de viviendas de la Comunidad en correspondencia a la cesión de suelos para tal uso de uno de los planes urbanísticos en desarrollo más extensos de España. Se levantarán a través del sistema de enajenación de suelo a cambio de obra futura: las empresas «pagan» el suelo público que van a emplear a cambio de aportar al Ayuntamiento la propiedad de una parte de las viviendas. La licitación se resolvió de forma relativamente rápida si se tiene en cuenta su complejidad administrativa. Además, se está ultimando una modificación del plan parcial que valida jurídicamente una altura más para los edificios de protección pública.

Pero las obras de los edificios de viviendas no pueden iniciarse legalmente si, al menos, la urbanización de esta segunda fase -que abarca otros 641.981 metros cuadrados-, no arranca su construcción sobre el terreno de forma paralela. El límite es el mes de abril, momento en el que las empresas contratistas Abala (Grupo Hozono Global) y la vasca Livanto deberían contar con las licencias que ya han comenzado a tramitar.

La UTE justifica su negativa a comenzar en el hecho de que el Ayuntamiento no ha asumido el mantenimiento de las zonas verdes de la primera fase, pese a que Torrevieja cuenta desde 2025 con un nuevo servicio de parques y jardines. Fuentes consultadas por este diario señalan, sin embargo, la existencia de algunas divergencias entre los socios de la UTE que impiden el consenso sobre la forma de abordar la segunda fase. La urbanización de esta nueva fase, además de las sucesivas tercera y cuarta -más reducidas-, es una obligación legal de la UTE.

La urbanizadora invirtió más de 30 millones de euros (IVA incluido) en la primera, ya concluida, de la que han sido vendidos numerosos solares de uso terciario y residencial. Solo Corpic comercializa los cien mil metros terciarios junto a la CV-905, además de parcelas residenciales. Entre las licencias que ya ha otorgado el Ayuntamiento figuran las solicitadas por compradores de suelo como Bauhaus o Consum. TM, por su parte, con una estrategia distinta en la que gestiona su propio suelo, ha desarrollado varias fases de sus promociones con unas 300 viviendas, además de construir su sede central y una zona comercial.

La inversión necesaria para abordar la segunda fase se estima en unos 12 millones de euros (IVA incluido).