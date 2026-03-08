Los ecologistas denuncian una tala "masiva" en el río Nacimiento a su paso por Orihuela y Pilar de la Horadada

Los ecologistas han denunciado ante la Conselleria de Medio Ambiente lo que han tachado de "una nueva agresión" contra la conservación de Sierra Escalona. En concreto, la Asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE) ha alertado de "operaciones de tala y desbroce masivo" de vegetación en el cauce del río Nacimiento, pidiendo al mismo tiempo que se paralicen de inmediato los trabajos de "limpieza" -entre comillas porque se les habría ido la mano-, ante el temor de que continúen aguas abajo hacia la desembocadura en la costa oriolana.

Las actuaciones, advierte la denuncia, se sitúan en el entorno del puente de la carretera CV-941 que cruza el cauce natural, en una longitud de unos 150 metros -a fecha de 27 de febrero-, y se han realizado aguas arriba entre esta infraestructura y el canal del postrasvase, en el término municipal de Pilar de la Horadada, y aguas abajo en Orihuela.

Zona afectada a 27 de febrero por las operaciones denunciadas, delimitada mediante una línea de color rojo / ASE

Los conservacionistas hacen hincapié en que la zona afectada es suelo no urbanizable de especial protección, reconocido como suelo forestal estratégico por el PATFOR -y por ello integrado en la infraestructura verde regional de la Comunitat Valenciana- y situado dentro del Paisaje Protegido de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, así como dentro de dos espacios de la Red Natura 2000, el LIC y ZEPA del mismo entorno.

"Una actuación de "limpieza" del río que desde luego es incompatible con los objetivos de conservación de los valores naturales y paisajísticos de Escalona", manifiesta Miguel Ángel Pavón, presidente de ASE, porque "ha supuesto la eliminación total de la vegetación en el tramo afectado".

La zona afectada se sitúa dentro del Paisaje Protegido de Sierra Escalona, en color morado. / ASE

Además, prosigue, el suelo se sitúa dentro del ámbito definido en las versiones inicial y final del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, recientemente aprobado y ya en vigor desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado martes.

En concreto, se encuentra la zona I que define el PORN, que es la de mayor valor ambiental y que por ello se integrará en el futuro parque natural, y de la subzona I.B de mosaico agroforestal.

Terreno afectado dentro de la subzona I.B definida en el PORN (en color verde) / ASE

En este sentido, Pavón señala que mientras se tramita este instrumento no pueden realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o que dificulten o imposibiliten la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido. Así, queda suspendido el otorgamiento de licencias municipales para ese tipo de actos, tal y como se especifica en el artículo 28 de la ley valenciana de espacios naturales protegidos.

Igualmente, apunta que se exige informe favorable de la conselleria competente para cualquier autorización o licencia para realizar actos de transformación de la realidad física o biológica en el ámbito del PORN.

"Se aprueba el PORN, pero no cesan las agresiones a Escalona: construcción de viviendas, eliminación de la vegetación del río Nacimiento...", lamenta Pavón.

Estado del cauce en el entorno del puente / ASE

A todo ello se suma que se ha realizado en un momento crítico para la reproducción del búho real Bubo bubo, que cuenta en el entorno con al menos dos parejas nidificantes, existiendo también en el entorno una pareja nidificante de busardo ratonero Buteo buteo, y que han podido verse afectadas especies vegetales protegidas como Pimpinella villosa y especies escasas en la zona como Ophrys apifera o Thymus zygis, pudiendo afectar a especies muy restringidas como Rumex roseus si las operaciones denunciadas continuaran efectuándose aguas abajo de la zona ya afectada hacia la desembocadura en el mar del río Nacimiento.

También indica la denuncia la posible destrucción de puntos de agua clave para la reproducción de varias especies de anfibios.

Actuación en el cauce que los ecologistas han denunciado / ASE

Así, ASE solicita a la conselleria que compruebe si las obras denunciadas, que para la organización suponen una transformación sensible de la realidad física y biológica y que pueden dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido (futuro Parque Natural de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor), han podido vulnerar la normativa aplicable (autonómica, estatal y europea) al espacio de interés natural constituido por la Sierra Escalona y su entorno (Paisaje Protegido, LIC, ZEPA), a su PORN, ya aprobado, y al suelo forestal reconocido por el PATFOR.

La asociación desconoce qué Administración -si los ayuntamientos o la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)- ha podido realizar esta actuación de tala y desbroce masivos, pero exige a la conselleria que se depuren las responsabilidades y se ordene la restauración ecológica de los terrenos afectados.

El Ayuntamiento de Orihuela ha comunicado a este periódico que no ha realizado esta actuación. Todo apunta a que se ha encargado la CHS, aunque el organismo estatal, también consultado por INFORMACIÓN, no ha respondido hasta el momento.