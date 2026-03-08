Torrevieja acogerá el próximo 27 de marzo una nueva edición de las Jornadas Jurídico Fiscales

El viernes, 27 de marzo, la ciudad de Torrevieja será sede de la XXII edición de las Jornadas Jurídico-Fiscales, un encuentro especializado dirigido a profesionales del ámbito jurídico, fiscal, empresarial y administrativo que se celebrará en el Hotel Doña Monse a partir de las 9:00 horas. La presentación corrió a cargo del concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Torrevieja y abogado, Federico Alarcón, la presidenta del Rotary Club; Maribel Robles, y la responsable de las Jornadas Jurídico Fiscales, Xenia Asseva.

Estas jornadas, organizadas por el Rotary Club Torrevieja, se han consolidado a lo largo de más de dos décadas como una cita de referencia para la actualización de conocimientos en materias jurídicas y tributarias, así como un espacio de encuentro entre profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito legal, fiscal y empresarial tanto en el municipio como en el conjunto de la comarca.

El objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer formación práctica y de alto nivel, abordando algunas de las principales novedades normativas que afectan al ejercicio profesional en 2026, además de fomentar el intercambio de experiencias y el networking entre especialistas del sector.

Programa de ponencias

La jornada contará con la participación de reconocidos expertos del ámbito jurídico y fiscal que abordarán cuestiones de gran actualidad. Entre los ponentes se encuentra Juan Elías Margarit Robles, notario de Torrevieja, que analizará las novedades en la práctica notarial, ofreciendo una visión actualizada de los cambios que afectan al trabajo diario de los profesionales del derecho.

Asimismo, intervendrá Óscar Presa González, fiscal decano de Torrevieja y fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, quien abordará la reforma en la organización de la Administración de Justicia según la Ley Orgánica 1/2025, una normativa que introduce importantes modificaciones en la estructura y funcionamiento del sistema judicial.

Por su parte, José Pedro Martín Escolar, director del Centro Nacional de Innovación, ofrecerá una ponencia centrada en la innovación y modernización en el ámbito de la gestión y la administración, un aspecto cada vez más relevante en el contexto de transformación digital de las instituciones y del sector jurídico.

Novedades fiscales

La jornada concluirá con la intervención de Luis Muñiz García, jefe de la Secretaría Administrativa de la Delegación de la Agencia Tributaria en Alicante, que analizará las principales novedades fiscales previstas para el ejercicio 2026, una de las ponencias de mayor interés para asesores fiscales, economistas y profesionales relacionados con la gestión tributaria.

El acto de clausura contará con la participación del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y de la consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez Sanchis, quienes pondrán el broche final a esta nueva edición de las jornadas.

📅 XXII Jornadas Jurídico-Fiscales 2026 ⏰ Hora 👤 Ponente 📌 Actividad / Tema 08:45

09:15 Secretaría 🎫 Recepción de asistentes y entrega de acreditaciones 09:15

09:30 Organización 🎤 Apertura y bienvenida al seminario 09:30

10:30 D. Juan Elias Margarit Robles Notario de Torrevieja ⚖️ "Novedades de la práctica notarial" 10:30

11:30 D. Oscar Presa Gonzalez Fiscal Decano de Torrevieja 🏛️ "Reforma en la organización de la administración de justicia según LO 1/25" 11:30

12:00 ☕ Coffee break — Tiempo para networking 12:00

13:00 D. Jose Pedro Martin Escolar Dir. Centro Nacional de Innovación 🤖 "Los Agentes IA y el Vibe Coding. Oportunidades y retos" 13:00

14:00 D. Luis Muniz Garcia Jefe Secretaría Administrativa AEAT Alicante 💼 "Novedades fiscales para el ejercicio de 2026" 14:00

14:15 D. Eduardo Dolón Sánchez (Alcalde) 🏅

Dª. Nuria Martinez Sanchis (Consellera) 🏅 🎖️ Clausura de las jornadas 14:15

16:00 🍽️ Comida de networking 16:00 Organización 📜 Entrega de diplomas acreditativos 📍 Hotel Dña. Monse, Torrevieja | 📆 27 de marzo 2026 | ✉️ torreviejarotaryclub@gmail.com

Encuentro

La inscripción en las jornadas incluye desayuno de trabajo, comida y diploma acreditativo de asistencia, con el objetivo de facilitar un entorno profesional que combine la formación con el intercambio de experiencias entre los asistentes.

Además, tal y como destacan desde la organización, los fondos recaudados se destinarán a "distintas asociaciones del municipio", reforzando el carácter solidario de esta iniciativa impulsada por el Rotary Club Torrevieja y su compromiso con el tejido social local.