Cox reconoce el talento de cinco "Mujeres sin límites"

Cox ha entregado los reconocimientos "Mujeres sin límites", que distinguen el talento, la trayectoria profesional, el compromiso con el municipio y una vida de dedicación al servicio de la localidad, en un acto en la Casa de Cultura, que ha acogido una nueva edición de esta iniciativa del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El galardón Talento y Proyección fue para Laura Gómez Ramón, diseñadora de interiores formada en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela. Su trayectoria profesional, vinculada al interiorismo y al emprendimiento creativo, se ha consolidado recientemente con la creación de su propio estudio en la localidad.

El reconocimiento al Compromiso como Mujeres Cojenses recayó en Gelen y Mariola Trigueros Pamies, responsables de la Escuela Infantil Menudos Genios, un proyecto educativo fundado en 2010 que se ha convertido en un referente en la educación infantil del municipio.

El premio a la Trayectoria Profesional fue para Isabel Riquelme de la Torre, empresaria vinculada al sector industrial, cuya empresa dedicada a la fabricación y comercialización de cuerdas, hilos y redes de seguridad ha experimentado un notable crecimiento y presencia internacional en los últimos años.

El momento más emotivo de la jornada llegó con la entrega del reconocimiento de honor "Toda una vida" a Agustina Pineda Pamies, por su extensa trayectoria de implicación social y cultural en Cox, destacando su labor en la enseñanza de corte y confección, la promoción de actividades artísticas y su participación activa en asociaciones y tradiciones del municipio.

El acto contó además con la ponencia Nuevos liderazgos: el ejemplo de Jane Goodall, impartida por la periodista y directora de la Escuela Oratoria Training Camp, Marisa Picó, que ofreció una reflexión sobre el liderazgo basado en el compromiso y el ejemplo.

Apoyo institucional

La concejala de Mujer, Dori Lozano, destacó en su intervención la importancia de seguir visibilizando el talento, la dedicación y el papel fundamental de las mujeres en la sociedad y, especialmente, en la vida del municipio. Lozano subrayó que iniciativas como "Mujeres sin límites" permiten reconocer públicamente trayectorias que muchas veces se desarrollan con discreción y que resultan esenciales para el progreso del pueblo, poniendo en valor el esfuerzo, la vocación y el compromiso de las mujeres de Cox.

Noticias relacionadas

El alcalde, Antonio Bernabeu, que clausuró el acto, resaltó la importancia de reconocer a "mujeres que, con su trabajo, dedicación y compromiso, contribuyen cada día al desarrollo social, económico y cultural del municipio".