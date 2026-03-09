El Prendimiento de Orihuela entrega su guion al director de la Academia de la Guardia Civil

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en el Paso de El Prendimiento de Orihuela ha hecho entrega de su guion al coronel director de la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, Eugenio Ruiz Trillo, coincidiendo con el tercer sábado de Cuaresma, en el auditorio de La Lonja.

La ceremonia puso de manifiesto una estrecha relación institucional entre la hermandad, la ciudad y el centro docente de la Guardia Civil con sede en Baeza, que año tras año se fortalece en torno a la tradición, la devoción y el servicio a la sociedad.

Ruiz Trillo, que recibió el guion de manos de su predecesor en el cargo, Francisco Ballester, manifestó su deseo de estar a la altura de quienes le precedieron en esta distinción, entre ellos el director adjunto operativo de la Guardia Civil, Pablo Salas, o el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, José Hernández Mosquera.

El coronel destacó también la estrecha unión que desde hace ya cuatro años mantiene la Academia de Cabos y Guardias con la Hermandad del Prendimiento, una relación que ha dado frutos tan significativos como el nombramiento de la Academia como Hermana de Honor de la hermandad o la entrega de un manto bordado con el escudo de la Academia, ofrecido a su patrona, la Virgen del Pilar.

Lunes Santo

Asimismo, subrayó la ilusión con la que los alumnos del centro aceptan participar cada año en la procesión de Lunes Santo en Orihuela, anunciando que en la próxima Semana Santa lo harán con una escuadra de gastadores, una compañía de alumnos y, por primera vez, acompañados por la banda de música de la Academia de la Guardia Civil, lo que reforzará el carácter solemne del desfile procesional.

Por su parte, el presidente de la Hermandad del Prendimiento, Pepito Rocamora, señaló el orgullo que supone para la hermandad contar con la Academia de Cabos y Guardias como Hermana de Honor, una distinción singular en todo el Levante, al tiempo que resaltó la presencia anual de sus alumnos en la Semana Santa oriolana, donde realizan la escolta a los titulares de la hermandad y abren la procesión del Lunes Santo con su desfile.

Durante el desarrollo del acto también se vivió un momento cargado de simbolismo con la entrega a ambos portaguiones de la tradicional "Dobla de la Ciudad", una moneda que evoca una antigua costumbre vinculada a las murallas de Orihuela. En la Edad Media, quienes accedían a la ciudad a través de la histórica Puerta de la Olma, una de las principales entradas del recinto amurallado, recibían o entregaban monedas como señal de reconocimiento o privilegio. La dobla, moneda de origen medieval ampliamente utilizada en los reinos peninsulares desde el siglo XIII, se ha convertido hoy en un símbolo de la tradición histórica y de la identidad oriolana, que la hermandad ha recuperado en este acto para reconocer la labor de los portaguiones.

El acto contó con una destacada presencia institucional y social. Entre las autoridades asistentes se encontraban el alcalde de Orihuela, el presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de Semana Santa, el Caballero Cubierto, el jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, el juez de Aguas de Orihuela, así como representantes de la Junta Mayor, el presidente de Caja Rural Central, representantes de diversas empresas privadas, miembros de la Asociación de Moros y Cristianos, responsables de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con presencia en Orihuela, además del cuadro de profesores de la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

Igualmente, acudieron guardias civiles procedentes de distintos puntos de las provincias de Alicante y Murcia, junto a numerosos cargos de la Semana Santa oriolana y hermanos de la Hermandad del Prendimiento.

El evento concluyó con uno de los momentos más significativos cuando el coronel Ruiz Trillo firmó en el Libro de Honor de la hermandad, acompañado por el portaguión infantil Antonio Aranda Doblado, en un gesto que simboliza la continuidad y el compromiso entre la hermandad y la institución de la Guardia Civil.