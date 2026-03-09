Reformas en la Iglesia Santa Justa de Orihuela: su capilla de la Comunión ya luce como nueva y la torre estará restaurada a finales de año

La capilla de la Comunión vuelve a abrir sus puertas tras 20 años de espera, recuperando una joya barroca de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela, uno de los templos más emblemáticos del amplio patrimonio arquitectónico religioso de la ciudad. Incluso, más allá de la religiosidad, tiene un gran valor simbólico para el imaginario colectivo de los oriolanos, siendo uno de los principales escenarios del día grande de sus fiestas patronales de la Reconquista, el Día del Pájaro en julio, y también acogiendo el besapié de "El Abuelo", el patrón Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Todo ello contrasta con un deterioro galopante que hizo que ya en octubre de 2020 entrara en la deshonrosa Lista Roja del Patrimonio, gestionada por la Asociación Hispania Nostra, que recoge los elementos culturales, históricos y naturales en peor estado del país.

Incluso, en 2009 el templo se tuvo que clausurar un tiempo tras registrarse varios desprendimientos en la cúpula de la capilla de la Comunión, que ya luce como nueva tras una esperada rehabilitación.

Precisamente, el arquitecto responsable de la intervención, Juan de Dios de la Hoz, ha señalado este lunes en la inauguración de este espacio patrimonial restaurado, que lo más complejo ha sido la reparación de la cúpula de ladrillo para dejarla en su estado primitivo, ya que estaba completamente agrietada, con grietas de grandes dimensiones en las que cabía una mano.

Así, la intervención ha permitido retirar elementos añadidos con el paso del tiempo, consolidar la estructura y devolver la cúpula a su estado original garantizando su estabilidad.

Estado de la cúpula antes de los trabajos / Información

La actuación, que ha durado unos ocho meses, ha sido impulsada por de la Diócesis Orihuela-Alicante y ha contado con la colaboración de distintas administraciones públicas. En concreto, ha recibido una subvención de 200.000 euros por parte de la Generalitat Valenciana, mientras que el Ayuntamiento oriolano le otorgó una ayuda directa el pasado diciembre de otros 200.000 euros, completándose el presupuesto con la aportación del Obispado.

Cúpula de la capilla después de la rehabilitación / Información

La capilla de la Comunión fue construida en el siglo XVIII por el arquitecto Antonio de Villanueva y está compuesta por un atrio de planta cuadrada y una capilla principal de planta ovalada rematada por una cúpula elíptica. En su interior alberga un destacado retablo barroco clasicista realizado por el tallista José Ganga y Ripoll, presidido por una talla gótica de la Virgen del Rosario, dorada y repolicromada en el siglo XVII.

De gran valor histórico Juan de Dios de la Hoz, arquitecto responsable del proyecto, ha explicado que el criterio seguido durante los trabajos ha sido intervenir lo mínimo posible para preservar la autenticidad del edificio y respetar su configuración histórica: "Lo que hemos intentado es alterar lo menos posible este espacio para trasladarlo a las generaciones presentes y futuras de la manera más fiel y auténtica posible". Así, ha destacado el valor histórico del edificio y ha señalado que trabajar en este templo supone una gran responsabilidad, ya que en él intervinieron arquitectos históricos de referencia como Jerónimo Quijano o Jaime Bort, figuras fundamentales de la arquitectura española.

El espacio presentaba un notable deterioro debido a filtraciones de agua de lluvia y a la aparición de grietas en muros, pechinas y bóveda, lo que motivó su cierre y la necesidad de acometer una intervención integral. La propia capilla ha permanecido cerrada desde hace dos décadas, con andamios y puntales para impedir que se cayera.

Retablo de la capilla, este lunes en su reapertura / Información

Ahora, su reapertura supone también recuperar su función original, volviendo a acoger la celebración diaria de la misa. "Esta restauración no solo recupera un monumento, sino que devuelve la vida a este lugar", ha destacado el obispo José Ignacio Munilla, que ha avanzado que se va a comenzar la rehabilitación de la torre campanario de la parroquia, una de las estructuras más representativas del perfil urbano de Orihuela.

La intervención se centrará en el exterior -requerirá una posterior en el interior-, con actuaciones en elementos como las gárgolas, la balaustrada superior y diversos elementos decorativos de piedra, con el objetivo de garantizar su conservación y evitar posibles desprendimientos.

Algunas gárgolas de la torre campanario están sujetas con alambres / Información

Torre

El proyecto, que ya ha sido presentado a la Generalitat y al Ayuntamiento, tiene un coste de 550.000 euros, un gasto para el que Munilla también espera la colaboración de las administraciones. De momento, El Consell tiene previsto invertir 200.000 euros y el Consistorio está ultimando sus nuevos presupuestos.

El obispo ha adelantado que los andamios se colocarán antes de Semana Santa para "evitar riesgos de desprendimiento" en las multitudinarias procesiones, de forma que los trabajos, con una duración de ocho meses, empiecen cuanto antes con la previsión de que se concluyan a finales de año.

Las obras permitirán preservar uno de los campanarios más singulares del patrimonio oriolano, visible desde numerosos puntos de la ciudad y considerado uno de los elementos arquitectónicos más representativos del conjunto histórico.

La Iglesia de las Santas Justa y Rufina, en pleno centro histórico, frente al Palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento / Tony Sevilla

De estilo gótico y decorado con pináculos y una bóveda de crucería en el cuerpo de campanas, es el único de esta tipología en la Comunidad Valenciana junto con el Miquelet de la Catedral de Valencia. Cuenta también con un importante conjunto de campanas, en su mayor parte de los siglos XVII al XIX. Posee, además, una de las piezas de relojería más antiguas de España y la más antigua de la Comunidad, de principios del siglo XIV.

La iglesia, que se levantó en 1319 sobre el solar de una antigua mezquita, se construyó en su origen como templo gótico, con importantes reformas y ampliaciones en los siglos XVI y XVIII que dejaron la impronta renacentista y barroca en buena parte de la edificación, fue declarada Monumento Nacional y Bien de interés Cultural (BIC) en 1971.

Asistentes a la inaguración de los trabajos de reforma / Información

Mejoras

La última intervención relevante en el templo de las patronas fue con motivo de la exposición La Luz de las Imágenes, celebrada en 2003, pero quedaron pendientes algunas partes como la capilla de la Comunión, ya que el presupuesto de una parte de la actuación prevista fue derivado a la recuperación de la Iglesia de Santiago.

Autoridades en la reapertura de la capilla / Información

Durante su intervención, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha subrayado el significado que tiene esta reapertura para la ciudad, recordando que "hoy terminan 20 años de espera", al tiempo que ha afirmado que esta actuación supone "un paso más en la rehabilitación del centro histórico y en la recuperación del patrimonio histórico-artístico de Orihuela".

Por su parte, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha señalado que actuaciones como esta permiten preservar "joyas patrimoniales dentro de una ciudad que ya es en sí misma una joya patrimonial", subrayando que Orihuela posee uno de los conjuntos históricos más relevantes de la Comunidad Valenciana: "Esta restauración simboliza el inicio de un proyecto ambicioso para que su patrimonio vuelva a ocupar el lugar que merece y para que la ciudad recupere el esplendor que nunca debió perder".

Otras actuaciones

Alonso también ha avanzado que la conselleria va a inyectar una ayuda a través de la línea del Plan Restaura en las campanas de la catedral, además de que el Museo Diocesano sea reconocido como museo de la Generalitat, la declaración del monasterio de San Juan de la Penitencia como BIC e iniciar en breve las obras en el Museo Arqueológico.