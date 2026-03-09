Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ROJALES

Rojales (también) incorpora un radar móvil para multar el exceso de velocidad en el casco urbano

La Policía Local señala que los reductores no han dado resultado y generan "conflictos por el ruido" y anuncia que comenzará a sancionar en cuanto señalice la presencia del radar móvil

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El Ayuntamiento de Rojales ha puesto en funcionamiento desde este lunes el radar móvil que ha adquirido para su policía local. La adquisición de este dispositivo se ha realizado como respuesta a las quejas vecinales por los excesos de velocidad, que "algunos conductores imprudentes, realizan por las vías del municipio", según comunicó el equipo de gobierno.

Reductores

Hasta la fecha, la reducción de velocidad se hacía mediante la puesta en marcha de reductores de velocidad, pero de unos años a esta fecha, la instalación de estos elementos "ha demostrado que generan también situaciones de conflicto, como ruidos al paso de los vehículos que molestan a los vecinos que los tienen más cerca, sobre todo en horas nocturnas".

En los próximos días se ubicarán las señales de “velocidad controlada por radar” para dar cumplimiento a los requisitos legales para el uso de estos dispositivos. Mientras tanto, la zona controlada por el radar quedará señalizada solo durante el periodo del control. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende concienciar sobre la velocidad de circulación por las calles del municipio, ya que el exceso de velocidad es uno de los principales detonantes de los accidentes registrados.

Funcionamiento

En palabras del jefe de la policía local, "nos gustaría no tener que poner en funcionamiento este tipo de dispositivos y que los conductores cumplan con los límites de velocidad establecidos, ya que es una cuestión fundamental para minimizar los riesgos que acaban provocando accidentes. El radar va a permitir una circulación más segura en nuestras calles”.

El Ayuntamiento no informa sobre la multa mínima por exceso de velocidad. Tampoco sobre el coste del dispositivo. El contrato para su adquisición no figura en el portal de Contratación del Sector Público. Aunque las imágenes que ha difundido la Policía Local muestran pruebas del dispositivo en zonas que se podrían considerar externas al casco urbano legalmente la Policía Local solo puede ubicar el radar en el casco urbano. Las carrerteras autonómicas o estatales son competencia de la Guardia Civil de Tráfico.

Declaraciones del concejal

La Concejalía de Policía transmitió "la total implicación del Ayuntamiento" en las cuestiones derivadas de la seguridad vial, sobre las cuales se seguirán "implementando" mejoras para favorecer una circulación segura en las calles de Rojales. En palabras del propio concejal “la seguridad vial es una cuestión de suma importancia en nuestro día a día y trabajamos para mejorarla, al igual que el resto de medidas de seguridad ciudadana que contribuyen a que vivamos en un entorno seguro”.

