Torrevieja licita, por fin, la redacción del proyecto para la rehabilitación integral del IES Las Lagunas

El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrevieja, Federico Alarcón, ha anunciado la aprobación del expediente de contratación para la redacción del proyecto y la dirección de obra de la remodelación integral del IES Las Lagunas, una actuación que se desarrollará dentro del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana. "Este acuerdo supone un paso decisivo para avanzar en la reforma integral de este centro educativo, uno de los proyectos más relevantes en materia de infraestructuras educativas para la ciudad de Torrevieja", según señaló este lunes el equipo de gobierno.

El Edificant es un modelo de construcción de infraestructuras educativas en el que es el Ayuntamiento el que tramita la redacción de la memoria, adjudica la elaboración del proyecto y contrata las obras y es la Generalitat la que paga la inversión -directamente a las empresas a través de certificaciones de la intervención de la Generalitat sin pasar por la Administración local-. El Ayuntamiento comenzó a tramitar esta actuación concreta hace más de cuatro años.

El contrato aprobado contempla la elaboración del anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, así como la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud, entre otros trabajos técnicos necesarios para llevar a cabo la reforma del instituto.

El presupuesto base de licitación asciende a 680.709,49 euros, incluyendo IVA, y permitirá desarrollar todos los estudios y trabajos técnicos necesarios para definir con detalle la futura remodelación del centro educativo. La estimación del presupuesto de las obras se situó en 9 millones de euros en 2022. Lo más probable es que el definitivo sume al menos dos millones de euros más. Se trata del centro de educación secundaria, formación profesional y bachillerato de mayor envergadura de Torrevieja: 1.500 alumnos con horario de mañana y nocturno hasta las 23.00 horas.

El centro deberá contar con 20 unidades de ESO, 6 de Bachiller y unidades de 26 de ciclos formativos de Formación Profesional.

Estudios

Entre las actuaciones incluidas en el contrato destacan la realización del estudio geotécnico del terreno, el levantamiento planimétrico del edificio existente, la redacción del anteproyecto y del proyecto de ejecución, así como el seguimiento técnico de las obras, la dirección facultativa y el control de calidad durante todo el proceso constructivo.

El plazo estimado del contrato será de 30 meses. De ellos, seis meses se destinarán a la redacción del proyecto, mientras que la fase de dirección de obra se extenderá durante el tiempo que duren los trabajos de remodelación, estimados en un máximo de dos años.

De esta forma, el Ayuntamiento de Torrevieja continúa avanzando en la modernización de las infraestructuras educativas del municipio, impulsando proyectos que mejoren las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa y permitan renovar y adaptar los centros escolares a las necesidades actuales.

Noticias relacionadas

La chapuza de la ampliación

El IES Las Lagunas abrió sus puertas en 1981 como centro de Formación Profesional de vocación comarcal. En el año 2001 se llevaron a cabo unas importantes obras de ampliación, con la construcción de un aulario más, y remodelación, asumidas como las actuales, por delegación de la Generalitat, que presentaron tantas deficiencias que oficialmente nunca han sido recepcionadas pese al pago de unos sobrecostes de más del 20 % sobre el presupuesto inicial. Durante las dos últimas décadas la comunidad educativa -profesores, padres y madres de alumnos y los propios alumnos- han denunciado públicamente el estado de algunas instalaciones, con problemas derivados de la ejecución, sobre todo, de aquellas obras, hasta el punto de que llegó a plantear demoler el centro por completo y volver a construirlo en la misma parcela como se hizo con el colegio Inmaculada. Finalmente, se opta por una rehabilitación integral.