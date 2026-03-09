Torrevieja lleva al escenario la espectacular Carmina Burana con 350 músicos y coralistas

El Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” presentó este lunes la programación para el próximo 28 de marzo de la interpretación de la célebre cantata escénica “Carmina Burana”, del compositor alemán Carl Orff, que tendrá lugar en el Auditorio Internacional de Torrevieja.

La presentación corrió a cargo del concejal de Cultura, Antonio Quesada; el coordinador de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST), Francisco Garres; la presidenta de la Coral Francisco Vallejos, Belén Puente; el director invitado, Armando Bernabéu; y el coordinador del evento, Manuel Esteban Moreno, principal impulsor de la iniciativa.

Propuesta

Esta propuesta cultural reunirá sobre el escenario a la Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST), tres destacadas formaciones corales y un elenco de solistas de primer nivel, en una producción especialmente diseñada para ofrecer al público una versión brillante y espectacular de una de las obras más reconocidas del repertorio sinfónico-coral del siglo XX, según destacó el concejal Antonio Quesada.

“Carmina Burana”, compuesta en 1936 por Carl Orff y estrenada un año después, está basada en una colección de poemas medievales escritos en latín, alemán y francés antiguo, conocidos como los Carmina Burana, descubiertos en un manuscrito del siglo XIII en el monasterio bávaro de Benediktbeuern. Los textos reflejan diversos aspectos de la vida humana, desde la fortuna cambiante hasta la celebración del amor, el placer y la naturaleza.

La obra está estructurada en tres grandes secciones temáticas. La primera de ellas, “O Fortuna”, una de las páginas corales más célebres de la música clásica, abre y cierra la cantata con una poderosa reflexión sobre el carácter impredecible de la fortuna y el destino humano. La segunda parte, “In Taberna”, presenta una serie de canciones ambientadas en tabernas medievales, donde los textos celebran el disfrute de la vida, el vino y la camaradería con un tono desenfadado y satírico. Finalmente, “Cour d’Amours” aborda el tema del amor y el deseo, con poemas que exploran las emociones humanas desde una perspectiva intensa y profundamente lírica.

La música de Orff destaca por su gran fuerza rítmica, su espectacular tratamiento coral y una orquestación poderosa que combina elementos inspirados en la música medieval con recursos compositivos modernos, dando como resultado una obra de enorme impacto sonoro y emocional.

Amplia participación coral y musical

La interpretación contará con la participación de un importante equipo artístico integrado por reconocidos solistas y diversas formaciones musicales. El elenco vocal estará formado por la soprano Rocío Martínez, el barítono José Manuel Díaz y el contratenor José Vicente Campello, quienes interpretarán "las exigentes partes solistas de la obra". En el apartado coral participarán la Escuela Coral Municipal de Torrevieja, dirigida por Selena Cancino, la Coral Francisco Vallejos, bajo la dirección de Belén Puente, el Orfeón Voces Crevillentinas, dirigido por Isabel Puig y el Coro Puerto de Alicante.

Los primeros preparativos se pusieron en marcha en octubre y, por ejemplo, la Coral Municipal solo ha ensayado para este espectáculo desde enero.

La dirección musical de la obra estará a cargo del maestro Armando Bernabéu, al frente de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, mientras que la dirección del ensamble vocal corresponderá a Selena Cancino, coordinando el trabajo conjunto de las formaciones corales participantes.

Un momento de la presentación de Carmina Burana, que se ofrecerá en el Auditorio Internacional el 27 de marzo / D. Pamies

Actividades previas y traducción

Con el objetivo de facilitar al público una mejor comprensión de la obra y enriquecer la experiencia musical, la organización ha previsto una serie de elementos complementarios. Así, una hora antes del inicio del concierto se celebrará en el hall del auditorio una conferencia explicativa sobre “Carmina Burana” y su compositor, que será impartida por la coordinadora artística Pilar Páez. Durante el desarrollo de la interpretación se proyectarán en una pantalla situada en la parte superior del escenario imágenes relacionadas con la obra y la traducción al español de los textos originales, permitiendo al público seguir el contenido de los poemas medievales que conforman la cantata.

La propuesta escénica se completará con un diseño de iluminación especialmente concebido para acompañar las diferentes partes de la obra, reforzando el carácter dramático y expresivo de cada una de sus secciones. Con el fin de potenciar la riqueza sonora de la interpretación, los coros estarán distribuidos en la parte frontal y en los laterales del escenario, generando una mayor amplitud acústica y una experiencia envolvente para el público asistente.

La organización de esta producción musical cuenta con la coordinación de Manuel Esteban Moreno, coordinador de Cultura y de la producción del evento, junto a Francisco Garres, coordinador de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja, y Pilar Páez, coordinadora artística. Apenas quedaban este lunes 70 entradas disponibles, que se comercializan a 20 euros más dos euros de gastos de gestión. Armando Bernabéu Lorenzo, director titular de la Banda Sinfónica de la Guardia Real de Madrid, señaló que era todo un reto dirigir Carmina Burana, en esta ocasió siendo profeta en su tierra, en Torrevieja.

En la cartelería figuran además como patrocinadores la empresa Agamed, Insara y TM Grupo Inmobiliario.

Financiación

La organización del espectáculo tiene un coste de 30.000 euros, que se ha sumado con una adenda al convenio anual del Ayuntamiento con Ars Aetherea que gestiona la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y 12.000 aportados por Cultura Torrevieja, que es la empresa de gestión de la programación cultural de Torrevieja. Francisco Garres indicó que otros municipios como Murcia y Águilas han propuesto que se escenifique Carmina Burana en sus auditorios. Sin embargo, es algo que incluso con una verisón más reducida, requiere de financiación.