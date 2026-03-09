Torrevieja solo cuenta con 90 plazas en salas de estudio para una ciudad de 110.000 habitantes, según el PSOE

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado una moción para impulsar la creación y ampliación de espacios públicos de estudio en la ciudad, mejorar su distribución territorial y poner en marcha al menos una sala de estudio con horario de 24 horas mediante un sistema de acceso controlado con código QR.

La iniciativa del grupo municipal, que se hace eco de una propuesta de Juventudes Socialistas, "parte de la necesidad de adaptar la oferta de espacios de estudio a la realidad demográfica y educativa del municipio". Torrevieja cuenta con más de 110.000 habitantes censados y con una población "muy activa en edad de estudios obligatorios, postobligatorios, universitarios, formación profesional y preparación de oposiciones", según explicaron fuentes socialistas.

Actualmente, la oferta pública de espacios con puestos de lectura, ordenadores y salas de estudio en Torrevieja se limita a tres instalaciones, según datos del portal oficial de bibliotecas públicas del Ministerio de Cultura y de la web del Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta.

Biblioteca Carmen Jalón de Torrevieja, en la calle Joaquín Chapaprieta / D. Pamies

Tres salas

La Biblioteca Pública Municipal Carmen Jalón, situada en el centro urbano, en la calle Joaquín Chapaprieta, dispone de 44 puestos de lectura y un ordenador con servicio de impresión (previa cita). Su horario es de lunes a viernes de 08:00 a 20:30.

Por su parte, la Biblioteca de la Avenida Diego Ramírez, ubicada en el barrio del Acequión, cuenta con 34 puestos de lectura y dos ordenadores con impresión (previa cita). El horario oficial indica apertura de lunes a viernes de 09:30 a 20:30 con todos los servicios, ampliándose de 20:30 a 00:30 solo para estudio y lectura, y sábados y domingos de 09:00 a 21:00.

Sin embargo, según mantuvo el grupo socialista, este horario ha sido modificado en diversas ocasiones sin reflejarse en la web del Instituto Municipal de Cultura. Actualmente, el horario real es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 15:20 a 22:00, y sábados y domingos de 09:00 a 21:00.

La tercera instalación es el Punto de Lectura de La Mata, con 12 puestos de lectura y un ordenador con impresión (previa cita). Su horario teórico es de lunes a viernes de 08:30 a 14:00. Sin embargo, según expone la moción, este servicio no opera a diario, por lo que hay estudiantes que acuden y encuentran el espacio cerrado sin previo aviso, lo que deja sin alternativas a una pedanía con una importante población permanente. Uno de los funcionarios -que trabaja de cara al público- ha sido autorizado a contar con días de teletrabajo- algo que ha provocado el cierre de las instalaciones cuando no hay personal suficiente.

Una ratio muy por debajo de ciudades cercanas

La situación se refleja en la ratio de plazas de estudio por habitante. En Torrevieja existe una plaza por cada 1.220 habitantes, una cifra que los socialistas califican de “inadmisible”, especialmente para una ciudad que aspira a consolidarse como universitaria.

En comparación, Guardamar del Segura, con un porcentaje de población juvenil similar a Torrevieja,cuenta con una sala de estudio abierta las 24 horas los 365 días del año, con 63 plazas y acceso mediante código QR, además de una biblioteca con horario convencional y alrededor de treinta puestos adicionales. Su ratio aproximada es de una plaza por cada 187 habitantes.

Guardamar, con una población ocho veces menor, cuenta con una sala de estudio 24 horas y 90 puestos de estudio y lectura y Orihuela con más de 200 plazas solo en la biblioteca María Moliner, sin contar las disponibles en al biblioteca del Estado y las salas universitarias

En Orihuela, solo la biblioteca municipal María Moliner dispone capacidad para unas 200 personas, sin contar con la biblioteca del Estado Fernando de Loazes con los espacios vinculados a la Universidad Miguel Hernández, que ofrecen numerosas plazas distribuidas en distintas zonas. En este caso, la ratio, contando únicamente la biblioteca municipal, sería de una plaza por cada 445 habitantes.

Para los socialistas, estos ejemplos demuestran que es posible y recomendable planificar servicios bibliotecarios y espacios de estudio teniendo en cuenta la población, su dispersión territorial y las necesidades reales de acceso a la cultura y al estudio.

Biblioteca del Acequión en la avenida de Diego Ramírez / D. Pamies

Saturación y falta de medios y de horarios adecuados

El grupo municipal socialista advierte de que el escaso número de plazas provoca saturación durante los periodos de exámenes e incluso la imposibilidad de encontrar sitio en determinadas franjas horarias. Además, la dotación tecnológica es muy limitada. Sumando bibliotecas y punto de lectura —cuando este último está abierto— la ciudad dispone únicamente de cuatro ordenadores públicos, cuyo uso requiere cita previa. A esta situación se suma la concentración territorial de los espacios de estudio, lo que obliga a muchos estudiantes a desplazarse, y la falta de horarios ampliados, lo queexcluye a una parte importante del alumnado.

En este sentido, recuerdan que en muchos casos los estudiantes no necesitan necesariamente servicios bibliotecarios completos, sino espacios adecuados para estudiar con mesas, sillas, conexión a internet y enchufes, lo que requiere de una inversión mucho menor en medios personales y materiales.

Reconocimiento a mejoras recientes, pero insuficientes

El Grupo Municipal Socialista valora positivamente que en 2023 se adquiriera en propiedad la biblioteca de Diego Ramírez y que se hayan llevado a cabo obras de reforma en el punto de estudio de La Mata. No obstante, consideran que "es necesario redoblar los esfuerzos en materia de recursos para estudiantes, especialmente en una ciudad que alberga hasta tres sedes universitarias“. En opinión del PSOE, Torrevieja debe apostar "por mejorar las condiciones de estudio si quiere consolidarse como ciudad universitaria y ofrecer igualdad de oportunidades a sus estudiantes”, señalan desde el PSOE de Torrevieja.