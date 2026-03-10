Conductores multados advierten que el semáforo de la discordia de San Miguel de Salinas incumple la legislación

Sigue copando las conversaciones diarias de los sanmigueleros -y la actividad de tramitación de algunos despachos de abogados-. Los multados por el implacable semáforo con sistema de control fotográfico de la calle Galant Delgado y la plaza Juan Carlos I de San Miguel de Salinas, que se han visto "retratados" no solo por la notificación de las multas y también en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Varios conductores las han recurrido las multas porque consideran que confluyen una serie de irregularidades relacionadas con el funcionamiento del semáforo con sistema de control fotográfico, cuyo funcionamiento deriva en docenas de sanciones al mes. Las alegaciones hacen referencia a posibles incumplimientos de la normativa vigente en materia de tráfico y señalización. La multa supone 200 euros -100 si se anticipa el pago- y retirada de cuatro puntos del carné.

El semáforo no regula un cruce. Distribuye el tráfico en dos sentidos de la marcha en un estrecho tramo de calle que solo permite circular por uno de ellos. Mientras circulan los coches el tiempo que los vehículos del sentido contrario deberían emplear para pasar en verde se agota esperando a que cubran el trayecto los que lo han superado en rojo, lo que provocaba frecuentes y largas colas. La angosta calle entre la plaza de La Libertad y el retén de la Policía Local es el principal vial de acceso y salida a las carreteras de Las Filipinas y Campoamor a Orihuela Costa. También da acceso a la carretera de Rebate con destino a Pilar de la Horadada. El Ayuntamiento (PSOE-IU) ha justificado la medida en que los coches se pasaban sistemáticamente el semáforo en rojo. Algo que ahora ocurre mucho menos.

Reclamación

La situación está provocando que muchos conductores eviten circular por esta vía, optando por la circunvalación. Esto genera un cambio en los flujos de tráfico que podría tener otras consecuencias en la movilidad local. Las mismas fuentes reclaman que se revise la conformidad del dispositivo con la normativa vigente, regularice la situación mediante las ordenanzas correspondientes y aclare los criterios de implantación, priorizando la seguridad vial efectiva.

Uno de los aspectos más llamativos es que algunos conductores están recibiendo notificaciones a través del Boletín Oficial del Estado con varios expedientes sancionadores simultáneos por la misma infracción, correspondientes al mismo semáforo y dirección. Es decir, acumulan varias sanciones el mismo punto. Esta situación ha generado confusión entre los afectados, quienes cuestionan la proporcionalidad del sistema de sanción.

No se ven

Según la normativa de la Dirección General de Tráfico, las señales que indican la presencia de control de semáforo en rojo deben colocarse en el lado derecho del sentido de la circulación cuando la vía tiene dos direcciones. Sin embargo, en este caso, desde la plaza Juan Carlos I la señal se encuentra instalada en el lado izquierdo, en una farola y entre árboles, lo que dificultaría su visibilidad desde el carril derecho. Lo mismo ocurre para los conductores que se incorporan al semáforo desde la calle Miguel Hernández. La señalización está a su izquierda, no en el sentido de la marcha a la derecha. Y prácticamente es invisible, tal y como ha podido comprobar INFORMACIÓN. En el otro extremo de la misma via, con los vehículos que entran al casco urbano desde la calle Galant Delgado, la misma señalización está correctamente ubicada.

Una de las dos únicas señalizaciones de reducidas dimensiones que indican la existencia del semáforo, sin advertir del sistema fotográfico ni de las cámaras / D. Pamies

Una fase corta para "pillar"

Los mismos recurrentes se han encargado de realizar mediciones de la fase ámbar del semáforo: tiene una duración de aproximadamente 2 segundos, cuando las directrices de la Dirección General de Tráfico y los estándares europeos establecen un mínimo de 3 segundos. Sobre el terreno es fácilmente comprobable tanto este fugaz paso por la fase ámbar como el hecho de que a los vehículos no les dé tiempo a recorrer todo el tramo en verde, por mucho que cumplan con la normativa. Otra irregularidad -que pasa desapercibida- es que los semáforos siguen manteniendo un cartel que indica que cambiará al verde cuando los coches se sitúen junto al punto semafórico, algo que ya no funciona.

Sin ordenanza

Otro punto señalado es la ausencia de una ordenanza municipal específica que regule el uso de dispositivos de control fotográfico, algo previsto en la Ley de Tráfico para que los municipios ejerzan sus competencias. Tampoco se publicó ningún periodo de aviso oficial en el Boletín Oficial de la Provincia antes de la implantación definitiva del dispositivo, que es gestionado por una empresa. Según las alegaciones, el sistema comenzó a funcionar un mes antes de ser publicado en la web municipal -a través de un anuncio en redes sociales-.

El Ayuntamiento justificó la instalación en la prevención de accidentes, señalando que el historial de siniestralidad en la zona no respaldaría la necesidad de un control tan estricto. Se menciona únicamente un incidente aislado no relacionado con la peligrosidad estructural del cruce. También señalaba que los conductores se pasaban el semáforo en rojo de forma sistemática.

Una de las cámaras instaladas para sancionar a los conductores / D. Pamies

Moción

Por su parte, el Partido Popular presentó una moción para retirar el semáforo con control fotográfico de la calle Galán Delgado. Según el PP, el dispositivo no responde a criterios de seguridad, ya que en ese punto no se han registrado accidentes que lo justifiquen. PP y Vox votaron a favor y la mayoría del PSOE e IU rechazaron la iniciativa.

Noticias relacionadas

La formación, encabezada por Soledad Soto, criticó que el Ayuntamiento carezca de ordenanza municipal que regule estos sistemas y denuncia que la señalización no cumple la normativa vigente. "No estamos en contra de la seguridad vial, pero no se consigue con sanciones desproporcionadas", señalaron. El PP propone alternativas como educación vial y señalización adecuada, y espera el apoyo del equipo de gobierno para esta iniciativa.