La conselleria responde a la "tala masiva" en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras

Después de que los ecologistas denunciaran ante la Conselleria de Medio Ambiente lo que tachaban de "una nueva agresión" contra la conservación de Sierra Escalona, la Administración autonómica ha respondido que se trata de trabajos de control de las especies exóticas invasoras.

En concreto, la Asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE) alertaba de "operaciones de tala y desbroce masivo" de vegetación en el cauce del río Nacimiento, pidiendo al mismo tiempo a la Generalitat que se paralicen de inmediato los trabajos de "limpieza" -entre comillas porque, según ellos, se les habría ido la mano-, ante el temor de que continúen aguas abajo hacia la desembocadura en la costa oriolana.

Las actuaciones, advertía la denuncia, se sitúan en el entorno del puente de la carretera CV-941 que cruza el cauce natural, en una longitud de unos 150 metros -a fecha de 27 de febrero-, y se han realizado aguas arriba entre esta infraestructura y el canal del postrasvase, en el término municipal de Pilar de la Horadada, y aguas abajo en Orihuela.

La Conselleria de Medio Ambiente, por su parte, ha insistido en que la Generalitat, a través de la empresa pública Vaersa, está realizando esta actuación para eliminar especies invasoras como Arundo donax, Nicotiana glauca y Acacia saligna en la cuenca del río Nacimiento, dentro de los términos municipales de Orihuela, Pilar de la Horadada y San Miguel de Salinas.

Así, ha indicado que estas especies provocan, entre otros impactos negativos, una drástica reducción de la biodiversidad en las riberas fluviales, por lo que con este tipo de actuaciones se reduce considerablemente el riesgo de incendios forestales y se disminuye la gravedad de inundaciones, ya que la abundancia de materia vegetal bloquea el discurrir natural del agua. Así, eliminar las especies invasoras, sobre todo cañas, en aquellas zonas próximas a puentes evita "tapones" de cara a posibles danas.

En el caso del Arundo donax, se enmarca como una de las plantas exóticas que mayores impactos negativos genera en un gran número de ríos españoles.

La zona de trabajo incluye el río Nacimiento y la Cañada del Espartal como su principal afluente. Los trabajos en campo sobre la vegetación exótica se iniciaron a finales de febrero y hasta la fecha han consistido en el desbroce y triturado de dichas especies invasoras, estando pendiente el perfilado de algún talud para la posterior instalación de las coberturas opacas.

La conselleria también ha explicado que en el desarrollo de los trabajos se ha tenido que trocear un pino seco que había caído sobre el propio cauce e impedía el correcto desarrollo de los trabajos, no siendo apeado ni talado ningún otro ejemplar de pino ni de otra especie.

Limpieza en el cauce del río Nacimiento / Amigos de Sierra Escalona

Especies autóctonas

Sin embargo, ASE ha insistido en que en la zona afectada no solo había caña común: "Junto a esa especie alóctona, con cuya erradicación selectiva estamos de acuerdo, había también especies vegetales autóctonas propias de los cauces naturales, como juncos, carrizos, espadañas y adelfas, así como especies de menor porte que son de gran valor en este tipo de ecosistemas".

Además, ha señalado que otras especies de gran interés, como Pimpinella villosa, han podido quedar sepultadas por el triturado vegetal del cauce. En este sentido, la asociación ecologista ha apuntado que si se quiere erradicar selectivamente la caña y otras especies alóctonas, primero se tendrían que balizar las zonas no ocupadas por esas especies y después proceder a la erradicación extremando las precauciones para no afectar a las zonas balizadas.

Sin olvidar, ha añadido, que "el desbroce total que se ha realizado, además de suponer molestias para el búho real en un momento crítico por coincidir con su época de nidificación, puede facilitar el acceso de personas al entorno con las consiguientes molestias para esta ave rapaz nocturna protegida".

Por ello, ha concluido que "desde ASE consideramos lamentable esta actuación, que no dudamos en calificar como despropósito, y exigimos que se detenga la actuación hasta que finalice el periodo de nidificación del búho real y que cuando se actúe sobre un cauce como el del río Nacimiento se lleve a cabo una erradicación realmente selectiva de especies vegetales alóctonas, protegiendo en todo momento la vegetación autóctona".