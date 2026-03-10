La dana descarga en la Vega Baja dejando numerosas incidencias en viales
La Policía Local de Orihuela recibe multitud de avisos en el litoral, donde se acumulan 43 litros por metro cuadrado
Las incidencias por la dana se acumulan en la Vega Baja con unos 70 litros por metro cuadrado en amplias zonas de la comarca.
La Policía Local de Orihuela se está empleando a fondo por numerosos avisos por agua acumulada en varios viales del litoral. Incluso, han tenido que ayudar a un conductor en apuros en la avenida del Mar de La Zenia.
Orihuela Costa acumula 43 litros por metro cuadrado, a lo que se suman los casi 60 litros en San Miguel de Salinas que van a parar al litoral oriolano.
Las imágenes de calles anegadas se reproducen en varios municipios. El agua a raudales llegaba también a la playa de Los Jesuitas, en Pilar de la Horadada, donde también ha tenido que cortarse la avenida de la Venta, de forma que el Ayuntamiento ha recomendado que el acceso al colegio Mediterráneo se realice por las calles paralelas.
También se han registrado problemas en Ciudad Quesada (Rojales) o en la avenida Roentgen de Torrevieja, con cortes puntuales también en Doña Inés, Delfina Viudes y Rosa Mazón. Además, la balsa de pluviales de La Hoya, con capacidad para 40.000 metros cúbicos, ha vuelto a llenarse.
Incluso, se ha tenido que cortar la carretera CV-940 en San Miguel de Salinas y Los Montesinos, con el agua campando a sus anchas por los campos de cultivo y anegando también algunos tramos del vial, algo que por otro lado pasa con relativa frecuencia. Por ello, desde la cuenta MeteOrihuela se ha recordado la importancia de la educación sobre riesgos naturales, haciendo hincapié en que la población de la Vega Baja debe conocer el territorio, las zonas propensas a inundarse en un episodio de lluvias, sin necesidad de que llueva de forma torrencial para que haya problemas.
Aunque con alguna tregua, la alta probabilidad de lluvia continuará durante todo el día, con más aguaceros puntualmente fuertes en las próximas horas.
