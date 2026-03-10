Detenido un conductor de 22 años sin carnet y con positivo en drogas por atropellar a dos ciclistas en Orihuela

La Guardia Civil ha detenido a un conductor que atropelló a dos ciclistas que circulaban por la carretera N-340 a su paso por Orihuela, mientras conducía de forma temeraria tratando de eludir a dos agentes que le habían dado el alto. El arrestado, de 22 años, no tenía carnet de conducir y dio positivo en drogas.

Los hechos, aunque han trascendido ahora, ocurrieron el pasado 26 de febrero, sobre las 10:15 horas, en el kilómetro 688, a la altura del polígono Puente Alto. Momentos antes, el Destacamento de Tráfico de Orihuela, que se encontraban realizando los cometidos propios de la especialidad, le dieron el alto al conductor del turismo.

Los agentes, en moto, le realizaron señales para que detuviera el vehículo y el conductor, haciendo caso omiso inició la huida. La Guardia Civil comenzó entonces un seguimiento mientras conducía de manera temeraria para eludir las órdenes.

Durante las maniobras evasivas, atropelló a dos ciclistas. En ese momento detuvo el vehículo, lo abandonó e inició la huida a pie. Inmediatamente, los dos agentes se apearon de sus motocicletas y consiguieron alcanzarlo y detenerlo, trasladándose junto al Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Orihuela al Puesto de la Guardia Civil de Callosa de Segura para instruir las diligencias.

Asimismo, le realizaron las preceptivas pruebas de alcoholemia y drogas, arrojando un resultado positivo en consumo de THC.

Las víctimas

Las víctimas, dos hombres de 74 y 76 años, circulaban en un grupo de ocho ciclistas, y el atropello fue consecuencia de que el conductor del turismo no respetó una señal vertical de ceda el paso.

Ambos fueron trasladados por los servicios sanitarios al Hospital de la Vega Baja, donde fueron ingresados por las lesiones graves que presentaban. El hombre de 74 años continúa ingresado, aunque su vida no corre peligro. La otra víctima ha sido dado de alta y se recupera en su domicilio.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Tráfico de Orihuela ha instruido las diligencias, remitidas a la autoridad judicial competente, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad, conducción temeraria, carecer de permiso de conducción (al no haberlo obtenido nunca) y dos delitos de lesiones graves.