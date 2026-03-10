Nuevo récord de reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía: suman 1.650 hectómetros y trasvasarán el máximo mensual entre abril y junio

Los embalses del sistema Entrepeñas-Buendía, en el Alto Tajo, que alimentan el Trasvase para riego agrícola y abastecimiento urbano a Alicante, Murcia y Almería, superan los 1.650 hectómetros (hm3) de agua almacenados este martes. Se trata de una situación de bonanza hidrológica excepcional. Según la serie histórica del Ministerio para la Transición Ecológica ambos embalses del río Tajo en Guadalajara y Cuenca solo han arrancado en octubre un año hidrológico con 1.500 hm3 almacenados el pasado ejercicio 2025 y en 1998.

Antes de comenzar la operación de trasvase de caudal en 1980, ambos embalses de Entrepeñas y Buendía alcanzaban un volumen superior al 60 % de su capacidad con más frecuencia. Ahora, la media de ambos supera el 70 %, pero todos los años desde entonces se han trasvasado una media de 320 hm3, lo que la mayoría de las ocasiones los han mantenido casi siempre por debajo del 50 %. De esos 320 hectómetros, unos 220 se destinan a riego de las comunidades de agricultores y empresas agrícolas del Sindicato Central de Riegos del Trasvase, mientras en torno a cien se emplean en abastecimiento urbano gestionado por la Mancomunidad de Canales del Taibilla. En un año excepcional como el de 2024-2025 el caudal trasvasado superó los 480 hm3, de los que aproximadamente el 25 % se consumen en la provincia de Alicante.

Garantía

Este martes, Entrepeñas almacenaba 663 hm3 -se encuentra al 81 % de su volumen total-, y Buendía cuenta con 987 -el 57 %-. Por segundo año consecutivo desde 1998 la Confederación Hidrográfica del Tajo tuvo que abrir el canal de transferencia de Entrepeñas a Buendía. Ya lo hizo en 2025 para mantener los umbrales de seguridad de la infraestructura ante un periodo de lluvias extraordinario. Y volvió a abrir las compuertas en febrero pasado. Los recursos hídricos de los que dispone el sistema permitirán que la comisión especial de explotación del trasvase, que debe reunirse a finales de este mes, decida un triple trasvase máximo de 67 hectómetros mensuales para los meses de abril, mayo y junio.

De hecho, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, ya ha señalado públicamente que con estos datos, y una gestión eficaz por parte de las confederaciones hidrográficas del Tajo y Segura, la garantía de agua para las empresas agrícolas, que se completa en el sureste con agua desalada subvencionada, extracciones de masas de agua subterráneas y concesiones de recursos hídricos regenerados de depuradoras, estaría garantizada durante el presente año hidrológico -de octubre de 2025 a octubre de este año- y el siguiente completo.

D. Pamies

Normas de explotación

Desde el punto de vista técnico el Trasvase del Tajo-Segura, muy cuestionado por la cuenca cedente en Castilla- La Mancha, por insostenible desde el punto de vista ambiental, está garantizado. Desde el político es improbable que el Gobierno acelere ahora, con la actual situación hídrica de bonanza, la imposición de unas normas de explotación que debería haber actualizado desde el momento en que se aprobó el nuevo ciclo del plan de cuenca del Tajo en 2023, que finaliza en 2027 y que sí ha aplicado el aumento de los caudales ecológicos circulantes por el río de forma paulatina.

El Segura

Tras un inédito tren de borrascas atlánticas consecutivas, el invierno se despide de la cuenca del Segura con una dana que ha vuelto a regar el litoral y el interior de la demarcación hidrográfica desde Albacete a Granada, pasando por Jaén, Murcia, Almería y Alicante. Una circunstancia que ha permitido que los embalses segureños experimenten un nuevo repunte, mucho más discreto que en semanas anteriores, pero suficiente para que durante la jornada de este martes la cuenca hidrográfica registre, por primera vez en diez años, niveles del 50 % sobre su capacidad total. El episodio ha dejado hasta 70 litros por metro cuadrado en algunos puntos del litoral y hasta 50 en la cabecera del Segura.

Por decirlo de forma coloquial: el vaso está medio lleno por primera vez cuando la mayor parte del tiempo está casi vacío. En junio de 2016 fue la última vez que los embalses sumaron 570 hm3 sobre una capacidad total de 1.140 y, lo que es más importante, 400 de ellos se encuentran en la cabecera, donde se pueden distribuir para el riego tradicional de las Vegas Alta, Media y Baja, donde se han suprimido las restricciones de riego.

Una pequeña parte de estos recursos, en torno a 40 hectómetros, se encuentran almacenados en embalses contra inundaciones y no se pueden emplear. Más de 300 se acumulan en los de cabecera con La Fuensanta, situado en Yeste, (166 hectómetros y al 77 % de su capacidad) y El Cenajo, en Hellín, el más grande de la cuenca del Segura, que ahora cuenta con 201 hectómetros y supera el 45 % de su capacidad, como verdaderos protagonistas de la recuperación de las reservas hídricas de la Cuenca. A ello se añaden los caudales extra que sigue recibiendo el embalse de La Pedrera con 87 hm3 y se encuentra al 35 %: acumula diez más en tres semanas. De los 570 hectómetros, algo menos de 300 corresponden a las transferencias del subsistema trasvase, que siguen siendo generosas en este año hidrológico.

Presa de Buendía, en una imagen de archivo / PILAR CORTÉS

La Pedrera

La dana ha descargado principalmente en la Vega Media y Baja, pero también en la Alta, lo que ha provocado nuevas aportaciones desde el azud de Ojós al postrasvase del Tajo-Segura hasta el embalse. La Cuenca del Segura registró un ciclo hídrico húmedo excepcional entre 2013 y 2015 en los que en algún momento la Cuenca almacenó hasta 800 hectómetros en los embalses, más del 70 % de su capacidad. En esas cifras también se suman los aportes procedentes del trasvase Tajo-Segura. Además, en las últimas dos semanas ha vuelto a nevar en las sierras de Alcaraz, las Villas y Segura, además de las cumbres de la Región de Murcia, lo que supone un nuevo refuerzo de recarga de acuíferos, los afluentes del Segura y propio Segura.

El volumen fue cayendo en picado en 2016. Y en junio de 2016 fue la última vez que los embalses se situaron por encima del 50 %. A ese ciclo le siguió otro de extrema sequía , como es la norma en el sureste peninsular, que además coincidió con la sequía en la cuenca del Alto Tajo y obligó por primera vez a cerrar el grifo del trasvase en 2017. En 2021 y 2022 los embalses volvían a recuperarse hasta rozar los registros actuales del 50 %.